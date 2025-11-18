Ingresos tributarios crecieron 12% en octubre y mantienen la tendencia por 17 meses consecutivos

Crecimiento de ingresos tributarios se atribuye a la actividad económica | Foto: Andina

Crecimiento de ingresos tributarios se atribuye a la actividad económica | Foto: Andina

En octubre, el gobierno peruano recaudó S/14.402 millones en ingresos tributarios netos, un aumento de 12% respecto al mismo mes del año pasado según reportó la SUNAT. Esto significa S/1.712 millones adicionales que se suman a la caja del Estado, manteniendo la tendencia positiva por 17 meses consecutivos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Qué impulsó este aumento

El alza en la recaudación se debe a varios factores:

TE RECOMENDAMOS VIZCARRA FUERA, CUEVA AL CONGRESO Y HARVEY COLCHADO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Actividad económica y demanda interna: El dinamismo de la economía en setiembre generó obligaciones tributarias que se pagaron en octubre.

El dinamismo de la economía en setiembre generó obligaciones tributarias que se pagaron en octubre. Mayor importación de bienes: Las importaciones crecieron 7,3%, destacando bienes de capital y materiales de construcción, pese a la caída del tipo de cambio a S/3,41 por dólar.

Las importaciones crecieron 7,3%, destacando bienes de capital y materiales de construcción, pese a la caída del tipo de cambio a S/3,41 por dólar. Acciones de la SUNAT: La entidad fiscalizó más, recuperó deudas tributarias y aplicó nuevas normas que impulsaron los ingresos.

La entidad fiscalizó más, recuperó deudas tributarias y aplicó nuevas normas que impulsaron los ingresos. Normas recientes: Entre ellas, se incluyen la tributación a servicios digitales (S/56 millones) y a los juegos y apuestas deportivas a distancia (S/41 millones).

PUEDES VER: Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Al mismo tiempo, algunas leyes continuaron reduciendo la recaudación, como la libre disposición de fondos de cuentas de detracciones para las MYPE y la extensión de la tasa reducida del IGV para restaurantes y hoteles.

Ingresos por tipo de impuesto

Impuesto a la Renta: S/6.152 millones, +23,8% frente a octubre 2024. El aumento se explicó por mayores pagos a cuenta de empresas y distribución de dividendos.

S/6.152 millones, +23,8% frente a octubre 2024. El aumento se explicó por mayores pagos a cuenta de empresas y distribución de dividendos. IGV (Impuesto General a las Ventas): S/8.125 millones, +3,0%. El IGV interno creció 7% y el IGV sobre importaciones bajó 2,2% debido al menor tipo de cambio.

S/8.125 millones, +3,0%. El IGV interno creció 7% y el IGV sobre importaciones bajó 2,2% debido al menor tipo de cambio. ISC (Impuesto Selectivo al Consumo): S/863 millones, +22,7%, principalmente por combustibles y bebidas, y el nuevo impuesto a juegos y apuestas online.

S/863 millones, +22,7%, principalmente por combustibles y bebidas, y el nuevo impuesto a juegos y apuestas online. Otros ingresos tributarios: S/1.516 millones, +21,3%, impulsados por fiscalización y recuperación de deuda, además de multas y pagos de casinos y tragamonedas.

Las devoluciones de impuestos ascendieron a S/2.423 millones, un 14,5% más que en octubre de 2024.

Balance anual

De enero a octubre, los ingresos tributarios suman S/144.625 millones, S/17.963 millones más que en el mismo período del año pasado. Según especialistas, este incremento refleja la recuperación de la economía, precios altos de metales y una mayor eficiencia en la recaudación.