Economía

¿Cuáles son las fechas de pago para las pensiones con aumento de ONP, 19990 y 20530? Esto es lo que se sabe

Los afiliados a la ONP deberán seguir el cronograma de pagos correspondiente a los regímenes 19990 y 20530, lo que facilitará la organización de los pensionistas para el cobro de sus beneficios.

ONP ha lanzado un cronograma para los pensionados del régimen general 19990 y 20530.
ONP ha lanzado un cronograma para los pensionados del régimen general 19990 y 20530. | Foto: Alianza Corporativa/composición LR

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, a partir de febrero, las pensiones que reciben los adultos mayores experimentarán un incremento, una medida destinada a mitigar el impacto del costo de vida en este sector de la población. El anuncio ha generado gran expectativa entre miles de jubilados que dependen de estos ingresos mensuales.

Ante ello, los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) deben tener presente el cronograma oficial de pagos correspondiente a los regímenes 19990 y 20530. Estas fechas permitirán a los pensionistas organizarse con anticipación para el cobro de sus beneficios.

Cronograma de ONP para afiliados de los regímenes 19990 y 20530. Foto: El Peruano

Cronograma de ONP para afiliados de los regímenes 19990 y 20530. Foto: El Peruano

El cronograma ONP para los afiliados que pertenecen al régimen general 19990

Desde el 6 de febrero, los pensionistas comenzarán a recibir el pago de la pensión actualizada de S/ 1.000, tal como lo dispuso el Ministerio de Economía y Finanzas. Para un grupo de beneficiarios, este desembolso incluirá un aumento de S/ 100, el cual se reflejará por primera vez en el abono correspondiente a este mes.

Además, el depósito incluye el pago pendiente de S/ 100 correspondiente a enero, monto que no fue incluido en su momento y que ahora será regularizado. De esta manera, algunos pensionistas recibirán un ingreso mayor en febrero, al sumarse ambos conceptos en un solo pago.

Estas son las fechas según el apellido:

  • Apellidos A-C: viernes 6 de febrero
  • Apellidos D-L: lunes 9 de febrero
  • Apellidos M-Q: martes 10 de febrero
  • Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero
  • Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero
  • Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero
  • El pago por convenios internacionales se hará el viernes 13 de febrero
  • El pago incluye pensionistas Ley N° 27803.

El cronograma ONP para los afiliados que pertenecen al régimen general 20530

En el caso de los afiliados de la ONP que forman parte del régimen general del Decreto Ley N.° 20530, la entidad informó que las fechas de pago están organizadas según el sector del Estado en el que prestaron servicios los jubilados. Entre ellos están:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: jueves 12 de febrero
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: viernes 13 de febrero
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: lunes 16 de febrero
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: martes 17 de febrero.
