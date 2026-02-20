ONP publica cronograma de marzo 2026: fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

A pocos días del inicio de marzo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) continúa avanzando con el pago de pensiones conforme al cronograma oficial establecido para este 2026, lo que garantiza la entrega oportuna de las cuotas mensuales a miles de jubilados en todo el país.

Cabe recordar que este sábado 21 de febrero culmina la retribución económica correspondiente a este mes para los pensionistas inscritos en la modalidad de abono a domicilio que no estuvieron presentes en la primera visita del personal de la ONP a sus viviendas.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+

¿Cómo está conformado el cronograma de pensiones ONP en marzo?

Los primeros en cobrar serán los jubilados cuyos apellidos paternos comiencen con las letras A, B o C, según el cronograma establecido por la ONP. Este criterio alfabético marca el inicio del pago mensual de pensiones y busca ordenar la distribución para evitar aglomeraciones en las agencias bancarias. El calendario continuará de manera progresiva con el resto de letras en los días siguientes.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo con la normativa vigente, los afiliados pueden recibir el pago de sus pensiones a través de cinco entidades financieras autorizadas: Banco de la Nación, BBVA Perú, Interbank, Banco GNB Perú y BanBif.

A - C: 6 de marzo.

D - L: 9 de marzo.

M - Q: 10 de marzo.

R - Z: 11 de marzo.

Convenios internacionales: 13 de marzo.

Incluye pensionistas Ley N° 27803

Pago a domicilio: del 12 al 21 de marzo.

¿A cuánto ha aumentado la pensión de la ONP desde febrero?

Como parte del régimen 19990, más de 237.000 afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) reciben desde febrero de 2026 un incremento de S/100 en sus pensiones. El beneficio aplica únicamente a los jubilados que acrediten más de 20 años de aportes o cuenten con pensión por invalidez.