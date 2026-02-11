HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Economía

ONP pagará un reajuste de S/30 extra a pensionistas desde este 12 de febrero: revisa si cumples los requisitos para acceder al beneficio

El beneficio económico será entregado a adultos mayores del régimen 20530 que cumplan con criterios de edad e ingresos, e incluirá un pago acumulado por enero.

ONP anuncia fechas de pago en febrero.
ONP anuncia fechas de pago en febrero. | Foto: composición GLR

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este jueves 12 de febrero el desembolso de un incremento de S/30 dirigido a afiliados del Decreto Ley 20530. La medida, oficializada a fines de enero, contempla además un reintegro correspondiente al primer mes del año, por lo que el depósito incluirá un monto adicional acumulado.

¿Quiénes accederán al aumento y cómo se pagará el reintegro en febrero?

La disposición alcanza a exservidores públicos que hayan cumplido 65 años hasta el 31 de diciembre de 2025 y cuya pensión anual no supere las 28 UIT, equivalente a S/154.000 en 2026. Debido a que el abono de enero ya se efectuó antes de la promulgación de la norma, la diferencia pendiente se añadirá en el cronograma de febrero, permitiendo que quienes califiquen perciban S/60 en total durante esta etapa.

EL INCÓMODO PASADO DE JOSÉ JERÍ Y DE SUS ANTECESORES | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

¿Qué pasará con el abono adicional y cómo se aplicará desde marzo?

Según precisó la entidad previsional, el concepto aparecerá en la boleta bajo la denominación 'REINTEGRO AFECTO' e incluirá lo correspondiente a ambos meses.

ONP anuncia fechas de pago en febrero. Foto: ONP

ONP anuncia fechas de pago en febrero. Foto: ONP

En caso de recibir más de una prestación del Estado, la mejora se aplicará únicamente sobre la de mayor cuantía, conforme al Decreto Supremo N.° 009-2026-EF. A partir de marzo, la suma extraordinaria se incorporará de manera regular con la descripción 'Reajuste DS N.° 009-2026-EF'.

Revisa el cronograma de pagos de la ONP para febrero

Según el Banco de la Nación, el pago de las pensiones a la administración pública (Decreto Ley N. 20530) es el siguiente:

Jueves 12

  • Ministerio de Educación (inc. Universidades)
  • Ministerio de Energía y Minas.
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Ministerio de Defensa.
  • Poder Judicial.
  • Ministerio Público.
  • Ministerio de Economía y Finanzas.
  • Ministerio de Justicia.
  • Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.
  • Contraloría General de la República.
  • Congreso de la República.
  • Ministerio Agrario y Riego.
  • Presidencia del Consejo de Ministros.

Viernes 13

  • Ministerio del Interior.
  • Ministerio Desarrollo e Inclusión Social.
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
  • Defensoría del Pueblo.
  • Relaciones Exteriores.

Lunes 16

  • Ministerio de Salud.
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
  • Ministerio de Cultura.
  • Ministerio del Ambiente.
  • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
  • Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Martes 17

  • Ministerio de la Producción.
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
  • Oficina Nacional de Procesos Electorales.
  • Junta Nacional de Justicia.
  • Jurado Nacional de Elecciones.
  • Tribunal Constitucional.
