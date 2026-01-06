BBVA aumentó en 51% los créditos otorgados a pymes durante 2025

De acuerdo con el banco, el segmento pyme aporta cerca del 30% de su utilidad neta.

De acuerdo con el banco, el segmento pyme aporta cerca del 30% de su utilidad neta.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) continúan siendo un pilar de la economía peruana. Representan más del 90% de las empresas formales del país y generan cerca del 88% del empleo, incluso en un entorno marcado por la inseguridad, la informalidad y las restricciones de acceso al financiamiento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En ese contexto, BBVA informó que en 2025 logró incrementar en 51% la producción de créditos dirigidos al segmento Pyme, mientras que su portafolio de depósitos creció más de 24%. De acuerdo con la entidad financiera, este segmento aporta cerca del 30% de la utilidad neta del banco, alcanzando niveles récord tanto en colocaciones como en captaciones.

TE RECOMENDAMOS ¿CUÁL ES EL RIESGO DEL USO DE TABLETS EN NIÑOS? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

El banco atribuye estos resultados a una mayor incorporación de clientes Pyme y a la expansión de soluciones digitales orientadas a simplificar la operatividad de los negocios. Según BBVA, el 2025 ha sido el año con mejores indicadores en penetración de mercado, digitalización del portafolio, vinculación de clientes y emisión de créditos dentro de este segmento.

"Durante los últimos meses hemos brindado financiamiento y productos a miles de pymes, contribuyendo a que mantengan su actividad en un entorno complejo. Nuestro objetivo es seguir acompañando a un sector que explica alrededor del 41% de la economía local", señaló Ramón Navarrete, gerente de Pymes de BBVA en Perú.

Más del 70% de clientes pyme digitalizado

Uno de los principales motores del crecimiento ha sido la digitalización. Este año, BBVA lanzó una aplicación especializada para Pymes y fortaleció su plataforma web para empresas, con el objetivo de reducir tiempos de operación y facilitar la contratación de productos financieros.

Actualmente, el 74% de los clientes Pyme del banco ya opera de manera digital y cerca del 30% de los créditos se contrata en menos de tres minutos a través de estos canales. Este avance permitió que la cartera de créditos Pyme crezca por encima del 4% sin recurrir al respaldo de programas estatales.

De hecho, los créditos vinculados a programas sociales pasaron de representar el 32% del portafolio Pyme en 2024 a solo el 17% al cierre de 2025.