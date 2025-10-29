HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Policías cobran cupos a transportistas y Reniec expone datos | FUERTE Y CLARO con Manuela Camacho

Economía

App de Interbank sufre caída: usuarios reportan que no pueden ingresar a su cuenta bancaria

"Ocurrió un problema al conectarse. Por favor, inténtalo nuevamente", se lee al intentar ingresar al aplicativo móvil de Interbank.

Usuarios reportan que no pueden ingresar a la banca móvil de Interbank.
Usuarios reportan que no pueden ingresar a la banca móvil de Interbank. | Foto: Composición LR.

Diversos usuarios vienen reportando a través de las redes sociales que están experimentando dificultades para acceder a la banca móvil de Interbank. Al intentar ingresar a la aplicación, aparece el mensaje “Lo sentimos”, lo que ha generado molestias entre los clientes que necesitan realizar operaciones en línea.

Hasta el momento, la entidad financiera no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del inconveniente ni el tiempo estimado para su solución.

Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

Intebank se cae HOY: usuarios no pueden ingresar a sus bancas móviles

A través de X, diversos afiliados al banco Interbank comentan que desde las 11 a. m., de este miércoles 29 de octubre, no pueden acceder a sus apps. "Desde las 11 a. m., no puedo ingresar con identificador facial ni clave a la app de Interbank", posteó Martín Villacis. Asimismo, también han comentado que no se puede ingresar a la banca por internet.

¿Se cayó Plin?

Al respecto a la billetera Plin, algunos usuarios, tampoco pueden ingresar a sus cuentas. Hasta el momento, la entidad bancaria no ha brindado información detallada.

BCP también reportó caída de su app móvil

La aplicación del BCP presentó inconvenientes en su funcionamiento, según informaron numerosos usuarios a través de la red social X. Varios clientes señalaron que no pudieron ingresar a la plataforma ni efectuar operaciones, lo que ha generó molestias y preocupación.

larepublica.pe

Caída de BCP y Yape el domingo 26 de octubre: usuarios no podían acceder a las apps ni realizar transferencias a nivel nacional

Depósito a plazo fijo: conoce las tasas de interés más atractivas del mercado a octubre del 2025, según la SBS

Usuarios de Interbank podrán exonerarse del pago de comisiones si cumplen este requisito clave: ¿cuál es?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 29 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

