Exportaciones regionales crecen 22% y duplican avance de Lima y Callao en 2025 | Foto: El Peruano/ Andina/ Composición LR

Las exportaciones regionales en Perú crecieron un 22%, el doble del 11% registrado por Lima y Callao en el periodo de enero a octubre de 2025, según reveló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Un total de 21 regiones incrementaron sus exportaciones, de las cuales siete alcanzaron niveles históricos, según el Reporte Mensual de Comercio Regional del Mincetur.

San Martín lideró el crecimiento exportador con un notable aumento del 101%, impulsada por el cacao, café y el aceite de palma. Le siguió Junín, con 71% debido al aumento en las ventas de minerales; Pasco, con 43%; Ayacucho, con 44%; Puno, con un 32%; Madre de Dios, con 30%; y Amazonas, con 55%.

Otras regiones como Cajamarca, Huánuco, Apurímac y Lambayeque destacaron por sus altos crecimientos exportadores. En conjunto, el interior del país concentró el 85% del valor exportado, lo que refleja su creciente presencia en el comercio internacional. Entre enero y octubre de 2025, la agroexportación nacional creció un 21%, con aportes claves de la selva (+32%), la costa (+18%) y la sierra (+14%). Arequipa y Puno lideraron las exportaciones regionales; Ica resaltó en envíos no minero-energéticos y Piura, en productos no tradicionales y del sector pesquero.

China y la Unión Europea lideraron el destino de las exportaciones peruanas este 2025

En los primeros 10 meses del año, las exportaciones aumentaron un 20% respecto al mismo periodo de 2024 y sumaron US$ 71.881 millones, gracias al alza en volúmenes y precios, según Mincetur. Los productos peruanos llegaron a 170 países, y se alcanzaron cifras récord en dos destinos clave: China y la Unión Europea.

China

Valor exportado: US$ 25.941 millones (+27%).

Principales productos: cobre (+22,7%), oro (+186%), concentrado de plata (+30%) y pota (+670%).

Unión Europea

Valor exportado: US$ 8.412 millones (+25%).

Principales productos: cobre, arándanos, cacao en grano y pota.

