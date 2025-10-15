El 78% de trabajadores en Perú reconoce estar agotado laboralmente y la mayoría de empresas no actúa

Según el estudio de Bumeran, el 84% de los talentos peruanos afirmó sentirse más agotado que el año pasado. | Foto: IA

Además del subempleo (trabajo precario) que padecen miles de peruanos, se añade una carga invisibe pero perjudicial para la salud física y mental. El 78% de los trabajadores en el Perú reconoce estar estresado laboralmente o experimentar el síndrome de burnout, definido como un agotamiento excesivo que socava tanto su bienestar como su productividad, según revela el estudio Burnout 2025 de Bumeran, portal líder de empleo de Latinoamérica.

Aunque esta cifra muestra una disminución de cuatro puntos porcentuales en comparación con el 82% reportado en 2024, aún es considerado un llamado de atención. "A pesar de que las organizaciones están empezando a priorizar la salud mental y la gestión del estrés, todavía queda camino por recorrer para consolidar culturas laborales que equilibren el bienestar con la productividad", comentó Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

El informe también revela que el 86% de los especialistas en recursos humanos reportan situaciones de agotamiento laboral, una baja de cuatro puntos porcentuales en comparación con el año anterior.

Entre las experiencias negativas más comunes vividas por los talentos durante el último año laboral, el 72% menciona haber sufrido estrés, el 63% se siente desmotivado, el 40% siente más presión que antes, el 37% siente agotamiento y el 35% indica sentirse con menor rendimiento y productividad.

Tendencia de agotamiento en alza

Además, el 84% de los talentos peruanos afirmó sentirse más agotado que el año pasado. Así, en 2024, el 77% de las personas trabajadoras mencionaba sentirse más agotadas en comparación al año anterior, en 2023 el 76% mencionaba lo mismo y en 2022 el 72%, una clara tendencia al alza.

Cuando se les pregunta qué es lo que experimentan, el 55% de trabajadores en el Perú afirma sentir una falta de energía o un agotamiento extremo, el 33% menciona negativismo o cinismo hacia su trabajo y el 30% señala tener todas las sensaciones anteriores. Solo un 14% afirma no presentar ninguno de los síntomas de burnout.

Causas del agotamiento laboral

Uno de los factores que suele relacionarse con el burnout es la cantidad de horas que trabajan los talentos y si hacen horas extras. En cuanto a si respetan su horario laboral o trabajan fuera de este, el 60% de los talentos asegura trabajar más horas de lo que dura su jornada laboral, mientras que el 40% afirma no hacerlo. En detalle, el 41% trabaja entre 45 y 50 horas semanales, el 32% supera las 50 horas, y el 19% entre 35 y 45 horas.

Las personas trabajadoras compartieron las que consideran que son las principales causas que los llevan a sentirse de esta forma. El 22% lo relaciona con la sobrecarga de trabajo, el 17% con el trato de sus superiores y otro 17% con la presión en el trabajo.

Por otro lado, el 13% considera que la falta de claridad con respecto a lo que su rol implica, es uno de los factores y en el último podio la falta de tiempo para llevar a cabo sus tareas (10%).

Entre los países que se encuentran más afectados por el burnout, se ubican Argentina (92%) Chile (89%) y Panamá (79%). El país con menor porcentaje de afectados es Ecuador, con el 75%. Esta tendencia se repite por cuarto año consecutivo. En 2024, el Perú ocupó el penúltimo lugar con el 82% de talentos afectados, en 2023, el último lugar con el 78%, y en 2022, también ocupó la misma posición, con el 66%.

¿Qué hacen para sentirse mejor?

Según el estudio de Bumeran, el 16% no realiza ninguna actividad para sentirse mejor, frente a el 84% que sí realiza actividades para prevenir o disminuir el agotamiento. El 30% prefiere leer, mirar series y hacer actividades que los desconecten de la rutina, el 19% intenta mantener el contacto con sus seres queridos, el 18% hace ejercicios físicos, como ir al gimnasio, y de relajación, como el yoga.

Por otro lado, el 9% desconecta los dispositivos de trabajo luego del horario laboral y el 3% mantiene una rutina diaria que lo ayude a disminuir la incertidumbre y que le genere menos estrés.

¿Qué planean hacer las personas para reducir o combatir el burnout? El 52% considera cambiar de empleo, mientras que el 15% tiene la intención de comenzar actividades que lo ayuden a relajarse; y el 13% planea hacer varias de las cosas mencionadas.

66% de empresas no hace nada al detectar agotamiento

Una vez que se detecta que un talento sufre de burnout, ¿cómo actúan desde el área de Recursos Humanos? El 66% de los especialistas admite no tomar ninguna acción al respecto, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales en comparación con 2024, cuando el 60% expresó lo mismo.

Además, el 91% de los especialistas afirma que en su organización no se implementan estrategias ni medidas para prevenir o reducir el burnout. Entre aquellos que sí actúan, el 16% ofrece apoyo emocional, el 9% promueve un ambiente de trabajo flexible y otro 9% reasigna tareas y responsabilidades.

Burnout 2025 es un estudio de Bumeran en el que participaron 2.750 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador, y Panamá.