El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que, a partir de febrero, las pensiones que reciben los adultos mayores experimentarán un incremento, una medida destinada a mitigar el impacto del costo de vida en este sector de la población. El anuncio ha generado gran expectativa entre miles de jubilados que dependen de estos ingresos mensuales.

Ante ello, los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) deben tener presente el cronograma oficial de pagos correspondiente a los regímenes 19990 y 20530. Estas fechas permitirán a los pensionistas organizarse con anticipación para el cobro de sus beneficios.

El cronograma ONP para los afiliados que pertenecen al régimen general 19990

Desde el 6 de febrero, los pensionistas comenzarán a recibir el pago de la pensión actualizada de S/ 1.000, tal como lo dispuso el Ministerio de Economía y Finanzas. Para un grupo de beneficiarios, este desembolso incluirá un aumento de S/ 100, el cual se reflejará por primera vez en el abono correspondiente a este mes.

Además, el depósito incluye el pago pendiente de S/ 100 correspondiente a enero, monto que no fue incluido en su momento y que ahora será regularizado. De esta manera, algunos pensionistas recibirán un ingreso mayor en febrero, al sumarse ambos conceptos en un solo pago.

Estas son las fechas según el apellido:

Apellidos A-C: viernes 6 de febrero

Apellidos D-L: lunes 9 de febrero

Apellidos M-Q: martes 10 de febrero

Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero

Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero

Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero

El pago por convenios internacionales se hará el viernes 13 de febrero

El pago incluye pensionistas Ley N° 27803.

El cronograma ONP para los afiliados que pertenecen al régimen general 20530

En el caso de los afiliados de la ONP que forman parte del régimen general del Decreto Ley N.° 20530, la entidad informó que las fechas de pago están organizadas según el sector del Estado en el que prestaron servicios los jubilados. Entre ellos están: