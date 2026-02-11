ONP pagará un reajuste de S/30 extra a pensionistas desde este 12 de febrero: revisa si cumples los requisitos para acceder al beneficio
El beneficio económico será entregado a adultos mayores del régimen 20530 que cumplan con criterios de edad e ingresos, e incluirá un pago acumulado por enero.
- SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú
- Indecopi abre procesos sancionadores contra Banco Ripley, BanBif y Santander por presuntas trabas a reclamos
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este jueves 12 de febrero el desembolso de un incremento de S/30 dirigido a afiliados del Decreto Ley 20530. La medida, oficializada a fines de enero, contempla además un reintegro correspondiente al primer mes del año, por lo que el depósito incluirá un monto adicional acumulado.
¿Quiénes accederán al aumento y cómo se pagará el reintegro en febrero?
La disposición alcanza a exservidores públicos que hayan cumplido 65 años hasta el 31 de diciembre de 2025 y cuya pensión anual no supere las 28 UIT, equivalente a S/154.000 en 2026. Debido a que el abono de enero ya se efectuó antes de la promulgación de la norma, la diferencia pendiente se añadirá en el cronograma de febrero, permitiendo que quienes califiquen perciban S/60 en total durante esta etapa.
TE RECOMENDAMOS
EL INCÓMODO PASADO DE JOSÉ JERÍ Y DE SUS ANTECESORES | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO
PUEDES VER: Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación
¿Qué pasará con el abono adicional y cómo se aplicará desde marzo?
Según precisó la entidad previsional, el concepto aparecerá en la boleta bajo la denominación 'REINTEGRO AFECTO' e incluirá lo correspondiente a ambos meses.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
ONP anuncia fechas de pago en febrero. Foto: ONP
En caso de recibir más de una prestación del Estado, la mejora se aplicará únicamente sobre la de mayor cuantía, conforme al Decreto Supremo N.° 009-2026-EF. A partir de marzo, la suma extraordinaria se incorporará de manera regular con la descripción 'Reajuste DS N.° 009-2026-EF'.
PUEDES VER: ¿Cuáles son las fechas de pago para las pensiones con aumento de ONP, 19990 y 20530? Esto es lo que se sabe
Revisa el cronograma de pagos de la ONP para febrero
Según el Banco de la Nación, el pago de las pensiones a la administración pública (Decreto Ley N. 20530) es el siguiente:
Jueves 12
- Ministerio de Educación (inc. Universidades)
- Ministerio de Energía y Minas.
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Ministerio de Defensa.
- Poder Judicial.
- Ministerio Público.
- Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ministerio de Justicia.
- Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras.
- Contraloría General de la República.
- Congreso de la República.
- Ministerio Agrario y Riego.
- Presidencia del Consejo de Ministros.
Viernes 13
- Ministerio del Interior.
- Ministerio Desarrollo e Inclusión Social.
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Defensoría del Pueblo.
- Relaciones Exteriores.
Lunes 16
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Ministerio de Cultura.
- Ministerio del Ambiente.
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Martes 17
- Ministerio de la Producción.
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
- Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- Junta Nacional de Justicia.
- Jurado Nacional de Elecciones.
- Tribunal Constitucional.