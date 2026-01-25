HOYSuscripcion LR Focus

Encuentra los ahorros de su abuelo, pensó que era una fortuna, pero queda en shock al ver que eran monedas con 50 años de antigüedad

El abuelo había organizado cuidadosamente las monedas en paquetes. Los usuarios en TikTok resaltaron el esfuerzo y la dedicación que puso en sus ahorros a lo largo de los años.

La joven mostró que su abuelo había ordenado las monedas con bastante cuidado, por lo que varios usuarios resaltaron que se trataba de un ahorro “a la antigua”.
A menudo, los adultos mayores suelen guardar sus ahorros en cajas antiguas, puesto que a muchos no les gusta abrir cuentas en los bancos. Al parecer, uno de ellos fue un hombre de avanzada edad, que decidió meter todo su dinero en caja de madera y la ‘fortuna’ fue hallada por su nieta, pero se llevó una gran sorpresa. El video es viral en TikTok.

En el clip de @el.theam, la joven mostró una caja antigua y dentro había varios paquetes de monedas, sin embargo, al abrirlas, se sorprendió al encontrar las monedas con 50 años de antigüedad.

El abuelo había ordenado las monedas en paquetes

En la grabación, la joven mostró que su abuelo había ordenado las monedas con bastante cuidado, por lo que varios usuarios resaltaron que se trataba de un ahorro “a la antigua”, guardado con paciencia durante años. No obstante, al revisar con más detalle, se dio cuenta de que muchas piezas pertenecían a otra época, así que su valor ya no era el mismo y la supuesta “fortuna” quedó solo como un recuerdo familiar.

Todo parece indicar, que la joven pensó que había hallado un tesoro, pero se llevó gran fiasco al ver que las monedas estaban totalmente devaluadas por las cinco décadas que ya habían pasado.

Usuarios en TikTok recordaron las monedas con nostalgia

En TikTok, el video se volvió viral y generó comentarios entre quienes recordaron esas monedas por nostalgia y quienes contaron historias parecidas en casa. Algunos comentaron que, pese a la devaluación, el hallazgo igual tiene un valor sentimental, ya que refleja el esfuerzo del abuelo por guardar dinero.

“Me causa cierta indignación ver cómo los romper y los desordena. Peor aún ver que su abuelo dejo varios escritos, con gran valor familiar”, “Ya no valen esas monedas”, “Aún no se da cuenta, pero lo que vale más son las notas que su abuelo escribió”, fueron solo algunos comentarios en redes sociales.

