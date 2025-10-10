Perú y Japón sellan histórico acuerdo para modernizar el Proyecto Majes Siguas
Arequipa fortalece su desarrollo agrícola y económico con la firma de un contrato Estado a Estado entre Perú y Japón para el Proyecto Majes Siguas.
- ¿Sin luz hoy? Consulta si tu distrito tiene corte programado en Lima y otras regiones
- Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados
Arequipa se consolida como un eje clave del desarrollo agrícola y económico del sur del país. Este viernes 10 de octubre, Perú y Japón suscribieron un contrato de Estado a Estado para la puesta a punto y ampliación del Proyecto Majes Siguas, gracias a las gestiones del Gobierno Regional de Arequipa.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La ceremonia, realizada en el Centro de Convenciones de Cerro Juli, fue presidida por el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, y contó con la firma de un Memorando de Cooperación entre los gobiernos de Perú y Japón, rubricado por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, y el embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón en el Perú, Yamamoto Tsuyoshi.
TE RECOMENDAMOS
VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Posteriormente, se firmó el contrato de Estado a Estado entre el MIDAGRI y Haruhiko Kanai, director del Consorcio PMO Majes Siguas, responsable de la asistencia técnica para la modernización integral del sistema de riego.
Modernización integral del sistema de riego
La puesta a punto del proyecto permitirá optimizar el sistema hidráulico que transporta agua desde la cuenca del río Colca hacia la del río Siguas, con una capacidad máxima de 34 m³/s, garantizando un funcionamiento eficiente y sostenible. Entre los trabajos contemplados se encuentran:
- Reparación integral y automatización de la represa de Condoroma y la bocatoma de Tuti en Caylloma.
- Mantenimiento de 88 kilómetros de túneles y 13 kilómetros de canales que atraviesan la cordillera.
- Mejora de la bocatoma de Pitay, en Santa Isabel de Siguas, y su derivación hacia el riego de Majes–El Pedregal.
El acuerdo con Japón busca reducir riesgos técnicos, mejorar la eficiencia del transvase de agua y fortalecer la gestión de los recursos hídricos con tecnología y estándares internacionales.
Impulso a la agricultura y la economía regional
La modernización del sistema de riego beneficiará tanto a los agricultores actuales como a los futuros, impulsando la agroexportación de productos como alcachofas, uvas y paltas, considerados motores del crecimiento económico del sur del país.
“Este acuerdo no solo moderniza nuestra infraestructura hidráulica, sino que marca el inicio de una nueva etapa de confianza, cooperación y desarrollo sostenible para Arequipa y todo el sur del país”, afirmó el gobernador Rohel Sánchez durante la ceremonia.