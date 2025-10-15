HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Bluetab, empresa de la multinacional IBM, nombra a Jaime Mourão como Country Manager para Perú y Colombia

Nombramientos. Incorporación será clave para consolidar la presencia de la compañía y escalar proyectos que impacten sectores como banca, telecomunicaciones, retail y gobierno.

Jaime Mourão es nuevo country manager para Perú y Colombia de Bluetab
Jaime Mourão es nuevo country manager para Perú y Colombia de Bluetab

Bluetab- an IBM Company, compañía global especializada en datos e inteligencia artificial, refuerza su apuesta por Latinoamérica con el nombramiento de Jaime Mourão como Country Manager para Perú y Colombia, un movimiento estratégico que busca acelerar la adopción de soluciones de datos, nube e inteligencia artificial en dos de los mercados con mayor dinamismo de la región.

Con más de 20 años de experiencia en transformación digital, innovación y liderazgo en empresas multinacionales, Jaime será responsable de consolidar la presencia de la compañía y escalar proyectos que impacten sectores estratégicos como banca, telecomunicaciones, retail y gobierno.

"La región está en un momento decisivo para transformar el uso de sus datos en ventajas competitivas reales. La incorporación de Jaime nos permite acelerar esta visión en dos países clave, acompañando a nuestros clientes en proyectos que combinan innovación, talento y resultados medibles", afirmó Oscar Hernández, CEO LATAM de Bluetab.

Jaime ha liderado procesos de crecimiento sostenido en compañías de alto impacto. Antes de unirse a Bluetab, fue gerente general de Stefanini Perú, donde fortaleció la operación y la llevó a nuevos niveles de madurez. También ocupó posiciones clave en BBVA Perú y LATAM Airlines, liderando iniciativas de transformación y negocio.

La operación de Bluetab suma más de 1500 colaboradores y especialistas, a nivel global que refleja la solidez del equipo y la capacidad para acompañar proyectos de gran envergadura.

Este nombramiento reafirma el compromiso de la organización con el crecimiento sostenible y la consolidación de una propuesta de valor basada en gobierno de datos, inteligencia artificial generativa y analítica avanzada, que permitan a las empresas tomar decisiones más rápidas y seguras en un entorno altamente competitivo.

Desde 2021, Bluetabforma parte del grupo IBM y cuenta con presencia en España, México, Perú y Colombia.

