En pocos días, los peruanos celebraremos la Navidad y los negocios siguen desplegando sus mejores estrategias para atraer a compradores. De acuerdo con el gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las pymes experimentarían un alza en sus ventas de alrededor del 10% durante diciembre frente a la campaña del año pasado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Dicho resultado se explica por un mayor dinamismo del consumo privado, la estacionalidad propia del mes, y la inyección de liquidez proveniente del pago de las gratificaciones, así como de la liberación de los fondos de AFP y de CTS, medidas que fueron aprobados por el Congreso actual.

TE RECOMENDAMOS Las claves económicas que todo candidato debe dominar en 2025 | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

“El entusiasmo es mayor que en campañas anteriores. Desde octubre, muchas pymes reforzaron inventarios, renovaron vitrinas y potenciaron sus ventas a través de redes sociales, catálogos por WhatsApp y servicios de entrega rápida, lo que hoy se ha vuelto una práctica habitual”, explicó Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL.

Campaña navideña: productos que liderarán la demanda

Las pequeñas y medianas empresas afrontan esta última campaña del año con un mayor optimismo y preparación, gracias a una estrategia más planificada, el fortalecimiento de sus canales digitales y una diversificación más amplia de productos y servicios. En lo que respecta a la demanda, los productos como vestimenta, calzado, accesorios, juguetes, tecnología y alimentos continuarán liderando las ventas.

A contraparte, se nota un aumento significativo en la contratación de servicios, en particular catering, decoración, entretenimiento, reservas en restaurantes y actividades familiares para las festividades de fin de año. En relación con los métodos de pago, Ojeda subrayó que las billeteras digitales se han consolidad como el canal central para realizar transacciones rápidas, gracias a su facilidad, velocidad y amplia aceptación.

“Yape, Plin y otras plataformas permiten que hoy una pyme cierre una venta en cuestión de segundos. Para compras de mayor monto, los clientes siguen prefiriendo tarjetas de débito y crédito”, anotó.

Respecto al panorama para los próximos meses, el presidente del gremio destacó que hay un optimismo responsable. Señaló que el verano de 2026 se presenta como una oportunidad de crecimiento para sectores como el comercio, la gastronomía, el turismo y los servicios, debido al mayor movimiento, los viajes cortos y el aumento del consumo en actividades recreativas.

Finalmente, estimó que el primer trimestre del año mostraría un crecimiento moderado y sostenido, dependiendo del poder adquisitivo de las familias, el acceso al crédito, el control de la inflación, el empleo formal y el uso estratégico de los canales digitales. “Las pymes que inicien el 2026 con buena gestión de inventarios, presencia digital y diversificación de productos tendrán un comienzo de año más sólido”, finalizó.

Navidad: pagos digitales podrían superar los S/2.000 millones

De acuerdo con Niubiz, las compras navideñas realizadas mediante pagos digitales podrían sobrepasar los S/2.000 millones en esta semana. Hay que recordar que entre el 18 y el 24 de diciembre del año pasado, se registró un volumen total de S/1.949 millones, lo que evidencia un crecimiento de 32% frente al comportamiento promedio de las cuatro semanas previas.

“La Navidad concentra varias fuentes de liquidez en el mismo mes: gratificación, bonos corporativos y este año el efecto adicional del retiro de

AFP. Esto generará un consumidor más activo, que combinará compras planificadas con compras emocionales de último minuto, especialmente en tiendas físicas”, señaló Emigdio Campos, gerente de Business Analytics de Niubiz.