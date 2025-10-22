HOYSuscripcion LR Focus

¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Economía

LATAM Airlines Perú anuncia la suspensión de su ruta Lima - Orlando: pasajeros afectados serán notificados

LATAM Airlines Perú anuncia que suspende la ruta Lima - Orlando debido al cobro de la TUUA, que encarece los viajes y disminuye el atractivo de Lima frente a otros hubs regionales.

LATAM Airlines Perú anuncia la suspensión de su ruta Lima - Orlando: pasajeros serán notificados.
LATAM Airlines Perú anuncia la suspensión de su ruta Lima - Orlando: pasajeros serán notificados. | Foto: Composición LR/LAP.

LATAM Airlines Perú anunció a través de un comunicado la suspensión de su ruta Lima - Orlando, que estaba prevista para el domingo 26 de octubre. La compañía sostuvo que no se dan las condiciones propicias para iniciar una nueva ruta debido al pago de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA).

Ante ello, mencionaron que la TUUA afectará directamente la competitividad en la ruta y el encarecimiento de los viajes. "Dicha tarifa impacta directamente la competitividad de la ruta, compuesta por aproximadamente un 50% de pasajeros en conexión, encareciendo los viajes y regresando a Lima menos atractivo frente a hubs regionales que no cobran esta tarifa".

lr.pe

LATAM Perú anuncia suspensión de la ruta Lima - Orlando

Además, en el comunicado oficial de LATAM Airlines Perú precisan que la suspensión del inicio de la ruta Lima-Orlando (MCO) y Orlando-Lima se mantendrá, inicialmente, hasta el 30 de noviembre de 2025. En esa línea, quienes haya adquirido boletos en esta compañía (boletos para viajar entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre de 2025), serán notificados para recibir una solución de viaje conectado por otros hubs.

Sin embargo, quienes no estén de acuerdo con las soluciones brindadas tendrán estas opciones:

  • Cambio de fecha en la misma cabina, según disponibilidad o,
  • Cambio de vuelo/ruta en la misma cabina, pasando por otros hubs o eligiendo Miami como alternativa a Orlando; o,
  • Reembolso total del pasaje y los servicios opcionales (ancillaries).

¿Qué es la TUUA?

La Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el Perú es un monto que se cobra a los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios del aeropuerto durante su viaje. Este pago forma parte del precio total del boleto aéreo y se destina al mantenimiento, operación y mejora de la infraestructura aeroportuaria.

En el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la TUUA cubre servicios como seguridad, iluminación, limpieza y el uso de las áreas comunes, garantizando así una mejor experiencia para los viajeros nacionales e internacionales.

