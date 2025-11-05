¿Tu solicitud de AFP ya fue aprobada? Este es el tiempo que queda para recibir el monto solicitado, según cronograma AFP

El proceso del octavo retiro AFP continúa vigente para todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Quienes cumplan con el cronograma establecido por la Asociación de AFP pueden presentar su solicitud a través de la plataforma oficial, disponible en los horarios fijados por la entidad. El procedimiento se realiza de forma virtual y busca evitar la saturación del sistema, garantizando un registro ordenado y seguro.

Según las disposiciones oficiales, el primer desembolso de 1 UIT (S/5.350) se deposita hasta 30 días calendario después del registro de la solicitud. Los siguientes pagos se efectúan también cada 30 días hasta completar el máximo permitido de 4 UIT (S/21.400). El dinero se transfiere a la cuenta bancaria que el afiliado haya designado, siempre que esté a su nombre y pertenezca a una entidad financiera autorizada.

Cronograma del octavo retiro AFP 2025: fechas tentativas en las que podrías recibir el desembolso, según el último dígito del DNI

El octavo retiro AFP 2025 permite a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones acceder hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos acumulados, siguiendo el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP. Cada persona puede registrar su solicitud en la plataforma virtual según el último dígito de su DNI. Con base en la fecha de solicitud, los afiliados podrán estimar cuándo recibirán el dinero en la cuenta bancaria que registraron, ya que el primer desembolso de 1 UIT (S/5.350) se deposita hasta 30 días calendario después del registro, y los siguientes pagos se efectúan cada 30 días adicionales hasta completar el monto total permitido.