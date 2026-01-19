HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Trabajadores de Petroperú inician hoy paro nacional de 72 horas contra privatización

La medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles 21 de enero y rechaza el decreto de urgencia, que conduce la privatización de Petroperú y cede la Refinería de Talara al sector privado.

La convocatoria es de alcance nacional y está dirigida a unos 2.600 trabajadores de Petroperú.
La convocatoria es de alcance nacional y está dirigida a unos 2.600 trabajadores de Petroperú.

Los trabajadores de Petroperú iniciarán hoy lunes 19 de enero un paro nacional de 72 horas, convocado por la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, en rechazo al decreto de urgencia N.° 010-2025, que conduce a la privatización de Petroperú.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En diálogo con La República, Pablo Tello, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), señaló que la convocatoria es de alcance nacional (Son aproximadamente 2.600 trabajadores) y busca alertar sobre las graves consecuencias que tendría un impacto progresivo en el mercado de combustibles. "Acá no solo están en juego los puestos laborales, está en juego Petroperú y también la economía del Perú a corto, mediano y largo plazo", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

PUERTO DE CHANCAY: ¿OPORTUNIDAD PARA EL PERÚ O RIESGO GEOPOLÍTICO ENTRE CHINA Y EE.UU.? | ECONOW

A las protestas también se han sumado autoridades como el alcalde provincial de Talara, Sigifredo Juan Zárate Vite, junto a los burgomaestres de Máncora, Los Órganos, El Alto y La Brea–Negritos, quienes anunciaron que hoy lunes se reunirán para coordinar la fecha y los detalles de un paro provincial en defensa de la petrolera estatal, que está a punto de ser desmembrada.

"Nuestro compromiso es mantener la independencia energética del Perú, que la energía del Perú se mantenga en manos de los peruanos", afirmó Zárate.

La medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles 21 de enero y contempla una serie de movilizaciones. Mañana martes 20, los sindicatos realizarán una movilización nacional con concentración en la Plaza Dos de Mayo, en coordinación con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Tello advirtió que una reducción del rol de Petroperú como empresa estatal. “La privatización no afecta de un día para otro, pero progresivamente los precios de los combustibles van a ir subiendo. De aquí a un año veremos precios más elevados, y eso va a tener un origen claro: el Decreto de Urgencia 010-2025”, afirmó.

Cuestiona mentiras de ProInversión

El dirigente sindical también cuestionó las cifras difundidas por el director de ProInversión, Luis Del Carpio, quien señaló que la participación de Petroperú en el mercado sería cercana al 10%.

"Eso es mentira. Petroperú tiene entre el 25% y 30% del mercado a nivel nacional, y en regiones como Ucayali y Loreto su participación es del 100%. Con una cuota superior al 25% ya puedes ser un referenciador de precios. No necesitas todo el mercado", precisó.

En esa línea, desde la Federación de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) sostienen que, aunque el Gobierno y los ministerios involucrados aseguran que no existe una intención de privatizar la empresa, las medidas anunciadas apuntan a una concesión integral que tendría, en la práctica, los mismos efectos.

El STAPP expresó además su rechazo a los anuncios de ProInversión sobre la cesión de la gestión de la Refinería de Talara al sector privado, con una meta de cierre del proceso en junio de 2026.

Según se ha informado, Talara sería el primer “bloque patrimonial” en pasar a gestión privada, mediante mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP) o gerencia privada, al amparo del D.U. N.° 010-2025.

Los sindicatos cuestionan la rapidez del cronograma planteado por el Ejecutivo, que incluso buscaría presentar el plan dentro de enero.

"Hacer rápido no es sinónimo de hacer bien cuando se trata del principal activo industrial del país. Talara requiere sustento técnico verificable, gobernanza sólida y transparencia total", señalaron.

Notas relacionadas
Ejecutivo no logra desactivar paro de Petroperú y admite que empresa estuvo al borde de la insolvencia

Ejecutivo no logra desactivar paro de Petroperú y admite que empresa estuvo al borde de la insolvencia

LEER MÁS
La Refinería de Talara, el activo más valioso de Petroperú, se entregará a privados antes del cambio de Gobierno, según ProInversión

La Refinería de Talara, el activo más valioso de Petroperú, se entregará a privados antes del cambio de Gobierno, según ProInversión

LEER MÁS
Trabajadores ratifican paro de 72 horas contra la privatización de Petroperú

Trabajadores ratifican paro de 72 horas contra la privatización de Petroperú

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Negociación colectiva: Trabajadores estatales piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono desde S/600

Negociación colectiva: Trabajadores estatales piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono desde S/600

LEER MÁS
Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

LEER MÁS
¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

LEER MÁS
¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

LEER MÁS
Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

Indecopi impone multa de S/ 37.895 al BCP por realizar incorrectamente el pago anticipado en créditos bancarios

LEER MÁS
Gobierno oficializa bono por escolaridad de S/400 para trabajadores públicos y pensionistas: requisitos

Gobierno oficializa bono por escolaridad de S/400 para trabajadores públicos y pensionistas: requisitos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Economía

Crece rechazo social y político a la privatización de Petroperú: "Martha Moyano nos dijo que ni Fujimori se atrevió a tanto"

Precio de combustibles HOY 16 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Emprendedoras de Gamarra alcanzan éxito con redes sociales: mayoría de sus ventas se dan en Tik Tok

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025