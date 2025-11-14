¿Regresará el Fenómeno El Niño al Perú en 2026? Esto dice Imarpe y Efen sobre las condiciones del mar y la atmósfera

El monitoreo constante del mar y la atmósfera será clave para anticipar cualquier cambio que anuncie el retorno de El Niño en los próximos meses. Foto: La República.

El monitoreo constante del mar y la atmósfera será clave para anticipar cualquier cambio que anuncie el retorno de El Niño en los próximos meses. Foto: La República.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha señalado que, a partir de abril de 2026, existe la posibilidad de que el Fenómeno El Niño vuelva a manifestarse. Si bien los primeros meses del próximo año mostrarían una tendencia al enfriamiento, las condiciones climáticas actuales se consideran normales. Por ello, de acuerdo con el nuevo informe oficial que será emitido este martes 18 de noviembre por la Comisión Multisectorial Enfen, se actualizarán los datos sobre las condiciones del mar y la atmósfera.

De acuerdo con el presidente de la comisión mencionada, el contralmirante Jorge Paz, algunas de las anomalías más comunes pueden provocar que masas de agua cálida se retengan en la costa peruana, originando episodios del Fenómeno El Niño como los que se presentaron en 2023-2024.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Habrá Fenómeno El Niño en 2026?

Imarpe descartó la presencia de este fenómeno, al menos hasta abril de 2026. Sin embargo, advirtió que las condiciones del mar pueden cambiar y que el monitoreo es constante y se actualiza cada mes.

En la actualidad, la temperatura del mar presenta condiciones consideradas normales, con una proyección de enfriamiento durante los primeros meses del año. De acuerdo con Enfen, esta tendencia podría persistir durante el primer trimestre. No obstante, se mantiene un monitoreo permanente ante eventuales variaciones en las condiciones oceánicas.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, declaró a América Noticias que se están evaluando todos los datos disponibles. En caso de identificarse alguna señal de El Niño o La Niña, esta será comunicada oficialmente por las autoridades competentes.

¿Cuáles son los impactos de este evento climático?

El Fenómeno El Niño ha provocado, en distintos periodos, lluvias intensas, olas de calor y sequías en varias regiones del país. Sin embargo, también puede generar efectos favorables, como el incremento de determinadas especies marinas debido a las modificaciones en el ecosistema.

Los impactos asociados a este fenómeno dependen de su magnitud y duración, factores que pueden diferir significativamente entre un episodio y otro.

¿Qué entidad monitorea el fenómeno y cómo predecirlo?

La vigilancia del Fenómeno El Niño está a cargo de la Comisión Multisectorial Enfen, conformada por diversas instituciones del Estado. Esta entidad emite reportes periódicos sobre la evolución del evento, evaluando tanto su posible aparición como sus impactos potenciales.

Uno de los principales indicadores utilizados es el Índice Costero El Niño (ICEN), que se basa en la medición de la temperatura superficial del mar en la zona Niño 1+2. Cuando dicho valor supera los +0,4 °C durante tres meses consecutivos, se declara oficialmente la presencia del fenómeno.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.