BCRP moderniza el Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos
La normativa, que entrará en vigencia el 1 de abril de 2026, incluye directrices en ciberseguridad, transparencia y un sistema de sanciones para un cumplimiento efectivo.
- BCR vende monedas peruanas de un sol que valen más de S/200: ¿qué personajes o acontecimientos históricos representan?
- BCR señala que dólar cayó cerca del 8,5% a nivel mundial en 2025: ¿cómo ha intervenido el tipo de cambio en Perú?
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó el nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos, una actualización clave que busca modernizar la regulación del sector y fortalecer la seguridad en las operaciones digitales. La medida desarrolla las facultades establecidas en la Ley de los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores y su modificatoria.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
El reglamento introduce condiciones de acceso estandarizadas para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), lo que permitirá el ingreso de nuevos participantes y servicios dentro del ecosistema nacional, siempre bajo altos estándares de seguridad. Con ello, el BCRP apunta a impulsar mayor competencia y ampliar la oferta de soluciones de pago en el país.
TE RECOMENDAMOS
El impuesto invisible que ENCARECE tu vida: Monopolios y oligopolios en Perú | #ECONOW
PUEDES VER: BCRP sorprende al mercado de divisas y compra 27 millones de dólares a tipo de cambio S/3,366
Uno de los ejes centrales es la implementación de un marco regulatorio basado en servicios, aplicable a pagos inmediatos, iniciación de pagos y servicios de adquirencia. Este modelo transversal busca garantizar la interoperabilidad, optimizar la eficiencia del sistema y mejorar las condiciones de acceso al Sistema Nacional de Pagos.
La actualización normativa incorpora lineamientos modernos en ciberseguridad, transparencia y comisiones, además de reglas sobre subcontratación, reconocimiento de infraestructuras de pago y nuevas herramientas de supervisión. También se establece un marco actualizado de infracciones y sanciones para reforzar el cumplimiento regulatorio.
PUEDES VER: Julio Velarde: "La inestabilidad política de casi 10 años golpeó el crecimiento; pasamos de 6% a poco más de 2%"
El nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Pagos entrará en vigencia el 1 de abril de 2026.
Qué es el Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos
El Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos es la norma emitida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que establece cómo debe funcionar el sistema de pagos del país, quiénes pueden participar en él y bajo qué condiciones.
En términos simples es el marco que ordena y regula todas las operaciones de pago en el Perú, incluyendo a bancos, fintech, Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y cualquier actor que procese o facilite pagos.
Qué es el BCR
El BCR, o Banco Central de Reserva del Perú, es la entidad autónoma encargada de mantener la estabilidad monetaria del país. Regula la inflación mediante la política monetaria, administra las reservas internacionales, emite billetes y monedas, y supervisa el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos.