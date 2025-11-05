¿Tu solicitud de AFP ya fue aprobada? Este es el tiempo que queda para recibir el monto solicitado, según cronograma AFP
El cronograma de retiro AFP continúa vigente este noviembre y esta semana corresponde a los afiliados cuyos DNI terminan en 4, 5 y 6. Cada persona puede solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos previsionales.
El proceso del octavo retiro AFP continúa vigente para todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Quienes cumplan con el cronograma establecido por la Asociación de AFP pueden presentar su solicitud a través de la plataforma oficial, disponible en los horarios fijados por la entidad. El procedimiento se realiza de forma virtual y busca evitar la saturación del sistema, garantizando un registro ordenado y seguro.
Según las disposiciones oficiales, el primer desembolso de 1 UIT (S/5.350) se deposita hasta 30 días calendario después del registro de la solicitud. Los siguientes pagos se efectúan también cada 30 días hasta completar el máximo permitido de 4 UIT (S/21.400). El dinero se transfiere a la cuenta bancaria que el afiliado haya designado, siempre que esté a su nombre y pertenezca a una entidad financiera autorizada.
Cronograma del octavo retiro AFP 2025: fechas tentativas en las que podrías recibir el desembolso, según el último dígito del DNI
El octavo retiro AFP 2025 permite a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones acceder hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos acumulados, siguiendo el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP. Cada persona puede registrar su solicitud en la plataforma virtual según el último dígito de su DNI. Con base en la fecha de solicitud, los afiliados podrán estimar cuándo recibirán el dinero en la cuenta bancaria que registraron, ya que el primer desembolso de 1 UIT (S/5.350) se deposita hasta 30 días calendario después del registro, y los siguientes pagos se efectúan cada 30 días adicionales hasta completar el monto total permitido.
|Último dígito del DNI
|Fecha para ingresar solicitud
|Fecha estimada para recibir el dinero
|0
|Miércoles 22 de octubre de 2025
|Viernes 21 de noviembre de 2025
|1
|Viernes 24 de octubre de 2025
|Domingo 23 de noviembre de 2025
|2
|Martes 28 de octubre de 2025
|Jueves 27 de noviembre de 2025
|3
|Jueves 30 de octubre de 2025
|Sábado 29 de noviembre de 2025
|4
|Lunes 3 de noviembre de 2025
|Miércoles 3 de diciembre de 2025
|5
|Miércoles 5 de noviembre de 2025
|Viernes 5 de diciembre de 2025
|6
|Viernes 7 de noviembre de 2025
|Domingo 7 de diciembre de 2025
|7
|Martes 11 de noviembre de 2025
|Jueves 11 de diciembre de 2025
|8
|Jueves 13 de noviembre de 2025
|Sábado 13 de diciembre de 2025
|9
|Lunes 17 de noviembre de 2025
|Miércoles 17 de diciembre de 2025