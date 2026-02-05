Beca18 por impuestos, por Percy Mayta-Tristán

Más de 90 mil jóvenes siguen esperando con incertidumbre el resultado de Beca18, pues no hay certeza de cuántas de las 20 mil becas prometidas para el 2026 se harán efectivas.

Un error de Pronabec al no presupuestar en forma adecuada, el Ministerio de Educación y el de Economía y Finanzas que no observaron la situación cuando se presentó la Ley de Presupuesto, y a pesar de que ya se había advertido públicamente del caso, ni el MEF ni el Congreso de la República hicieron nada para subsanar el error.

Los resultados esperados inicialmente para comienzos de enero y luego pospuestos para finales de enero aún no son públicos. El ministro de educación ha mencionado que se podrían llegar a 10 mil becas, pero solo queda esperar. Es lamentable que, mientras se incrementa presupuesto para el Congreso, el presupuesto de Beca18 se reduzca, así como el presupuesto para las universidades públicas como han denunciado recientemente.

Hay mecanismos que el Estado ya tiene implementado que permite que los privados puedan cubrir brechas de infraestructura haciendo obras por impuestos, de la misma forma puede ser posible cubrir esta brecha a través de Beca18 por impuestos.

Para ser más preciso, en el ejercicio fiscal 2024 las universidades societarias, aquellas universidades privadas que sí pagan impuestos, abonaron más de 700 millones en impuesto a la renta. Este monto fue calculado luego de la revisión de estados financieros disponibles en la web de transparencia de cada universidad societaria.

El mecanismo sería el mismo de Beca18, los estudiantes concursan y por mérito eligen a que institución ir si son seleccionados. La única diferencia es que en vez que el Estado desembolse la suma de dinero en caso sea una universidad societaria, esta la compensaría como crédito fiscal del monto final a pagar por impuesto a la renta de ese año.

De hecho, esta modalidad podría ser ampliada también a becas de doctorados de investigación en universidades societarias, dado que los programas de subvención de becas de este tipo de doctorados que da el Concytec a través de Prociencia es solo para universidades públicas y en concursos previos para asociativas. Los concursos serían similares a los que ya hace Concytec, solo que en el caso sea adjudicado por una universidad societaria, el financiamiento sería bajo este mecanismo de becas por impuestos.

Esta idea no es del todo nueva, ya se había mencionado anteriormente la posibilidad de usar los impuestos de universidades societarias como un canon educativo. Las crisis son siempre oportunidades y nos invitan a pensar alternativas que están al alcance de la mano, solo queda que algunos congresistas o bancadas hagan suya esta propuesta para hacerla viable.

Posdata: Es importante declarar mi conflicto de interés como autoridad de la Universidad Científica del Sur.