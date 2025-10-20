HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Confemin reconoce falta de consenso en Ley Mape y pide ampliación del Reinfo por 5 años más

Mineros artesanales se movilizaron desde Campo de Marte hacia el Congreso para exigir una nueva extensión del plazo de formalización minera ante el entrampamiento de la Ley Mape. Vigencia del Reinfo vence el 31 de diciembre de este año.

Confemin salió a las calles nuevamente para pedir la ampliación del Reinfo y la reversión de concesiones ociosas. Foto: Joel Robles/LR
Confemin salió a las calles nuevamente para pedir la ampliación del Reinfo y la reversión de concesiones ociosas. Foto: Joel Robles/LR

Luego de tres meses, cientos de mineros arribaron a Lima para levantar su voz de protesta contra la desidia del Congreso que no agiliza la aprobación de la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape). Y es que, restan poco más de dos meses para que culmine la vigencia del Reinfo y hasta ahora, no existe una ruta de debate en la Comisión de Energía y Minas.

Precisamente, el grupo de trabajo que preside el congresista Víctor Cutipa convocó a su sesión ordinaria para este martes 21 de octubre, pero no agendó la norma que debe reordenar el proceso de formalización minera. Por lo pronto, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, reconoció las dificultades para viabilizar un texto consensuado entre los legisladores, y en su lugar, demandó la ampliación del Reinfo hasta por cinco años más.

"En el supuesto de que no se apruebe (la Ley Mape), lo que estamos solicitando es que se amplíe el proceso de formalización minera, porque para hacer una ley como debe ser, se necesita tiempo. Como ya nos ha dicho la experiencia, en un año no se ha podido hacer nada, en 12 o 13 años tampoco. Creemos que unos cuatro o cinco años es suficiente para trabajar una ley consensuada que beneficie a los mineros", indicó a este medio desde Campo de Marte.

De igual forma, dejó entrever que, si el Congreso no muestra una diligencia para resolver el entrampamiento de la Ley Mape, radicalizarán sus medidas de lucha. Tal y como ocurrió hace algunos meses, los integrantes de la Confemin se han posicionado frente a la sede del Palacio Legislativo a la espera de sostener coordinaciones con los parlamentarios aliados y hacer valer sus demandas.

Confemin emplaza a autoridades a resolver formalización minera

En otro momento, Bequer recalcó su oposición a la decisión del Ministerio de Energía y Minas, que excluyó a más de 50.000 mineros del Reinfo a inicios de julio de este año. Si bien, el extitular del Minem, Jorge Montero, había señalado que avanzarían en la formalización de 31.560 operadores, lo cierto es que no hay resultados concretos hasta la fecha, asegura el dirigente.

"Es una pena que el Poder Ejecutivo haya tomado una decisión que no corresponde a la realidad. El mensaje que le damos a nuestras autoridades es que de una vez por todas, deben resolver. De lo contrario, que dejen de estar en el cargo. Hemos venido de todas partes del Perú para solucionar el problema de la ampliación del proceso de formalización y la Ley Mape", aseveró.

Para el integrante del Instituto de Políticas Climáticas, William Zabarburú, la intención de la Confemin es colocar en la agenda pública la posibilidad de una nueva ampliación del Reinfo ante la ausencia de puntos de acuerdo sobre un nuevo ordenamiento legal. Para avanzar en este propósito, cuentan con algunos proyectos de sus aliados políticos en el Poder Legislativo.

Por ejemplo, el congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, cuenta con una iniciativa para extender el plazo del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2026 o cuando entre en vigencia la Ley Mape. En segundo orden, Guido Bellido, persigue la misma finalidad, pero con una temporalidad definida hasta el 30 de junio del 2029, es decir, por cuatro años más.

"Seguimos observando el enfrentamiento de dos lobies mineros: el de la Confemin y el de la Sociedad Nacional de Minería. Es evidente que hay una falta de voluntad política del Congreso en resolver la Ley Mape y el Ejecutivo ha demostrado poca consistencia en sus propuestas. Ante la dificultad de aprobar una nueva norma, se le da argumentos a la Confemin para decir que prolonguen un año más el Reinfo", sentenció.

