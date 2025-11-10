HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Estas 3 monedas del BCRP son las más caras del Perú: están valorizados en más de S/21.000

Tres monedas emitidas por el Banco Central de Reserva del Perú, y acuñadas en 1979, se valoran en más de S/21.000, convirtiéndose en tesoros para los coleccionistas debido a su rareza. ¿De cuáles se tratan?

Conoce cuáles son las 3 monedas del BCRP que están valorizadas en más de S/21.000
Conoce cuáles son las 3 monedas del BCRP que están valorizadas en más de S/21.000 | Foto: composición LR/BCRP

Tres monedas emitidas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y se han convertido en verdaderas joyas para los coleccionistas al estar valorizadas en más de S/21.000 debido a su rareza y al limitado número de ejemplares que existen en el país.

Estas piezas que lanzó el BCRP fueron acuñadas hace más de 40 décadas para conmemorar personajes históricos y hechos culturales del Perú. Su alto valor monetario ha despertado el interés de coleccionistas nacionales y extranjeros.

PUEDES VER: Las monedas coleccionables de S/1 que cuestan más de S/200: ¿cuáles son las piezas que mayormente vende el BCRP?

¿Cuáles son las 3 monedas del Perú valorizadas en más de S/21.000?

Las monedas de la guerra del Pacífico con la imagen de Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte y Miguel Grau son las tres divisas más caras que ha sacado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Según se detalla en la página oficial de esta entidad pública, cada una de estas piezas tiene un valor de S/21.229.

Cabe mencionar que existen otras dos monedas de la guerra del Pacífico que también poseen un alto valor. Sin embargo, aunque estas divisas poseen casi las mismas características, no pasan de los S/11.000.

PUEDES VER: El BCRP reveló cuáles son las 4 monedas de S/1 más vendidas en Perú y hasta cuánto pueden llegar a valer

Estas son las monedas más caras del BCRP.

¿Qué características tienen las tres monedas del BCRP cuyo valor supera los S/21.000?

Las tres monedas del BCRP están hechos de un 0.9116% de oro. Todos son de la denominación de 100.000 soles y fueron acuñados en el año 1979. Además de ello, estas piezas se encuentran en un estado sin circular y tienen un peso aproximado de una onza troy.

