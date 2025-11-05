HOYSuscripcion LR Focus

CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Cae alias 'Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España
Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     Cae alias ‘Negro Marín', secuaz de el 'Jorobado', en España     
Economía

¿Tu solicitud de AFP ya fue aprobada? Este es el tiempo que queda para recibir el monto solicitado, según cronograma AFP

El cronograma de retiro AFP continúa vigente este noviembre y esta semana corresponde a los afiliados cuyos DNI terminan en 4, 5 y 6. Cada persona puede solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos previsionales.

Afiliados pueden solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos previsionales según el cronograma oficial del octavo retiro AFP 2025
Afiliados pueden solicitar hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos previsionales según el cronograma oficial del octavo retiro AFP 2025 | Foto: Andina/Composición LR

El proceso del octavo retiro AFP continúa vigente para todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Quienes cumplan con el cronograma establecido por la Asociación de AFP pueden presentar su solicitud a través de la plataforma oficial, disponible en los horarios fijados por la entidad. El procedimiento se realiza de forma virtual y busca evitar la saturación del sistema, garantizando un registro ordenado y seguro.

Según las disposiciones oficiales, el primer desembolso de 1 UIT (S/5.350) se deposita hasta 30 días calendario después del registro de la solicitud. Los siguientes pagos se efectúan también cada 30 días hasta completar el máximo permitido de 4 UIT (S/21.400). El dinero se transfiere a la cuenta bancaria que el afiliado haya designado, siempre que esté a su nombre y pertenezca a una entidad financiera autorizada.

PERÚ Y MÉXICO ENFRENTADOS POR BETSSY CHÁVEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿Cómo calcular el pago de la CTS en noviembre 2025? Fórmula, plazos y ejemplos prácticos para trabajadores

Cronograma del octavo retiro AFP 2025: fechas tentativas en las que podrías recibir el desembolso, según el último dígito del DNI

El octavo retiro AFP 2025 permite a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones acceder hasta 4 UIT (S/21.400) de sus fondos acumulados, siguiendo el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP. Cada persona puede registrar su solicitud en la plataforma virtual según el último dígito de su DNI. Con base en la fecha de solicitud, los afiliados podrán estimar cuándo recibirán el dinero en la cuenta bancaria que registraron, ya que el primer desembolso de 1 UIT (S/5.350) se deposita hasta 30 días calendario después del registro, y los siguientes pagos se efectúan cada 30 días adicionales hasta completar el monto total permitido.

Último dígito del DNIFecha para ingresar solicitudFecha estimada para recibir el dinero
0Miércoles 22 de octubre de 2025Viernes 21 de noviembre de 2025
1Viernes 24 de octubre de 2025Domingo 23 de noviembre de 2025
2Martes 28 de octubre de 2025Jueves 27 de noviembre de 2025
3Jueves 30 de octubre de 2025Sábado 29 de noviembre de 2025
4Lunes 3 de noviembre de 2025Miércoles 3 de diciembre de 2025
5Miércoles 5 de noviembre de 2025Viernes 5 de diciembre de 2025
6Viernes 7 de noviembre de 2025Domingo 7 de diciembre de 2025
7Martes 11 de noviembre de 2025Jueves 11 de diciembre de 2025
8Jueves 13 de noviembre de 2025Sábado 13 de diciembre de 2025
9Lunes 17 de noviembre de 2025Miércoles 17 de diciembre de 2025
Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Todo lo que debes saber sobre el retiro AFP 2025: cronograma, fechas de deposito y cómo saber a cuál perteneces solo con tu DNI

Todo lo que debes saber sobre el retiro AFP 2025: cronograma, fechas de deposito y cómo saber a cuál perteneces solo con tu DNI

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo: ¿cuánto se necesita para exonerar?

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo: ¿cuánto se necesita para exonerar?

Indecopi asegura que sancionará a productora por cancelación del evento 'Overpass Lima' tras quejas masivas en redes sociales

Indecopi asegura que sancionará a productora por cancelación del evento ‘Overpass Lima’ tras quejas masivas en redes sociales

ONP: Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

ONP: Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

Presidenta de la SNMPE sobre Reinfo: "Invocamos al gobierno a que no permita una extensión"

Presidenta de la SNMPE sobre Reinfo: "Invocamos al gobierno a que no permita una extensión"

