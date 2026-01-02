HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     
Mundo

Ni devaluación ni crisis económica: este país cerró 2025 con la inflación más baja de América Latina

En un contexto económico complicado para América Latina, un país de la región sorprendió con una inflación de solo 1,3% en 2025, la más baja de la última década.

La inflación en América Latina registra un promedio superior al 6%.
La inflación en América Latina registra un promedio superior al 6%. | Composición LR

América Latina ha enfrentado importantes desafíos en términos de inflación en los últimos años. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región registró una inflación promedio superior al 6% en 2025, afectada por la volatilidad de los precios internacionales y crisis políticas internas. Países como Argentina y Venezuela vieron tasas aún más altas, lo que reflejó la presión inflacionaria en varios puntos de la región.

Sin embargo, algunas naciones han logrado mitigar el alza de precios mediante políticas monetarias estrictas. En este contexto, un país destacó al conseguir la inflación más baja de la región, rompiendo las expectativas y demostrando una capacidad excepcional para controlar la estabilidad de precios.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

lr.pe

El país de América Latina con la inflación más baja en 2025

En 2025, Perú cerró con una inflación de 1,3%, la más baja de América Latina y la más baja en los últimos ocho años. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este resultado lo coloca por debajo de las proyecciones internacionales y de economías desarrolladas como Estados Unidos y la Eurozona, que experimentaron un alza más pronunciada de precios.

El éxito de Perú en el control de la inflación se debe a políticas monetarias coherentes y a un manejo efectivo de sectores clave como alimentos, transporte y educación, que ayudaron a moderar el aumento de los precios durante el año.

PUEDES VER: China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

lr.pe

Proyecciones de la inflación en Perú para 2026 y 2027

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la inflación en Perú se mantendrá en niveles moderados en los próximos años, con una proyección de 2% tanto para 2026 como para 2027. Las proyecciones son las siguientes:

  • 2026: Inflación proyectada de 2%.
  • 2027: Inflación esperada también del 2%.
  • Estabilidad: El BCRP refuerza su compromiso de mantener la inflación bajo control, lo que permitirá un entorno económico estable y favorable para el crecimiento.

Este panorama de inflación moderada refleja un enfoque sólido de política económica que continuará promoviendo la estabilidad a largo plazo.

Notas relacionadas
China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

LEER MÁS
Las economías de América Latina que inician 2026 con las monedas más fuertes tras la depreciación del dólar

Las economías de América Latina que inician 2026 con las monedas más fuertes tras la depreciación del dólar

LEER MÁS
Cepal revela cuál es el gobierno de América Latina con el endeudamiento más bajo: no es Uruguay ni Perú

Cepal revela cuál es el gobierno de América Latina con el endeudamiento más bajo: no es Uruguay ni Perú

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS
El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Mundo

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025