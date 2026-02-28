Universitario irá por el triunfo para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones para esta fecha 5 del Torneo Apertura. Los cremas se enfrentarán ante FC Cajamarca, club recién ascendido a la Liga 1 y que tiene en sus filas al goleador Hernán Barcos. Luego del empate amargo ante Sporting Cristal en la jornada pasada, el equipo dirigido por Javier Rabanal necesita una victoria como local para mantenerse en la pelea por el título.

El único ausente en la alineación titular crema sería César Inga. Si bien, el técnico español viene manteniendo un '11' base en los últimos encuentros del cuadro crema, para este duelo optaría por no contar con el polifuncional futbolista. Su salida se daría por el ingreso de Anderson Santamaría, quien ya se está recuperado de su lesión.

Posible alineación de Universitario

En relación con el once inicial que mandó ante Sporting Cristal, Javier Rabanal haría un solo cambio para enfrentar a FC Cajamarca en el Estadio Monumental. El futbolista Anderson Santamaría ingresaría por César Inga en la defensa. El resto del equipo se mantendría igual como en los últimos partidos.

Diego Romero; Williams Riveros, Caín Fara, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, José Carabalí; Álex Valera y Lisandro Alzugaray.

En el caso de los cajamarquinos, el DT Carlos Bustos mandaría al siguiente once titular para enfrentar al elenco crema: Carlos Mosquera; Alexis Rodas, Pablo Míguez, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Jefferson Orejuela, José Gallardo; Arley Rodríguez, Jonathan Betancourt, Tomás Andrade y Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Universitario contra FC Cajamarca?

El partido entre Universitario y FC Cajamarca se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de la 6.00 p. m. El compromiso se podrá ver por la señal de L1 Max.