Luego de anunciar su decisión de vender 33 activos improductivos de Petroperú, el presidente del directorio de la empresa estatal, Alejandro Narváez, confirmó la firma de un convenio interinstitucional con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) para materializar esta operación.

El acto público se realizó el viernes 18 de julio y contó con la participación de Narváez, el Gerente General de Petroperú, Oscar Vera Gargurevich, el Director Ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio Castro, y el Asesor de la Dirección Ejecutiva de la misma entidad, Gustavo Villegas Del Solar.

"Ahora mismo se pueden vender 55 activos de Petroperú, de los cuales, según ProInversión, solo 33 pasan: casas, terrenos, solares y otros. Petroperú tiene un montón de activos a lo largo y ancho del país. Pueden valer 10 millones algunos o 20 millones otros, son cifras tan dispersas que eso se lo preguntaremos finalmente a ProInversión, que es la entidad encargada de la venta de esos activos", dijo Narváez durante la presentación de sus estados financieros.

Como se recuerda, esta iniciativa es un componente del plan organizacional de la petrolera para reducir las cargas improductivas y enfocarse en activos estratégicos que aseguren la sostenibilidad financiera de la empresa. Asimismo, constituye una oportunidad para captar inversión privada mediante un proceso transparente dirigido por Proinversión.

Descartan vender edificio de San Isidro

En otro momento, Narváez recordó que el Decreto de Urgencia nº 013-2024 establece la implementación de una reducción del 30% de los costos y gastos de Petroperú. En esa línea, es que estas medidas de optimización y austeridad disponen la venta de activos improductivos a cargo de Proinversión.

No obstante, el presidente de la petrolera estatal volvió a descartar una posible venta del edificio central ubicado en San Isidro, que ha sido objeto de interés por parte de empresarios de la zona financiera del distrito. En su opinión, dicha propiedad debe seguir en manos de Petroperú, teniendo en cuenta que el 70% de sus negocios se manejan en en Lima.

“Nos han dicho que se venda todo lo que se pueda, incluyendo este edificio, Pero, yo dije no, ese no. El edifico no por porque este es el emblema del país. Ni siquiera por eso, el gran negocio de Petroperú está en Lima: aquí está todo, el mercado, los bancos y los clientes. Sin embargo, han querido venderlo, yo dije que no, yo sí voy a defenderlo siempre”, anotó.

Exportación de combustibles

El mercado interno no es el único destino de los productos de Petroperú. Ahora, se está exportando combustibles y asfalto a Brasil, Ecuador y Bolivia. En detalles, entre enero y julio de este año, la petrolera envió IFO 180 al mercado brasileño, y en lo que va del año también se logró concretar acuerdos para exportar Diésel y Turbo A1 a los otros países.

“Estamos exportando nuestros productos a Brasil, Ecuador y Bolivia, y eso es simplemente el resultado de una gestión responsable para abrir caminos a otros mercados, con lo cual este año podemos ofrecer resultados muy positivos, en el sentido de recuperación”, sostuvo Narváez a TV Perú.

Asimismo, señaló que Petroperú también intentará entrar en el mercado colombiano con los productos que está produciendo la Nueva Refinería Talara. Reiteró que, a partir del primer trimestre de este año, se ha logrado estabilizar sus operaciones, a pesar de que se han presentado algunos fallos técnicos.

“Queremos también llegar a Colombia porque la cercanía nos permite competir en ese mercado externo, pero sin descuidar el mercado nacional donde debemos tener productos baratos, competitivos y rentables”, sentenció.