BCRP moderniza el Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos

Esta norma introduce condiciones estandarizadas para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) | Foto: composición LR

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó el nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos, una actualización clave que busca modernizar la regulación del sector y fortalecer la seguridad en las operaciones digitales. La medida desarrolla las facultades establecidas en la Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores y su modificatoria.

El reglamento introduce condiciones de acceso estandarizadas para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), lo que permitirá el ingreso de nuevos participantes y servicios dentro del ecosistema nacional, siempre bajo altos estándares de seguridad. Con ello, el BCRP apunta a impulsar mayor competencia y ampliar la oferta de soluciones de pago en el país.

Uno de los ejes centrales es la implementación de un marco regulatorio basado en servicios, aplicable a pagos inmediatos, iniciación de pagos y servicios de adquirencia. Este modelo transversal busca garantizar la interoperabilidad, optimizar la eficiencia del sistema y mejorar las condiciones de acceso al Sistema Nacional de Pagos.

La actualización normativa incorpora lineamientos modernos en ciberseguridad, transparencia y comisiones, además de reglas sobre subcontratación, reconocimiento de infraestructuras de pago y nuevas herramientas de supervisión. También se establece un marco actualizado de infracciones y sanciones para reforzar el cumplimiento regulatorio.

El nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Pagos entrará en vigencia el 1 de abril de 2026.

Qué es el Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos

El Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos es la norma emitida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que establece cómo debe funcionar el sistema de pagos del país, quiénes pueden participar en él y bajo qué condiciones.

En términos simples es el marco que ordena y regula todas las operaciones de pago en el Perú, incluyendo a bancos, fintech, Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y cualquier actor que procese o facilite pagos.

Qué es el BCR

El BCR, o Banco Central de Reserva del Perú, es la entidad autónoma encargada de mantener la estabilidad monetaria del país. Regula la inflación mediante la política monetaria, administra las reservas internacionales, emite billetes y monedas, y supervisa el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos.