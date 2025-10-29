Usuarios reportan que no pueden ingresar a la banca móvil de Interbank. | Foto: Composición LR.

Usuarios reportan que no pueden ingresar a la banca móvil de Interbank. | Foto: Composición LR.

Diversos usuarios vienen reportando a través de las redes sociales que están experimentando dificultades para acceder a la banca móvil de Interbank. Al intentar ingresar a la aplicación, aparece el mensaje “Lo sentimos”, lo que ha generado molestias entre los clientes que necesitan realizar operaciones en línea.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Hasta el momento, la entidad financiera no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del inconveniente ni el tiempo estimado para su solución.

TE RECOMENDAMOS ¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Intebank se cae HOY: usuarios no pueden ingresar a sus bancas móviles

A través de X, diversos afiliados al banco Interbank comentan que desde las 11 a. m., de este miércoles 29 de octubre, no pueden acceder a sus apps. "Desde las 11 a. m., no puedo ingresar con identificador facial ni clave a la app de Interbank", posteó Martín Villacis. Asimismo, también han comentado que no se puede ingresar a la banca por internet.

¿Se cayó Plin?

Al respecto a la billetera Plin, algunos usuarios, tampoco pueden ingresar a sus cuentas. Hasta el momento, la entidad bancaria no ha brindado información detallada.

BCP también reportó caída de su app móvil

La aplicación del BCP presentó inconvenientes en su funcionamiento, según informaron numerosos usuarios a través de la red social X. Varios clientes señalaron que no pudieron ingresar a la plataforma ni efectuar operaciones, lo que ha generó molestias y preocupación.