Economía

Perú e Indonesia firman Acuerdo Comercial: el 56% de productos nacionales ingresarán con arancel cero

El Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) abrirá oportunidades para que los productos peruanos lleguen con condiciones preferenciales al mercado de Indonesia, que cuenta con más de 270 millones de consumidores.

Participaron en el acto de suscripción la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, la presidenta Dina Boluarte, su homólogo de Indonesia, Sr. Prabowo Subianto, y el ministro de Comercio de dicho país, Budi Santos. Foto: Presidencia
Participaron en el acto de suscripción la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, la presidenta Dina Boluarte, su homólogo de Indonesia, Sr. Prabowo Subianto, y el ministro de Comercio de dicho país, Budi Santos. Foto: Presidencia

Los gobiernos de Perú e Indonesia suscribieron el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA), el cual permitirá ampliar las relaciones comerciales entre ambos países. Uno de los principales beneficios de este tratado es que el 56% de nuestro productos ingresarán al mercado de dicha nación asiática con arancel cero, apenas entre en vigencia.

Únete a nuestro canal de política y economía

En detalle, se trata del cacao, arándanos, paltas, café, mangos, zinc y otros. Además, existirá un periodo de desgravación de 5, 7 y 10 años, luego de los cuales, el 86% de los productos peruanos ingresarán a Indonesia libre de aranceles. Con ello, se abren nuevas oportunidades para que nuestras exportaciones lleguen a Indonesia en condiciones preferenciales.

“El CEPA representa una nueva era para el comercio, donde ambos países buscamos fortalecer nuestros lazos económicos. Con este nuevo mercado para los exportadores peruanos, estimamos un impacto positivo en sectores como el agrícola, manufacturas, químicos, entre otros. Desde Mincetur, seguiremos abriendo mercados con preferencias arancelarias, que permitan ampliar el desarrollo económico y generación de empleo a nivel nacional”, sostuvo la titular de Mincetur, Desilú León.

Noticia en desarrollo...

