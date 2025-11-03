HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿De verdad el sol peruano es el nuevo dólar? Spoiler: no.

El sol se mantiene estable, pero no por la solidez de la economía peruana: su “fortaleza” depende del control del BCRP y de un mercado cambiario limitado, no de una potencia productiva real.

El sol peruano tiene como base una economía de exportaciones de materias primas
El sol peruano tiene como base una economía de exportaciones de materias primas | Foto: IA

El sol peruano se ha ganado el calificativo de “nuevo dólar” latinoamericano por su estabilidad y mínima depreciación frente al dólar estadounidense en los últimos años. Su fortaleza económica y su preferencia como moneda de referencia frente al dólar en países como Bolivia han reforzado esta percepción de solidez y confianza. Es un mito. 

Analizando las divisas de la región, el peso mexicano y el real brasileño son mucho más sólidas porque, a diferencia de la economía de exportación de materias primas en Perú, se sostienen sobre economías industrializadas y diversificadas

Divisas latinoamericanas durante el primer semestre del 2025

Divisas latinoamericanas durante el primer semestre del 2025

Los últimos años se han depreciado frente al dólar más que el sol. Sí, pero esa diferencia responde más a factores coyunturales que estructurales.

Tanto México como Brasil tienen mercados cambiarios más amplios, abiertos y sujetos a mayores flujos de inversión internacional, lo que genera una mayor volatilidad en sus monedas.

En contraste, el sol peruano mantiene su estabilidad principalmente por el control del Banco Central de Reserva (BCRP) y por un mercado cambiario menos expuesto a movimientos especulativos, más que por la fortaleza real de su economía.

“En México tienes industria, en Brasil lo mismo. En cambio, en Perú y Chile exportamos piedritas, y en Colombia una bebida que te levanta en las mañanas”, ironizó Eduardo Recoba, economista principal para Latinoamérica de iFOREX. 

En otras palabras, el “nuevo dólar” peruano es más un reflejo de prudencia monetaria que de una potencia económica, pues su resistencia frente al dólar no necesariamente implica una economía más competitiva o diversificada.

“El sol peruano no es el dólar de Sudamérica”, concluye. “Hay monedas mucho más interesantes, más jugosas, que juegan mejor en el mercado internacional de divisas”. 

Argentina: estabilidad a crédito y un 2026 “horroroso”

Consultado respecto al caso del peso argentino —que la semana pasada se depreció a cifras con varios decimales para luego recuperarse tras la victoria del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas—, y en medio del contexto de un préstamo millonario otorgado por su compadre Donald Trump, quien justificó su apoyo señalando que la nación sudamericana “se está muriendo” y que su intención era “salvarla del socialismo”, Recoba no se guardó comentarios.

Agregó que “si bien esos fondos han permitido estabilizar momentáneamente el dólar oficial y el dólar blue —el del mercado informal—, ese alivio no durará mucho”.

“Cuando Argentina tenga que honrar esta deuda, este compromiso con Estados Unidos —que en realidad es un chantaje— ahí sí las papas van a quemar”, afirmó. 

Y es que, según señala, “Argentina prácticamente se ha vuelto una colonia de Estados Unidos”.

Para Recoba, Milei ha comprometido la soberanía del país a cambio de un salvavidas financiero que solo posterga el problema. “El costo de esa deuda no recaerá en el Gobierno ni en los grandes empresarios con intereses en EE.UU., sino en el pueblo argentino”, enfatizó.

El analista prevé un panorama sombrío para los próximos meses: “Enero será un mes muy feo y el primer trimestre de 2026, horroroso”, advirtió, anticipando una fuerte caída económica. “Argentina espera lo peor”, sentenció.

Por ahora, añadió, el país podrá “pasar las fiestas y las navidades con cierta calma”, pero después vendrá “un periodo de deterioro y crisis severa”.

