En plena crisis de becas del Pronabec, ministra de Economía Dennise Miralles evade citación del Congreso este lunes

Ministra de Economía Dennise Miralles no acudirá a citación del Congreso para responder por becas. | MEF

Prioridades. En plena crisis financiera del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que pone en riesgo la continuidad de las becas para miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, no dará la cara ante el Congreso y se ausentará este lunes 22 de diciembre de la sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, donde había sido citada para responder sobre el recorte presupuestal al programa y explicar las alternativas de solución.

La inasistencia fue comunicada mediante un oficio dirigido al presidente de la comisión, Segundo Montalvo, en el que el Ministerio de Economía y Finanzas solicita la dispensa correspondiente alegando "compromisos de agenda". Según el documento, la ministra participará ese mismo día en la VI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), motivo por el cual no acudirá a la citación parlamentaria.

Recordemos que el MEF solo destinará el próximo año S/50 millones de los S/793 millones necesarios para cubrir tres programas del Pronabec, entre ellos 20.000 becas para Beca 18. Este recorte fue refrendado por el propio Congreso en la Ley de Presupuesto 2026.

La reunión de la Comisión de Educación, de carácter extraordinario, está programada para las 9:30 a.m. A la sesión fueron citados los ministros de Economía y Educación para que informen sobre las alternativas urgentes destinadas a garantizar el financiamiento y la sostenibilidad de las becas otorgadas y por otorgarse en el 2026 por el Pronabec.

Según el oficio remitido por la comisión al MEF, también se solicitó información sobre las acciones concretas para garantizar la seguridad integral de los estudiantes beneficiarios de las distintas modalidades de becas en universidades públicas, así como sobre los motivos del incumplimiento de la asignación del 6% del PBI al sector Educación, conforme lo establece el artículo 16 de la Constitución.

En paralelo, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, fue citado para explicar el recorte presupuestal. Sin embargo, el titular del Minedu también comunicó oficialmente que no podrá asistir a la sesión por compromisos impostergables agendados con anterioridad.