ONP pagará un reajuste de S/30 extra a pensionistas desde este 12 de febrero: revisa si cumples los requisitos para acceder al beneficio

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este jueves 12 de febrero el desembolso de un incremento de S/30 dirigido a afiliados del Decreto Ley 20530. La medida, oficializada a fines de enero, contempla además un reintegro correspondiente al primer mes del año, por lo que el depósito incluirá un monto adicional acumulado.

¿Quiénes accederán al aumento y cómo se pagará el reintegro en febrero?

La disposición alcanza a exservidores públicos que hayan cumplido 65 años hasta el 31 de diciembre de 2025 y cuya pensión anual no supere las 28 UIT, equivalente a S/154.000 en 2026. Debido a que el abono de enero ya se efectuó antes de la promulgación de la norma, la diferencia pendiente se añadirá en el cronograma de febrero, permitiendo que quienes califiquen perciban S/60 en total durante esta etapa.

¿Qué pasará con el abono adicional y cómo se aplicará desde marzo?

Según precisó la entidad previsional, el concepto aparecerá en la boleta bajo la denominación 'REINTEGRO AFECTO' e incluirá lo correspondiente a ambos meses.

En caso de recibir más de una prestación del Estado, la mejora se aplicará únicamente sobre la de mayor cuantía, conforme al Decreto Supremo N.° 009-2026-EF. A partir de marzo, la suma extraordinaria se incorporará de manera regular con la descripción 'Reajuste DS N.° 009-2026-EF'.

Revisa el cronograma de pagos de la ONP para febrero

Según el Banco de la Nación, el pago de las pensiones a la administración pública (Decreto Ley N. 20530) es el siguiente:

Jueves 12

Ministerio de Educación (inc. Universidades)

Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ministerio de Defensa.

Poder Judicial.

Ministerio Público.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Justicia.

Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.

Contraloría General de la República.

Congreso de la República.

Ministerio Agrario y Riego.

Presidencia del Consejo de Ministros.

Viernes 13

Ministerio del Interior.

Ministerio Desarrollo e Inclusión Social.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Defensoría del Pueblo.

Relaciones Exteriores.

Lunes 16

Ministerio de Salud.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Ministerio de Cultura.

Ministerio del Ambiente.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

