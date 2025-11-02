Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales. | Foto: Composición LR.

Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales. | Foto: Composición LR.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 2 de noviembre, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,360 para la compra y S/3,390 para la venta en el mercado paralelo.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 2 de noviembre?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,372

Venta: S/3,412

BBVA

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Banco de la Nación

Compra: S/3,3200

Venta: S/3,4500

Scotiabank

Compra: S/3,3050

Venta: S/3,4850

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

TE RECOMENDAMOS KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.