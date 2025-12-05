HOYSuscripcion LR Focus

ONP brinda pensión por discapacidad a afiliados que no pueden seguir trabajando: ¿cómo acceder?

El Sistema Nacional de Pensiones (ONP) permite a los afiliados solicitar pensiones por invalidez sin restricción de edad.

La ONP anunció que los afiliados podrán acceder a esta pensión en caso de que hayan sufrido un accidente.
La ONP anunció que los afiliados podrán acceder a esta pensión en caso de que hayan sufrido un accidente.

El Sistema Nacional de Pensiones (ONP) ofrece a sus afiliados la posibilidad de solicitar una pensión por invalidez sin restricción de edad. Para acceder a este beneficio, es necesario haber aportado al menos doce meses dentro de los últimos tres años. Sin embargo, es importante destacar que el acceso a la pensión varía según el grupo al cual pertenezca cada afiliado.

Este beneficio es un apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de la persona afiliada durante una etapa complicada, como la ocurrencia de un accidente. Foto: El Peruano

Este beneficio es un apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de la persona afiliada durante una etapa complicada, como la ocurrencia de un accidente.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio?

Para acceder a este beneficio, se requiere haber aportado como mínimo doce meses en los últimos tres años. No obstante, si la persona afiliada ha fallecido, su cónyuge o conviviente podrá solicitar una pensión de viudez, así como una pensión de orfandad para hijas e hijos —mayores o menores de edad— que se encuentren cursando estudios. En caso de no existir pareja registrada, las madres o los padres podrán acceder a una pensión de ascendencia. En ese sentido, es importante señalar que la prestación otorgada a la pareja también garantiza atención médica continua para los hijos.

ONP: Afiliados pueden jubilarse con solo 10 años de aportes en el Sistema Nacional de Pensiones y acceder a los beneficios del sistema en 2025

Por otro lado, las personas afiliadas deben tener en cuenta los grupos clasificados y los beneficios a los que accederán, según su edad y el grupo al que pertenezcan, especialmente por las personas que son consideradas como adultas mayores.

  • Al cumplir 65 años: La persona afiliada puede solicitar una pensión de jubilación proporcional o del régimen general si cuenta con 20 años o más de aportes. También puede acceder a los servicios de salud. Quienes tengan 20 años de aportes reciben 14 pagos al año: 12 mensuales y dos adicionales en julio y diciembre (o distribuidos durante el año).
  • Al cumplir 80 años: Recibe automáticamente la Bonificación por Edad Avanzada, equivalente al 25 % de la pensión, sin importar los años aportados. Este beneficio se paga 14 veces al año, incluidos los meses de julio y diciembre.

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

lr.pe

¿Cómo puedo afiliarme a la ONP?

Para quienes deseen afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (ONP), deben ingresar a la página web onpvirtual.pe, seleccionar el perfil “Mi primer aporte” y luego la opción “Quiero afiliarme voluntariamente”. Después, deberán registrarse en la plataforma con su documento de identidad y completar sus datos personales, familiares, de contacto y el ingreso mensual promedio sobre el que se calculará su aporte.

Con respecto al monto mínimo, el aporte es de S/ 147 o el 13% de su ingreso mensual, lo que significa que no puede ser menor al valor de la remuneración mínima vital vigente.

