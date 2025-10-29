App de Interbank sufre caída: usuarios reportan que no pueden ingresar a su cuenta bancaria
"Ocurrió un problema al conectarse. Por favor, inténtalo nuevamente", se lee al intentar ingresar al aplicativo móvil de Interbank.
- Caída de BCP y Yape el domingo 26 de octubre: usuarios no podían acceder a las apps ni realizar transferencias a nivel nacional
- Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS
Diversos usuarios vienen reportando a través de las redes sociales que están experimentando dificultades para acceder a la banca móvil de Interbank. Al intentar ingresar a la aplicación, aparece el mensaje “Lo sentimos”, lo que ha generado molestias entre los clientes que necesitan realizar operaciones en línea.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Hasta el momento, la entidad financiera no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del inconveniente ni el tiempo estimado para su solución.
TE RECOMENDAMOS
¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS
Intebank se cae HOY: usuarios no pueden ingresar a sus bancas móviles
A través de X, diversos afiliados al banco Interbank comentan que desde las 11 a. m., de este miércoles 29 de octubre, no pueden acceder a sus apps. "Desde las 11 a. m., no puedo ingresar con identificador facial ni clave a la app de Interbank", posteó Martín Villacis. Asimismo, también han comentado que no se puede ingresar a la banca por internet.
¿Se cayó Plin?
Al respecto a la billetera Plin, algunos usuarios, tampoco pueden ingresar a sus cuentas. Hasta el momento, la entidad bancaria no ha brindado información detallada.
BCP también reportó caída de su app móvil
La aplicación del BCP presentó inconvenientes en su funcionamiento, según informaron numerosos usuarios a través de la red social X. Varios clientes señalaron que no pudieron ingresar a la plataforma ni efectuar operaciones, lo que ha generó molestias y preocupación.