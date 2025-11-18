HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Ingresos tributarios crecieron 12% en octubre y mantienen la tendencia por 17 meses consecutivos

En octubre, la recaudación neta del gobierno alcanzó S/14.402 millones, impulsada por el Impuesto a la Renta y el IGV.

Crecimiento de ingresos tributarios se atribuye a la actividad económica
Crecimiento de ingresos tributarios se atribuye a la actividad económica | Foto: Andina

En octubre, el gobierno peruano recaudó S/14.402 millones en ingresos tributarios netos, un aumento de 12% respecto al mismo mes del año pasado según reportó la SUNAT. Esto significa S/1.712 millones adicionales que se suman a la caja del Estado, manteniendo la tendencia positiva por 17 meses consecutivos.

Qué impulsó este aumento

El alza en la recaudación se debe a varios factores:

  • Actividad económica y demanda interna: El dinamismo de la economía en setiembre generó obligaciones tributarias que se pagaron en octubre.
  • Mayor importación de bienes: Las importaciones crecieron 7,3%, destacando bienes de capital y materiales de construcción, pese a la caída del tipo de cambio a S/3,41 por dólar.
  • Acciones de la SUNAT: La entidad fiscalizó más, recuperó deudas tributarias y aplicó nuevas normas que impulsaron los ingresos.
  • Normas recientes: Entre ellas, se incluyen la tributación a servicios digitales (S/56 millones) y a los juegos y apuestas deportivas a distancia (S/41 millones).

Al mismo tiempo, algunas leyes continuaron reduciendo la recaudación, como la libre disposición de fondos de cuentas de detracciones para las MYPE y la extensión de la tasa reducida del IGV para restaurantes y hoteles.

Ingresos por tipo de impuesto

  • Impuesto a la Renta: S/6.152 millones, +23,8% frente a octubre 2024. El aumento se explicó por mayores pagos a cuenta de empresas y distribución de dividendos.
  • IGV (Impuesto General a las Ventas): S/8.125 millones, +3,0%. El IGV interno creció 7% y el IGV sobre importaciones bajó 2,2% debido al menor tipo de cambio.
  • ISC (Impuesto Selectivo al Consumo): S/863 millones, +22,7%, principalmente por combustibles y bebidas, y el nuevo impuesto a juegos y apuestas online.
  • Otros ingresos tributarios: S/1.516 millones, +21,3%, impulsados por fiscalización y recuperación de deuda, además de multas y pagos de casinos y tragamonedas.

Las devoluciones de impuestos ascendieron a S/2.423 millones, un 14,5% más que en octubre de 2024.

Balance anual

De enero a octubre, los ingresos tributarios suman S/144.625 millones, S/17.963 millones más que en el mismo período del año pasado. Según especialistas, este incremento refleja la recuperación de la economía, precios altos de metales y una mayor eficiencia en la recaudación.

