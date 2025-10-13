Japón y Perú en 150 años de vínculos económicos: evolución y retos actuales

En la ponencia “Economía y Comercio entre Japón y Perú”, organizada por el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) de la Universidad del Pacífico, el Dr. Tatsuya Shimizu (Doshisha University) presentó un recorrido histórico y sectorial sobre la relación económica entre ambos países, basada en su investigación sobre el desarrollo económico peruano y su experiencia académica en el país.

Cuatro épocas de la relación económica Japón–Perú

Shimizu estructuró su exposición en cuatro épocas que ayudan a comprender la evolución de las relaciones bilaterales:

Hasta la Segunda Guerra Mundial. Desde fines del siglo XIX Japón invirtió en Perú para abastecerse de recursos naturales (plata, quina) y se estableció un comercio bilateral en el que Perú exportaba lana, algodón y minerales, mientras Japón exportaba textiles.

En la década de 1940 la importación de textiles japoneses aumentó tanto en Perú que el gobierno peruano estableció cuotas de importación para proteger la industria nacional.

Posguerra hasta principios de los años 80. Además del abastecimiento de recursos, empresas japonesas comenzaron a establecer bases de manufactura en Perú: Nissan y Toyota iniciaron ensamblaje de autos en 1966 y 1967; Toyota fue el tercer país donde instaló fábrica, tras Brasil y Tailandia. Matsushita (National/Panasonic) produjo pilas desde 1967 y luego amplió a electrodomésticos; Ajinomoto instaló producción en 1969.

En el marco de la cooperación japonesa se construyeron línea de transmisión eléctrica entre Lima y Chimbote, una planta de fertilizantes en Tártara y “las instalaciones de comunicaciones o microhotas” (según la ponencia).

Crisis de los 80 y primeros 90. Shimizu señaló que la crisis económica y social de ese periodo estancó las relaciones económicas bilaterales.

Recuperación y reforzamiento desde los 90 y 2000. Tras las reformas de los años 90 las relaciones se recuperaron; desde la segunda mitad de los 2000 la vinculación se fortaleció con la entrada de Perú a APEC y acuerdos como el Tratado de Libre Comercio (2011) y el CPTPP (2018).

Estructura actual: comercio, minería, autos e inversión

Shimizu presentó luego análisis comparativos entre Japón–Perú y China–Perú, ilustrando cómo la participación relativa de cada socio en el comercio peruano ha cambiado en las últimas décadas.

Comercio y precios de commodities. Mostró gráficos en los que la importación peruana por parte de Japón y China aumenta desde mediados de los 2000, en paralelo al boom de recursos naturales; señaló la correlación entre importaciones y el precio del cobre, más marcada en el caso de Japón.

Explicó que mientras la importación de Japón pasó de menos de US$1.000 millones a US$3.000 millones (en la escala del gráfico), la de China creció de casi cero a más de US$20.000 millones.

Participación relativa. El profesor destacó que la participación de Perú en el comercio total de China está aumentando, mientras que la participación de Perú en el comercio total de Japón “no ha cambiado mucho”.

Desde el lado peruano, la participación de China en su comercio internacional ha crecido constantemente en 30 años, mientras la de Japón disminuye gradualmente. Shimizu afirmó que “el declive relativo del peso económico de Japón empezó en el siglo XXI por el crecimiento de China”.

Exportaciones peruanas a Japón. Hasta mediados de los 2000 prevalecieron materias primas y bienes intermedios (minería y harina de pescado). Desde la década de 2010 aumentaron los bienes de consumo, entre ellos el gas natural. Japón siempre importó cobre de Perú; hoy alrededor de la mitad de las importaciones japonesas desde Perú es cobre.

Perú es, afirmó Shimizu, el segundo exportador de cobre del mundo después de Chile. Hace 25 años la participación de Perú como exportador no era tan relevante —indicó datos históricos que sitúan a Perú con una participación de 2% en ese entonces—; desde la década de 1990, la inversión continua impulsó el crecimiento de la explotación cuprífera.

Inversión japonesa en minería. Junto a empresas europeas y estadounidenses, corporaciones japonesas como Mitsubishi y Sumitomo han invertido en proyectos como Antamina, Cerverde y Keyabeco (nombres consignados en la presentación).

Importaciones japonesas a Perú. La venta de bienes de capital a Perú creció en los años 90 por la recuperación económica y la privatización; desde mediados de los 2000 aumentaron las exportaciones japonesas de bienes de consumo, impulsadas por el mayor poder adquisitivo y la demanda de automóviles.

Sin embargo, la participación relativa de la explotación japonesa en Perú no está aumentando y su peso relativo está cayendo, si bien Shimizu aclara que eso no implica necesariamente una pérdida de importancia de empresas japonesas en sectores concretos.

Sector automotriz. La importación de vehículos en Perú pasó de alrededor de 40.000 unidades a 160.000 unidades entre principios de los 2000 y la década de 2010. Al inicio de los 2000 la mayoría de autos importados provenían de Japón; en la década de 2010 crecieron las importaciones desde Corea, India, China y México. La importación de autos de origen japonés cayó de 53.000 unidades en 2008 a 6.400 unidades en 2022.

No obstante, en 2022 Toyota mantenía la mayor participación de marcas con 21%, seguida por Hyundai y Kia con 9% cada una. Los autos de marcas japonesas importados a Perú provienen ahora más de Indonesia, Argentina, Brasil, Tailandia, México e India (p. ej., Toyota importa el Avanza de Indonesia y la Hilux de Argentina; Suzuki de India; Nissan de México), reflejo de la globalización de la producción.

Inversión extranjera directa (IED). Shimizu explicó que el origen de la inversión no siempre coincide con el origen de las empresas: firmas de España, Gran Bretaña y Estados Unidos participaron en privatizaciones e invirtieron en finanzas, telecomunicaciones y energía; empresas latinoamericanas —especialmente chilenas— invirtieron en transporte, comercio, servicios y agricultura; China ha invertido en minería, infraestructura y energía. Las empresas japonesas invierten mayormente en minería, según la ponencia.

Conclusiones y preguntas abiertas

Para Shimizu, la relación Japón–Perú muestra un declive relativo de la posición económica japonesa en el comercio peruano frente al ascenso de China, pero también evidencia la persistencia de áreas de relevancia japonesa —especialmente la minería y ciertos eslabones industriales— y oportunidades potenciales en inversión y proyectos de infraestructura.

El profesor planteó interrogantes sobre cómo fortalecer las relaciones económicas entre Japón y Perú: aunque en los últimos años se han registrado proyectos de inversión en la región (con mayor actividad en México y Brasil en el sector automotriz), las empresas japonesas aún “no han encontrado oportunidades atractivas” extensivas en el mercado peruano más allá del sector minero.

Entre los proyectos mencionados figuraron iniciativas de infraestructura —por ejemplo, obras vinculadas al tren de la costa que conectaría Lima— y otras inversiones energéticas y de primer orden en regiones como Arequipa.

Shimizu cerró subrayando la dificultad de analizar relaciones económicas país por país en un mundo globalizado y la necesidad de identificar proyectos concretos de inversión y cooperación que permitan revitalizar los lazos económicos entre Japón y Perú, sin perder de vista las transformaciones estructurales en la producción automotriz, la concentración de exportaciones en minerales críticos y la evolución de los patrones de IED.