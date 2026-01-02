Ni devaluación ni crisis económica: este país cerró 2025 con la inflación más baja de América Latina

América Latina ha enfrentado importantes desafíos en términos de inflación en los últimos años. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región registró una inflación promedio superior al 6% en 2025, afectada por la volatilidad de los precios internacionales y crisis políticas internas. Países como Argentina y Venezuela vieron tasas aún más altas, lo que reflejó la presión inflacionaria en varios puntos de la región.

Sin embargo, algunas naciones han logrado mitigar el alza de precios mediante políticas monetarias estrictas. En este contexto, un país destacó al conseguir la inflación más baja de la región, rompiendo las expectativas y demostrando una capacidad excepcional para controlar la estabilidad de precios.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

El país de América Latina con la inflación más baja en 2025

En 2025, Perú cerró con una inflación de 1,3%, la más baja de América Latina y la más baja en los últimos ocho años. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este resultado lo coloca por debajo de las proyecciones internacionales y de economías desarrolladas como Estados Unidos y la Eurozona, que experimentaron un alza más pronunciada de precios.

El éxito de Perú en el control de la inflación se debe a políticas monetarias coherentes y a un manejo efectivo de sectores clave como alimentos, transporte y educación, que ayudaron a moderar el aumento de los precios durante el año.

PUEDES VER: China y este país de América Latina construyen corredor ferroviario para conectar el Atlántico y el Pacífico con el Puerto de Chancay

Proyecciones de la inflación en Perú para 2026 y 2027

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la inflación en Perú se mantendrá en niveles moderados en los próximos años, con una proyección de 2% tanto para 2026 como para 2027. Las proyecciones son las siguientes:

2026 : Inflación proyectada de 2% .

: Inflación proyectada de . 2027 : Inflación esperada también del 2% .

: Inflación esperada también del . Estabilidad: El BCRP refuerza su compromiso de mantener la inflación bajo control, lo que permitirá un entorno económico estable y favorable para el crecimiento.

Este panorama de inflación moderada refleja un enfoque sólido de política económica que continuará promoviendo la estabilidad a largo plazo.