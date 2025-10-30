HOYSuscripcion LR Focus

Entel: diversos usuarios reportan caída del servicio móvil y de internet

Cerca de la medianoche del miércoles, usuarios reportaron fallas en la red de la compañía, afectando el servicio de llamadas y conexión a internet.

Usuarios de Entel reportan fallas en la señal. Foto: Composición LR /Entel
Usuarios de Entel reportan fallas en la señal. Foto: Composición LR /Entel

Este miércoles 29 de octubre, alrededor de las 11:30 p. m., diversos usuarios en redes sociales informaron sobre la interrupción del servicio de internet y telefonía móvil de Entel. La aparente caída de la red causó malestar entre las personas afectadas, quienes expresaron sus quejas a través de la plataforma de X (antes Twitter).

De acuerdo a Downdetector, plataforma que monitorea el estado de los servicios en línea, alrededor de las 11:29 p. m., Entel presentó una caída en sus servidores. Hasta el momento, la empresa de telecomunicaciones no ha emitido un pronunciamiento oficial para dar detalles de la falla, solo una respuesta individual a los comentarios que se hacían por la red social.

Reporte caída Entel de DownDetector del 29 de octubre. Foto: Captura.

Reporte caída Entel de DownDetector del 29 de octubre. Foto: Captura.

¿Qué decían los usuarios de Entel?

En la plataforma de X, aparecieron reportes de personas quejándose de la caída de la empresa. Según informaron, los inconvenientes incluían la falta de señal, la imposibilidad de realizar llamadas y el mal funcionamiento de los datos móviles.

Algunos mencionaron haber intentado comunicarse a través de un canal oficial de la empresa. “Alguien tiene problemas con Entel?”, “Qué fue con la señal de Entel? Entré a X para ver si era el único, parece que es un problema general”, fueron algunos de los comentarios.  

Captura: X

Captura: X

Captura: X

Captura: X

Captura: X

Captura: X

Respuesta del canal de WhatsApp de Entel a usuario. Captura: X

Respuesta del canal de WhatsApp de Entel a usuario. Captura: X

¿Cuál fue la respuesta de Entel al respecto?

La compañía no ha emitido un comunicado oficial hasta el momento. Sin embargo, en su cuenta oficial de X, Entel Perú respondió a los reclamos de los usuarios que lo etiquetaban.

Respuesta de Entel a usuario. Captura: X

Respuesta de Entel a usuario. Captura: X

“Lamentamos profundamente el inconveniente y las molestias que estás presentando con el servicio. Por favor, escríbenos para poder brindarte la atención adecuada y que sigas disfrutando del servicio móvil”, se lee en el mensaje de la operadora.

No obstante, algunos usuarios indicaron que, al intentar realizar su reclamo vía WhatsApp, recibieron un mensaje de la empresa informando que existían “inconvenientes para procesar la solicitud”.

