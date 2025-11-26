Lima Airports Partners (LAP) anunció que comenzará a cobrar la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) a los pasajeros que utilicen las instalaciones del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Este cobro adicional, dirigido a un grupo específico de viajeros, ha generado diversas reacciones, especialmente por parte de las aerolíneas, que cuestionan el impacto que podría tener en el costo final de los boletos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) confirmó que ya se estableció el monto que se sumará a los pasajes de los viajeros de transferencia: pasará a cobrarse desde el 7 de diciembre.

TE RECOMENDAMOS REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

Aeropuerto Jorge Chávez: ¿quiénes pagarán la TUUA?

La Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) se aplicará a los vuelos internacionales que realicen escalas en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los pasajeros que se encuentren bajo esta modalidad deberán pagar un adicional de 10,05 dólares incluido en el precio de su boleto aéreo. Para facilitar el proceso, Lima Airport Partners (LAP) habilitará tanto módulos físicos dentro del terminal como una plataforma virtual.

Por ejemplo, si un vuelo procedente de Argentina aterriza en el Callao para hacer escala antes de continuar hacia Bogotá, Colombia, los viajeros deberán abonar este monto, ya que estarán utilizando los servicios e instalaciones del renovado aeropuerto. Según LAP, esta medida busca cubrir los costos operativos y de conexión que se brindan a los pasajeros internacionales.

TUUA también será pagada por pasajeros nacionales: Ositrán fijó precio de cobro

El Ositrán informó que la TUUA de Transferencia también será aplicada a los pasajeros nacionales, quienes deberán pagar un monto de 6,32 dólares. Esto significa que, por ejemplo, si un viajero de Tacna desea llegar a Tumbes y realiza una escala en el Aeropuerto Jorge Chávez, deberá asumir este cobro adicional.

El organismo regulador explicó que estas tarifas, que finalmente resultaron menores a las aprobadas de manera provisional, son el resultado de un análisis riguroso desarrollado por los miembros del consejo directivo y su equipo técnico, con el objetivo de establecer montos coherentes con los servicios ofrecidos en el nuevo terminal.

Sin embargo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo enfatizó que solicitarán la intervención del presidente José Jerí, para solucionar el cobro de la TUUA, puesto que representa un riesgo para el sistema de conectividad en Perú.