Indecopi multa con más de S/10.000 a empresa peruana por vender sables de luz pirateados de Star Wars | Foto: composición LR/Indecopi/Gemini

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de más de S/10.000 contra la empresa Elirose Corporation S.A.C., tras determinar que importó y comercializó juguetes con diseños inspirados en la saga Star Wars sin autorización de sus creadores. Los productos, identificados como sables de luz eléctricos y vendidos bajo la marca “Space Wars”, reproducían de forma ilícita personajes e imágenes protegidas por derechos de autor pertenecientes a Lucasfilm Ltd. LLC., compañía que produjo la famosa saga y hoy propiedad del conglomerado Disney.

La sanción se formalizó en la Resolución N.° 378-2025/CDA-INDECOPI, a la que tuvo acceso La República, en la cual la Comisión de Derecho de Autor declaró fundada la denuncia presentada por Lucasfilm por infracción al derecho patrimonial de importación. El organismo concluyó que la empresa peruana había importado productos que reproducían sin autorización las obras artísticas de “Yoda”, “General Grievous” y “Stormtrooper”, reconocidas internacionalmente como parte del universo visual de Star Wars.

Lucasfilm denuncia a empresa peruana por vender sables ilegales

En diciembre de 2024, Lucasfilm Ltd. LLC. presentó una denuncia ante Indecopi tras ser alertada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) sobre la importación de juguetes sospechosos. La aduana peruana había identificado, mediante la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM N.º 046-2024-10-003356-01-9-00), un lote de 480 unidades de “sables de luz” con figuras y empaques que reproducían a personajes clásicos de la franquicia cinematográfica, y que según el organismo regulador tenían un valor de S/1.463.

Lucasfilm sostuvo que los artículos vulneraban su derecho exclusivo de importación y exigió que se sancione al denunciado según el artículo 188 del Decreto Legislativo 822. Además, la compañía argumentó que esta comercialización afectaba su cadena de distribución oficial y generaba un perjuicio económico al no percibir regalías por el uso de sus obras.

Indecopi sanciona a empresa peruana con más de S/10.000 por vender sables “Space Wars”

Tras la revisión de las pruebas presentadas, entre ellas el correo electrónico de la SUNAT y fotografías de los productos incautados, la Comisión de Derecho de Autor de Indecopi determinó que Elirose Corporation había infringido la ley al importar sin permiso material protegido por derechos de autor. En consecuencia, impuso una multa equivalente a 2.58 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); es decir, S/13,803.

La resolución también estableció que la responsabilidad de la empresa es objetiva, es decir, no depende de la intención o conocimiento del infractor sobre la ilegalidad de los productos. Asimismo, la entidad consideró que los juguetes, aunque no se vendían con el nombre “Star Wars”, reproducían con exactitud los rasgos de los personajes de “Yoda”, “General Grievous” y “Stormtrooper”.

Descargos de la empresa Elirose Corporation S.A.C.

Durante el procedimiento administrativo, Elirose Corporation S.A.C. tuvo la oportunidad de presentar sus descargos; sin embargo, no aportó pruebas que acreditaran la procedencia legal o la autorización de los productos. La empresa tampoco demostró contar con licencias de distribución ni contratos con los titulares de los derechos de Star Wars, lo que fue considerado un agravante por parte de la Comisión.

Al no presentar evidencia que sustentara su defensa, Indecopi concluyó a la importadora como culpable de la infracción administrativa y ratificó la sanción económica. Además, el organismo recordó que las empresas que comercialicen productos inspirados en obras registradas deben contar con licencias expresas de los titulares de los derechos o sus representantes, ya que el no hacerlo constituye un delito contra la propiedad intelectual, según la normativa vigente en el país.