HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Regalo de Tomás Gálvez a la mafia: desactiva equipos que investigaban corruptos | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

BBVA aumentó en 51% los créditos otorgados a pymes durante 2025

 Las pequeñas y medianas empresas concentran más del 90% del tejido empresarial. Durante el 2025, BBVA reportó un fuerte crecimiento en créditos y depósitos Pyme, impulsado por la digitalización.

De acuerdo con el banco, el segmento pyme aporta cerca del 30% de su utilidad neta.
De acuerdo con el banco, el segmento pyme aporta cerca del 30% de su utilidad neta.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) continúan siendo un pilar de la economía peruana. Representan más del 90% de las empresas formales del país y generan cerca del 88% del empleo, incluso en un entorno marcado por la inseguridad, la informalidad y las restricciones de acceso al financiamiento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En ese contexto, BBVA informó que en 2025 logró incrementar en 51% la producción de créditos dirigidos al segmento Pyme, mientras que su portafolio de depósitos creció más de 24%. De acuerdo con la entidad financiera, este segmento aporta cerca del 30% de la utilidad neta del banco, alcanzando niveles récord tanto en colocaciones como en captaciones.

TE RECOMENDAMOS

¿CUÁL ES EL RIESGO DEL USO DE TABLETS EN NIÑOS? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Petroperú: cambios en el directorio apuntan a retirar representación de trabajadores, denuncia frente sindical

lr.pe

El banco atribuye estos resultados a una mayor incorporación de clientes Pyme y a la expansión de soluciones digitales orientadas a simplificar la operatividad de los negocios. Según BBVA, el 2025 ha sido el año con mejores indicadores en penetración de mercado, digitalización del portafolio, vinculación de clientes y emisión de créditos dentro de este segmento.

"Durante los últimos meses hemos brindado financiamiento y productos a miles de pymes, contribuyendo a que mantengan su actividad en un entorno complejo. Nuestro objetivo es seguir acompañando a un sector que explica alrededor del 41% de la economía local", señaló Ramón Navarrete, gerente de Pymes de BBVA en Perú.

PUEDES VER: Petroperú alista despidos a más del 50% de su personal tras decreto privatizador: los primeros afectados

lr.pe

Más del 70% de clientes pyme digitalizado

Uno de los principales motores del crecimiento ha sido la digitalización. Este año, BBVA lanzó una aplicación especializada para Pymes y fortaleció su plataforma web para empresas, con el objetivo de reducir tiempos de operación y facilitar la contratación de productos financieros.

Actualmente, el 74% de los clientes Pyme del banco ya opera de manera digital y cerca del 30% de los créditos se contrata en menos de tres minutos a través de estos canales. Este avance permitió que la cartera de créditos Pyme crezca por encima del 4% sin recurrir al respaldo de programas estatales.

De hecho, los créditos vinculados a programas sociales pasaron de representar el 32% del portafolio Pyme en 2024 a solo el 17% al cierre de 2025.

Notas relacionadas
Campaña navideña despierta optimismo: ventas de pymes crecerían 10% en diciembre, según la CCL

Campaña navideña despierta optimismo: ventas de pymes crecerían 10% en diciembre, según la CCL

LEER MÁS
El 83% de las Pymes peruanas se siente expuesto a ser víctima de ciberataques

El 83% de las Pymes peruanas se siente expuesto a ser víctima de ciberataques

LEER MÁS
Cómo la digitalización impulsa la competitividad de las pymes peruanas

Cómo la digitalización impulsa la competitividad de las pymes peruanas

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Ministro de Energía y Minas deberá responder por posibles consecuencias del decreto sobre Petroperú en escuelas

Ministro de Energía y Minas deberá responder por posibles consecuencias del decreto sobre Petroperú en escuelas

LEER MÁS
Feriados del 2026: revisa aquí los días no laborables, fines de semana largos a nivel nacional y los próximos días festivos

Feriados del 2026: revisa aquí los días no laborables, fines de semana largos a nivel nacional y los próximos días festivos

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Departamento de Justicia de EE.UU. retira la afirmación de que el Cártel de los Soles es real en la acusación contra Maduro, según NYT

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Economía

Acuerdo aéreo permite vuelos desde Perú a cualquier destino en Australia y amplía la conectividad aérea

Precio del dólar en Perú HOY, martes 6 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precios en mercados HOY 6 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Desactivación de equipos especiales afecta los DDHH y la lucha contra la corrupción

Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025