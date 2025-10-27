Halloween desplaza al Día de la Canción Criolla: limeños celebrarán la fecha con gasto de entre S/50 y S/199
El 64% considera que Halloween ya forma parte de la cultura limeña, según estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL. La celebración incluso desplaza al Día de la Canción Criolla este 31 de octubre.
Este 31 de octubre se celebra Halloween y el día de la Canción Criolla en Lima en Lima. Un reciente estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) revela que el 83% de los limeños celebrará alguna festividad este mes, con una clara preferencia por Halloween (63%) frente al Día de la Canción Criolla (28%).
“El estudio muestra cómo los limeños viven con entusiasmo las celebraciones de octubre, combinando lo mejor de dos mundos: la diversión y creatividad de Halloween, y el orgullo cultural del Día de la Canción Criolla”, explicó Claudio Huamán de los Heros, director del GRIM-USIL.
Consumo y gasto festivo en Halloween
El consumo se mantiene moderado pero sostenido: la mayoría planea gastar entre S/50 y S/199 tanto en disfraces como en actividades.
Durante Halloween, el 88% de quienes celebran planea disfrazarse, principalmente como personajes de películas o series (42%) o con disfraces clásicos (31%). Las fiestas privadas (66%) y los bares o discotecas (45%) son los espacios preferidos para celebrar. Además, el 87% de los limeños lo hace acompañado de amigos, reforzando el carácter social de la fecha.
“Lo que observamos es una tendencia hacia experiencias compartidas, con un gasto consciente pero emocional. Los jóvenes no solo compran un disfraz; invierten en momentos y en la posibilidad de mostrarlos en redes”, comentó Huamán de los Heros.
Las redes sociales (69%) y los amigos o la familia (68 %) son los principales medios para informarse y planificar las celebraciones, confirmando el peso del entorno digital. No obstante, uno de cada cinco limeños (19%) está dispuesto a gastar S/200 o más en las actividades de Halloween, un dato que revela el potencial comercial de esta fecha.
Día de la Canción Criolla: Tradición aún vigente
Aunque solo el 21 % de los limeños prefiere el Día de la Canción Criolla, el 82 % considera que es fundamental para preservar la identidad cultural limeña.
Las actividades más comunes son reuniones familiares con comida criolla (44%), almuerzos en restaurantes típicos (40%) y peñas o shows musicales (25 %).
El 96% consume platos o bebidas típicas, con preferencia por anticuchos y picantería (49%).
El gasto promedio también se mantiene en el rango de S/100 a S/199, aunque un 27% está dispuesto a invertir S/200 o más, lo que muestra un segmento dispuesto a gastar en experiencias culturales.
Los factores que más influyen en la decisión de asistir a una actividad criolla son el precio (33 %), la recomendación de amigos o familia (31%) y la oferta gastronómica (25%).
Huamán de los Heros destaca que “la comida criolla sigue siendo un punto de encuentro entre generaciones. Hoy, incluso las celebraciones tradicionales pueden fortalecerse si se presentan como experiencias modernas y compartibles en redes”.
Influencia digital y nuevas oportunidades
El informe destaca la importancia del entorno digital en la organización y promoción de ambas festividades.
“El reto para las marcas y las instituciones está en conectar lo criollo con lo contemporáneo”, añadió Huamán de los Heros. “Una campaña que combine lo cultural con lo recreativo, por ejemplo, concursos de disfraces o festivales que mezclen gastronomía y música criolla, puede reforzar tanto la identidad como el consumo responsable”.
Diversión e identidad, las dos caras del 31 de octubre
El estudio muestra que Lima celebra octubre entre la diversión global y el orgullo local. Halloween se consolida como una fecha juvenil, urbana y visualmente atractiva, mientras que el Día de la Canción Criolla mantiene su valor simbólico y familiar.
Ambas representan, según el GRIM-USIL, una oportunidad para que el consumo se convierta en experiencia cultural y emocional, impulsada por la creatividad, las redes y el sentido de pertenencia.