Construcción civil se movilizó demandando a CAPECO aumentos salariales justos

Más de 200 sindicatos realizaron el 27 de noviembre una masiva movilización nacional | Foto: FTCCP

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y más de 200 sindicatos a nivel nacional realizaron el 27 de noviembre una masiva movilización nacional para exigir a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) una solución justa al Pliego Nacional de Reclamos 2026 del sector construcción. El gremio demanda un aumento salarial real y mejores condiciones laborales para los obreros.

El secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva Carbajal, advirtió que la propuesta de incremento planteada por CAPECO es insuficiente frente al dinamismo del sector.

“Se proyecta que la construcción crecerá más de 4% este año. Es fundamental que el aumento salarial refleje nuestro aporte al crecimiento sostenido de la industria”, sostuvo.

Iquitos fue el epicentro de la protesta nacional

En Iquitos (Loreto) se concentró la mayor manifestación: más de 10.000 trabajadores marcharon por las principales calles para exigir la solución del Pliego y la reactivación de obras paralizadas, así como la ejecución de nuevos proyectos que generen empleo para los obreros desocupados de la región.

En todo el país, las movilizaciones comenzaron desde tempranas horas en plazas y centros urbanos. En Lima, los trabajadores se reunieron desde las 3 p.m. en la Plaza Dos de Mayo, reiterando la consigna: “¡Aumento sí, migajas no!”.

Más de 400.000 movilizados a nivel nacional

Villanueva Carbajal informó que se registraron más de 400.000 trabajadores movilizados en todo el Perú.

“Quienes construimos viviendas, hospitales, aeropuertos, carreteras y la infraestructura que sostiene el desarrollo nacional necesitamos una mejor propuesta salarial y laboral por parte de CAPECO”, señaló.