HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      
Economía

Precio del dólar hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú lunes 3 de noviembre. | Foto: composición LR
Precio del dólar en Perú lunes 3 de noviembre. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 3 de noviembre, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,360 para la compra y S/3,390 para la venta en el mercado paralelo.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 3 de noviembre? 

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,372
  • Venta: S/3,412

BBVA

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3200
  • Venta: S/3,4500

Scotiabank

  • Compra: S/3,3050
  • Venta: S/3,4850

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP. 

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Composición LR

Composición LR

Notas relacionadas
Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 1 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 31 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 31 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en noviembre de 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en noviembre de 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

LEER MÁS
Congreso cursa 38 beneficios tributarios que harían perder al Perú S/50.000 millones

Congreso cursa 38 beneficios tributarios que harían perder al Perú S/50.000 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Economía

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

Perú - Tailandia: Mincetur prevé cerrar este año la negociación del acuerdo comercial con el país asiático

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025