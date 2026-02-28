HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Sin César Inga, la posible alineación de Universitario para recibir a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

Javier Rabanal viene manteniendo un esquema base en los últimos partidos de Universitario en la Liga 1 2026.

César Inga estuvo presente en los cuatro partidos del Torneo Apertura 2026. Foto: Universitario
César Inga estuvo presente en los cuatro partidos del Torneo Apertura 2026. Foto: Universitario

Universitario irá por el triunfo para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones para esta fecha 5 del Torneo Apertura. Los cremas se enfrentarán ante FC Cajamarca, club recién ascendido a la Liga 1 y que tiene en sus filas al goleador Hernán Barcos. Luego del empate amargo ante Sporting Cristal en la jornada pasada, el equipo dirigido por Javier Rabanal necesita una victoria como local para mantenerse en la pelea por el título.

El único ausente en la alineación titular crema sería César Inga. Si bien, el técnico español viene manteniendo un '11' base en los últimos encuentros del cuadro crema, para este duelo optaría por no contar con el polifuncional futbolista. Su salida se daría por el ingreso de Anderson Santamaría, quien ya se está recuperado de su lesión.

PUEDES VER: Christofer Gonzáles sobre penal que erró en derrota de Sporting Cristal: "Los que se atreven son los que pueden ganar o fallar"

lr.pe

Posible alineación de Universitario

En relación con el once inicial que mandó ante Sporting Cristal, Javier Rabanal haría un solo cambio para enfrentar a FC Cajamarca en el Estadio Monumental. El futbolista Anderson Santamaría ingresaría por César Inga en la defensa. El resto del equipo se mantendría igual como en los últimos partidos.

  • Diego Romero; Williams Riveros, Caín Fara, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, José Carabalí; Álex Valera y Lisandro Alzugaray.

En el caso de los cajamarquinos, el DT Carlos Bustos mandaría al siguiente once titular para enfrentar al elenco crema: Carlos Mosquera; Alexis Rodas, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, José Gallardo; Arley Rodríguez, Jonathan Betancourt, Tomás Andrade y Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Universitario contra FC Cajamarca?

El partido entre Universitario y FC Cajamarca se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de la 6.00 p. m. El compromiso se podrá ver por la señal de L1 Max.

Notas relacionadas
Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

LEER MÁS
Mauro Cantoro recomienda a Universitario no pifiar a Hernán Barcos en su regreso al Monumental con FC Cajamarca: "Él sale ganando"

Mauro Cantoro recomienda a Universitario no pifiar a Hernán Barcos en su regreso al Monumental con FC Cajamarca: "Él sale ganando"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chito' Vera vs David Martínez EN VIVO por UFC Fight Night México vía Paramount+: pelean por la coestelar

'Chito' Vera vs David Martínez EN VIVO por UFC Fight Night México vía Paramount+: pelean por la coestelar

LEER MÁS
Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda etapa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[L1 Max, En Vivo] ¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura?

'Chito' Vera vs David Martínez EN VIVO por UFC Fight Night México vía Paramount+: pelean por la coestelar

Susan Ochoa sigue apostando por lo inédito y estrena su nueva canción inédita ‘Reina’

Deportes

[L1 Max, En Vivo] ¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura?

'Chito' Vera vs David Martínez EN VIVO por UFC Fight Night México vía Paramount+: pelean por la coestelar

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: posiciones y programación de partidos de la fecha 8 de la segunda etapa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: continúa conteo de votos con ventaja para Delia Espinoza

Gobierno de Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

Hermana de médico asesinado en las protestas contra Dina Boluarte postulará a la Cámara de Diputados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025