Trabajadores de Petroperú inician hoy paro nacional de 72 horas contra privatización

Los trabajadores de Petroperú iniciarán hoy lunes 19 de enero un paro nacional de 72 horas, convocado por la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, en rechazo al decreto de urgencia N.° 010-2025, que conduce a la privatización de Petroperú.

En diálogo con La República, Pablo Tello, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), señaló que la convocatoria es de alcance nacional (Son aproximadamente 2.600 trabajadores) y busca alertar sobre las graves consecuencias que tendría un impacto progresivo en el mercado de combustibles. "Acá no solo están en juego los puestos laborales, está en juego Petroperú y también la economía del Perú a corto, mediano y largo plazo", sostuvo.

A las protestas también se han sumado autoridades como el alcalde provincial de Talara, Sigifredo Juan Zárate Vite, junto a los burgomaestres de Máncora, Los Órganos, El Alto y La Brea–Negritos, quienes anunciaron que hoy lunes se reunirán para coordinar la fecha y los detalles de un paro provincial en defensa de la petrolera estatal, que está a punto de ser desmembrada.

"Nuestro compromiso es mantener la independencia energética del Perú, que la energía del Perú se mantenga en manos de los peruanos", afirmó Zárate.

La medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles 21 de enero y contempla una serie de movilizaciones. Mañana martes 20, los sindicatos realizarán una movilización nacional con concentración en la Plaza Dos de Mayo, en coordinación con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Tello advirtió que una reducción del rol de Petroperú como empresa estatal. “La privatización no afecta de un día para otro, pero progresivamente los precios de los combustibles van a ir subiendo. De aquí a un año veremos precios más elevados, y eso va a tener un origen claro: el Decreto de Urgencia 010-2025”, afirmó.

Cuestiona mentiras de ProInversión

El dirigente sindical también cuestionó las cifras difundidas por el director de ProInversión, Luis Del Carpio, quien señaló que la participación de Petroperú en el mercado sería cercana al 10%.

"Eso es mentira. Petroperú tiene entre el 25% y 30% del mercado a nivel nacional, y en regiones como Ucayali y Loreto su participación es del 100%. Con una cuota superior al 25% ya puedes ser un referenciador de precios. No necesitas todo el mercado", precisó.

En esa línea, desde la Federación de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) sostienen que, aunque el Gobierno y los ministerios involucrados aseguran que no existe una intención de privatizar la empresa, las medidas anunciadas apuntan a una concesión integral que tendría, en la práctica, los mismos efectos.

El STAPP expresó además su rechazo a los anuncios de ProInversión sobre la cesión de la gestión de la Refinería de Talara al sector privado, con una meta de cierre del proceso en junio de 2026.

Según se ha informado, Talara sería el primer “bloque patrimonial” en pasar a gestión privada, mediante mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP) o gerencia privada, al amparo del D.U. N.° 010-2025.

Los sindicatos cuestionan la rapidez del cronograma planteado por el Ejecutivo, que incluso buscaría presentar el plan dentro de enero.

"Hacer rápido no es sinónimo de hacer bien cuando se trata del principal activo industrial del país. Talara requiere sustento técnico verificable, gobernanza sólida y transparencia total", señalaron.