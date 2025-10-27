HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴Universitario tricampeón del fútbol peruano llega a Lima

Economía

Halloween desplaza al Día de la Canción Criolla: limeños celebrarán la fecha con gasto de entre S/50 y S/199

El 64% considera que Halloween ya forma parte de la cultura limeña, según estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL. La celebración incluso desplaza al Día de la Canción Criolla este 31 de octubre.

Halloween y Día de la Canción criolla se celebra el 31 de octubre. Foto: composición/Andina
Halloween y Día de la Canción criolla se celebra el 31 de octubre. Foto: composición/Andina

Este 31 de octubre se celebra Halloween y el día de la Canción Criolla en Lima en Lima. Un reciente estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) revela que el 83% de los limeños celebrará alguna festividad este mes, con una clara preferencia por Halloween (63%) frente al Día de la Canción Criolla (28%). 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“El estudio muestra cómo los limeños viven con entusiasmo las celebraciones de octubre, combinando lo mejor de dos mundos: la diversión y creatividad de Halloween, y el orgullo cultural del Día de la Canción Criolla”, explicó Claudio Huamán de los Heros, director del GRIM-USIL.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Halloween 2025: 10 DISFRACES fáciles con artículos que tienes en casa y sin gastar tanto

lr.pe

Consumo y gasto festivo en Halloween

El consumo se mantiene moderado pero sostenido: la mayoría planea gastar entre S/50 y S/199 tanto en disfraces como en actividades.

Durante Halloween, el 88% de quienes celebran planea disfrazarse, principalmente como personajes de películas o series (42%) o con disfraces clásicos (31%). Las fiestas privadas (66%) y los bares o discotecas (45%) son los espacios preferidos para celebrar. Además, el 87% de los limeños lo hace acompañado de amigos, reforzando el carácter social de la fecha.

“Lo que observamos es una tendencia hacia experiencias compartidas, con un gasto consciente pero emocional. Los jóvenes no solo compran un disfraz; invierten en momentos y en la posibilidad de mostrarlos en redes”, comentó Huamán de los Heros.

Las redes sociales (69%) y los amigos o la familia (68 %) son los principales medios para informarse y planificar las celebraciones, confirmando el peso del entorno digital. No obstante, uno de cada cinco limeños (19%) está dispuesto a gastar S/200 o más en las actividades de Halloween, un dato que revela el potencial comercial de esta fecha.

PUEDES VER: ¿Se cerrarán discotecas y bares el 31 de octubre por el estado de emergencia? Experto explica decreto publicado en El Peruano

lr.pe

Día de la Canción Criolla: Tradición aún vigente

Aunque solo el 21 % de los limeños prefiere el Día de la Canción Criolla, el 82 % considera que es fundamental para preservar la identidad cultural limeña.

Las actividades más comunes son reuniones familiares con comida criolla (44%), almuerzos en restaurantes típicos (40%) y peñas o shows musicales (25 %).

El 96% consume platos o bebidas típicas, con preferencia por anticuchos y picantería (49%).

El gasto promedio también se mantiene en el rango de S/100 a S/199, aunque un 27% está dispuesto a invertir S/200 o más, lo que muestra un segmento dispuesto a gastar en experiencias culturales.

Los factores que más influyen en la decisión de asistir a una actividad criolla son el precio (33 %), la recomendación de amigos o familia (31%) y la oferta gastronómica (25%).

Huamán de los Heros destaca que “la comida criolla sigue siendo un punto de encuentro entre generaciones. Hoy, incluso las celebraciones tradicionales pueden fortalecerse si se presentan como experiencias modernas y compartibles en redes”.

Influencia digital y nuevas oportunidades

El informe destaca la importancia del entorno digital en la organización y promoción de ambas festividades. 

“El reto para las marcas y las instituciones está en conectar lo criollo con lo contemporáneo”, añadió Huamán de los Heros. “Una campaña que combine lo cultural con lo recreativo, por ejemplo, concursos de disfraces o festivales que mezclen gastronomía y música criolla, puede reforzar tanto la identidad como el consumo responsable”.

PUEDES VER: ¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

lr.pe

Diversión e identidad, las dos caras del 31 de octubre

El estudio muestra que Lima celebra octubre entre la diversión global y el orgullo local. Halloween se consolida como una fecha juvenil, urbana y visualmente atractiva, mientras que el Día de la Canción Criolla mantiene su valor simbólico y familiar.

Ambas representan, según el GRIM-USIL, una oportunidad para que el consumo se convierta en experiencia cultural y emocional, impulsada por la creatividad, las redes y el sentido de pertenencia.

Notas relacionadas
¿Se cerrarán discotecas y bares el 31 de octubre por el estado de emergencia? Experto explica decreto publicado en El Peruano

¿Se cerrarán discotecas y bares el 31 de octubre por el estado de emergencia? Experto explica decreto publicado en El Peruano

LEER MÁS
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

¿Qué es Halloween y por qué se celebra el 31 de octubre? Todo sobre la Noche de Brujas

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Economía

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: conoce el cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025