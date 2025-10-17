HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Economía

Indecopi multa con más de S/10.000 a empresa peruana por vender sables de luz pirateados de Star Wars bajo la marca "Space Wars"

Lucasfilm denunció a Elirose ante Indecopi tras detectar la importación ilegal de 480 sables de luz que reproducían la imagen de personajes icónicos de la reconocida franquicia Star Wars.

Indecopi multa con más de S/10.000 a empresa peruana por vender sables de luz pirateados de Star Wars
Indecopi multa con más de S/10.000 a empresa peruana por vender sables de luz pirateados de Star Wars | Foto: composición LR/Indecopi/Gemini

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa de más de S/10.000 contra la empresa Elirose Corporation S.A.C., tras determinar que importó y comercializó juguetes con diseños inspirados en la saga Star Wars sin autorización de sus creadores. Los productos, identificados como sables de luz eléctricos y vendidos bajo la marca “Space Wars”, reproducían de forma ilícita personajes e imágenes protegidas por derechos de autor pertenecientes a Lucasfilm Ltd. LLC., compañía que produjo la famosa saga y hoy propiedad del conglomerado Disney.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La sanción se formalizó en la Resolución N.° 378-2025/CDA-INDECOPI, a la que tuvo acceso La República, en la cual la Comisión de Derecho de Autor declaró fundada la denuncia presentada por Lucasfilm por infracción al derecho patrimonial de importación. El organismo concluyó que la empresa peruana había importado productos que reproducían sin autorización las obras artísticas de “Yoda”, “General Grievous” y “Stormtrooper”, reconocidas internacionalmente como parte del universo visual de Star Wars.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

lr.pe

Lucasfilm denuncia a empresa peruana por vender sables ilegales

En diciembre de 2024, Lucasfilm Ltd. LLC. presentó una denuncia ante Indecopi tras ser alertada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) sobre la importación de juguetes sospechosos. La aduana peruana había identificado, mediante la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM N.º 046-2024-10-003356-01-9-00), un lote de 480 unidades de “sables de luz” con figuras y empaques que reproducían a personajes clásicos de la franquicia cinematográfica, y que según el organismo regulador tenían un valor de S/1.463.

Lucasfilm sostuvo que los artículos vulneraban su derecho exclusivo de importación y exigió que se sancione al denunciado según el artículo 188 del Decreto Legislativo 822. Además, la compañía argumentó que esta comercialización afectaba su cadena de distribución oficial y generaba un perjuicio económico al no percibir regalías por el uso de sus obras.

Algunas de los productos importados sin autorización de Lucasfilm. Foto: composición LR/Indecopi.

Algunas de los productos importados sin autorización de Lucasfilm. Foto: composición LR/Indecopi.

Indecopi sanciona a empresa peruana con más de S/10.000 por vender sables “Space Wars”

Tras la revisión de las pruebas presentadas, entre ellas el correo electrónico de la SUNAT y fotografías de los productos incautados, la Comisión de Derecho de Autor de Indecopi determinó que Elirose Corporation había infringido la ley al importar sin permiso material protegido por derechos de autor. En consecuencia, impuso una multa equivalente a 2.58 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); es decir, S/13,803.

La resolución también estableció que la responsabilidad de la empresa es objetiva, es decir, no depende de la intención o conocimiento del infractor sobre la ilegalidad de los productos. Asimismo, la entidad consideró que los juguetes, aunque no se vendían con el nombre “Star Wars”, reproducían con exactitud los rasgos de los personajes de “Yoda”, “General Grievous” y “Stormtrooper”.  

Descargos de la empresa Elirose Corporation S.A.C.

Durante el procedimiento administrativo, Elirose Corporation S.A.C. tuvo la oportunidad de presentar sus descargos; sin embargo, no aportó pruebas que acreditaran la procedencia legal o la autorización de los productos. La empresa tampoco demostró contar con licencias de distribución ni contratos con los titulares de los derechos de Star Wars, lo que fue considerado un agravante por parte de la Comisión.

Al no presentar evidencia que sustentara su defensa, Indecopi concluyó a la importadora como culpable de la infracción administrativa y ratificó la sanción económica. Además, el organismo recordó que las empresas que comercialicen productos inspirados en obras registradas deben contar con licencias expresas de los titulares de los derechos o sus representantes, ya que el no hacerlo constituye un delito contra la propiedad intelectual, según la normativa vigente en el país.

Notas relacionadas
Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

LEER MÁS
Indecopi multa a Cineplanet con S/16.000 por impedir que cliente ingresara con hamburguesas a sus salas

Indecopi multa a Cineplanet con S/16.000 por impedir que cliente ingresara con hamburguesas a sus salas

LEER MÁS
Indecopi advierte posible fallas en más de 1.500 autos de la marca Renault, Toyota y BMW: ¿cómo verificar si mi vehículo fue afectado?

Indecopi advierte posible fallas en más de 1.500 autos de la marca Renault, Toyota y BMW: ¿cómo verificar si mi vehículo fue afectado?

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
Operadoras están obligadas a ofrecer planes móviles desde S/15 bajo esta condición: así puedes solicitar el beneficio, según Osiptel

Operadoras están obligadas a ofrecer planes móviles desde S/15 bajo esta condición: así puedes solicitar el beneficio, según Osiptel

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad al año, ¿Qué entidades financieras lideran?

Retiro AFP 2025: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad al año, ¿Qué entidades financieras lideran?

LEER MÁS
Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Lerner reprograma su concierto en Lima tras crisis social en Perú: “Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país”

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Economía

Retiro AFP 2025: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad al año, ¿Qué entidades financieras lideran?

Precio del dólar en Perú hoy baja a S/3,3810 pese a tensión política: sol se fortalece por cuarta sesión consecutiva

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025