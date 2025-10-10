Perú y Japón sellan histórico acuerdo para modernizar el Proyecto Majes Siguas

El Proyecto Majes Siguas es un megaproyecto de irrigación en la región de Arequipa. Foto: difusión

El Proyecto Majes Siguas es un megaproyecto de irrigación en la región de Arequipa. Foto: difusión

Arequipa se consolida como un eje clave del desarrollo agrícola y económico del sur del país. Este viernes 10 de octubre, Perú y Japón suscribieron un contrato de Estado a Estado para la puesta a punto y ampliación del Proyecto Majes Siguas, gracias a las gestiones del Gobierno Regional de Arequipa.

La ceremonia, realizada en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, fue presidida por el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, y contó con la firma de un Memorando de Cooperación entre los gobiernos de Perú y Japón, rubricado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, y el embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón en el Perú, Yamamoto Tsuyoshi.

Posteriormente, se firmó el contrato de Estado a Estado entre el MIDAGRI y Haruhiko Kanai, director del Consorcio PMO Majes Siguas, responsable de la asistencia técnica para la modernización integral del sistema de riego.

Modernización integral del sistema de riego

La puesta a punto del proyecto permitirá optimizar el sistema hidráulico que transporta agua desde la cuenca del río Colca hacia la del río Siguas, con una capacidad máxima de 34 m³/s, garantizando un funcionamiento eficiente y sostenible. Entre los trabajos contemplados se encuentran:

Reparación integral y automatización de la represa de Condoroma y la bocatoma de Tuti en Caylloma.

y la en Caylloma. Mantenimiento de 88 kilómetros de túneles y 13 kilómetros de canales que atraviesan la cordillera.

y que atraviesan la cordillera. Mejora de la bocatoma de Pitay, en Santa Isabel de Siguas, y su derivación hacia el riego de Majes–El Pedregal.

El acuerdo con Japón busca reducir riesgos técnicos, mejorar la eficiencia del transvase de agua y fortalecer la gestión de los recursos hídricos con tecnología y estándares internacionales.

Impulso a la agricultura y la economía regional

La modernización del sistema de riego beneficiará tanto a los agricultores actuales como a los futuros, impulsando la agroexportación de productos como alcachofas, uvas y paltas, considerados motores del crecimiento económico del sur del país.

“Este acuerdo no solo moderniza nuestra infraestructura hidráulica, sino que marca el inicio de una nueva etapa de confianza, cooperación y desarrollo sostenible para Arequipa y todo el sur del país”, afirmó el gobernador Rohel Sánchez durante la ceremonia.