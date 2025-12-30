HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Mincetur reporta que exportaciones regionales crecen 22% y duplican avance de Lima y Callao en 2025

Las exportaciones peruanas crecieron 20% y sumaron US$71.881 millones entre enero y octubre de 2025. China, la Unión Europea y EE. UU. fueron los principales destinos.

Exportaciones regionales crecen 22% y duplican avance de Lima y Callao en 2025
Exportaciones regionales crecen 22% y duplican avance de Lima y Callao en 2025 | Foto: El Peruano/ Andina/ Composición LR

Las exportaciones regionales en Perú crecieron un 22%, el doble del 11% registrado por Lima y Callao en el periodo de enero a octubre de 2025, según reveló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Un total de 21 regiones incrementaron sus exportaciones, de las cuales siete alcanzaron niveles históricos, según el Reporte Mensual de Comercio Regional del Mincetur.

San Martín lideró el crecimiento exportador con un notable aumento del 101%, impulsada por el cacao, café y el aceite de palma. Le siguió Junín, con 71% debido al aumento en las ventas de minerales; Pasco, con 43%; Ayacucho, con 44%; Puno, con un 32%; Madre de Dios, con 30%; y Amazonas, con 55%.

Otras regiones como Cajamarca, Huánuco, Apurímac y Lambayeque destacaron por sus altos crecimientos exportadores. En conjunto, el interior del país concentró el 85% del valor exportado, lo que refleja su creciente presencia en el comercio internacional. Entre enero y octubre de 2025, la agroexportación nacional creció un 21%, con aportes claves de la selva (+32%), la costa (+18%) y la sierra (+14%). Arequipa y Puno lideraron las exportaciones regionales; Ica resaltó en envíos no minero-energéticos y Piura, en productos no tradicionales y del sector pesquero.

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

China y la Unión Europea lideraron el destino de las exportaciones peruanas este 2025

En los primeros 10 meses del año, las exportaciones aumentaron un 20% respecto al mismo periodo de 2024 y sumaron US$ 71.881 millones, gracias al alza en volúmenes y precios, según Mincetur. Los productos peruanos llegaron a 170 países, y se alcanzaron cifras récord en dos destinos clave: China y la Unión Europea.

China

  • Valor exportado: US$ 25.941 millones (+27%).
  • Principales productos: cobre (+22,7%), oro (+186%), concentrado de plata (+30%) y pota (+670%).

Unión Europea

  • Valor exportado: US$ 8.412 millones (+25%).
  • Principales productos: cobre, arándanos, cacao en grano y pota.

Estados Unidos

  • Valor exportado: US$ 7.755 millones.
  • Principales productos: arándanos, uvas, oro, cacao y derivados.
