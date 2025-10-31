Dólar se “sincera” en octubre y podría mantener en niveles bajos hasta fin de año

Precio del dólar HOY podría mantenerse hasta fin de año | Generado con IA

En octubre de 2025, el dólar ha tocado mínimos no vistos desde hace cinco años y, en su última jornada, osciló entre S/3,38 y S/3,39.

Este comportamiento responde a la coyuntura externa, marcada por las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia comercial, y por el consecuente repunte en los precios de los metales, lo que ha favorecido a la economía peruana.

Sin embargo, el fenómeno es más complejo de analizar. No se trata solo del cierre de un ciclo, sino de un “sinceramiento” del tipo de cambio, un ajuste que revela el valor real del dólar en el contexto actual.

Caída del dólar por factor Trump

La ofensiva comercial del presidente de Estados Unidos, con anuncios sobre nuevos aranceles a productos chinos y restricciones al comercio tecnológico, ha impulsado a los inversionistas a diversificar sus posiciones.

Esta reconfiguración ha tenido efectos inmediatos en las monedas de los países emergentes.

En el caso del Perú, la apreciación del sol refleja el ingreso de flujos hacia economías con estabilidad macroeconómica y política monetaria predecible. Además, el repunte de los precios del cobre, el oro y la plata —favorecido por las tensiones geopolíticas— ha fortalecido las reservas y el flujo de divisas.

De acuerdo con Jonathan Torres, analista de mercados de Capitaria, en octubre el sol peruano se apreció cerca de un 3%, iniciando el mes en S/3,48 y cerrando en S/3,38.

Explicó que esta caída del tipo de cambio respondió principalmente a factores externos, como un dólar global más débil —reflejado en el retroceso del índice DXY— ante la expectativa de que la Reserva Federal (FED) recorte sus tasas en 2026, luego de datos que mostraron menor inflación y desaceleración económica en Estados Unidos.

A ello se sumó una mayor oferta de divisas por parte de exportadores mineros, que aprovecharon precios favorables del cobre y el oro, junto con la decisión del Banco Central de Reserva (BCRP) de mantener su tasa de referencia en 4,25%.

Según Eduardo Recoba, economista principal para Latinoamérica de iFOREX, el entorno global está marcado por la incertidumbre que genera la guerra comercial impulsada por Trump.

Agregó que el mercado internacional opera sin información clara debido al prolongado “shutdown” en Estados Unidos, que impide conocer indicadores clave como empleo o vivienda. A ello se suma la confusión generada por rumores de un supuesto acercamiento entre Trump y Xi Jinping que nunca se concretó.

“El mercado no tiene un mapa para cartografiar las expectativas”, apuntó Recoba. A lo que nos referimos con “debilitamiento” del billete verde es, en realidad, “una corrección natural del mercado tras años de especulación y sobrevaloración”.

Desde el frente local, el economista destacó el manejo prudente y profesional del BCRP, bajo la conducción de Julio Velarde, como un ancla clave de estabilidad cambiaria. No obstante, advirtió que flujos de dólares provenientes de actividades ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico, también ejercen presión sobre la oferta de divisas y distorsionan temporalmente el mercado.

Respecto a las proyecciones, Torres señaló que en un escenario optimista, podría mantenerse alrededor de S/3,40; pero si el dólar global se fortalece y aumenta la incertidumbre local, el tipo de cambio podría superar los S/3,50.

Eduardo Recoba, por su parte, estimó que la tendencia bajista del dólar continuará de forma moderada hasta fin de año, antes de un posible rebote en 2026, cuando la FED deje de reducir su tasa de referencia y la economía estadounidense recupere impulso.

“Si China consolida su posición en la guerra comercial y Estados Unidos flexibiliza sus aranceles, el dólar podría volver a fortalecerse”, agregó.

El sol peruano no es “el dólar de Sudamérica”

A nivel regional, Eduardo Recoba desmitifica la idea de que el sol peruano sea la moneda más fuerte de la región.

En su análisis, hay divisas mucho más sólidas, como el peso mexicano y el real brasileño, que se sostienen sobre economías industrializadas y diversificadas, no en la simple exportación de materias primas.

“Son monedas que han salido mucho más solidificadas que el sol”, sostiene. “El peso mexicano y el real brasileño van a estar mucho mejor paradas que cualquier moneda de economías primarias exportadoras como el peso chileno, el sol peruano o el peso colombiano”.

Recoba ironiza sobre esta diferencia estructural: “En México tienes industria, en Brasil lo mismo. En cambio, en Perú y Chile exportamos piedritas, y en Colombia una bebida que te levanta en las mañanas”.

Según su visión, estas monedas —“moneditas”, como las llama— pertenecen a economías chiquitas, simples y sencillas, con poco margen de maniobra en los mercados internacionales.

“El sol peruano no es el dólar de Sudamérica”, concluye. “Hay monedas mucho más interesantes, más jugosas, que juegan mejor en los mercados forex”.

Argentina: una “primavera cortita” del peso argentino antes de un 2026 de colapso

Desde que el Gobierno argentino levantó parcialmente el cepo cambiario —es decir, las restricciones que limitaban la compra y venta de dólares— el 14 de abril, el peso se ha devaluado un 37,6%. En esa fecha, el dólar mayorista cotizaba a $1.077; este martes cerró en $1.481.

A la presión cambiaria se sumó el clima político previo a las elecciones legislativas, que amplió la brecha entre el peso y el dólar. Tras la victoria del presidente Javier Milei —y el apoyo económico que recibe de Donald Trump— muchos pensaron que el panorama podía empezar a mejorar, pero se trata de “una primavera cortita”.

Según explica, el respiro económico es pasajero y se debe tanto al resultado electoral de La Libertad Avanza como al respaldo financiero de Estados Unidos, que “ha comprado” la estabilidad argentina mediante una inyección de US$40.000 millones.

“Argentina prácticamente se ha vuelto una colonia de Estados Unidos”, sostiene Recoba, quien considera que Milei ha comprometido la soberanía del país a cambio de ese salvavidas financiero.

Agrega que si bien esos fondos han permitido estabilizar temporalmente el dólar oficial y el dólar blue —el del mercado informal—, ese alivio no durará mucho.

“Cuando Argentina tenga que honrar esta deuda, este compromiso con Estados Unidos —que en realidad es un chantaje— ahí sí las papas van a quemar”, afirmó.

El analista subraya que el costo de esa deuda no recaerá en el Gobierno ni en los grandes empresarios con intereses en EE.UU., sino en el pueblo argentino.

En ese sentido, pronostica que enero será un mes “muy feo” y que el primer trimestre de 2026 será “horroroso”, marcado por una fuerte caída económica.

“Argentina espera lo peor”, sentencia.

Por ahora, dice, el país podrá “pasar las fiestas y las navidades con cierta calma”, pero después vendrá “un periodo de deterioro y crisis severa”.