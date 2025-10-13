HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Economía

Japón atraviesa un proceso de norteamericanización y populismo

Desde Tokio hasta Lima, la política japonesa experimenta un viraje que combina populismo y redefinición de su papel global. Conoce los detalles.

Académico japonés subrayó la necesidad de renovar la cooperación bilateral en áreas tecnológicas y agrícolas. Foto: generada con IA
Académico japonés subrayó la necesidad de renovar la cooperación bilateral en áreas tecnológicas y agrícolas. Foto: generada con IA

En la conferencia internacional “Japón: actualidad y futuro. Economía, política y relaciones internacionales”, organizada por el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) de la Universidad del Pacífico, el Dr. Yusuke Murakami, profesor de la Universidad de Kioto, ofreció una ponencia magistral sobre la política exterior de Japón hacia América Latina en el siglo XXI.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Murakami, investigador con tres décadas de trayectoria en el estudio de la política peruana y latinoamericana, inició su exposición con una reflexión personal sobre los lazos históricos entre ambos países.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Yen toca mínimos de ocho meses por incertidumbre sobre política fiscal

lr.pe

Recordó su paso por la Embajada del Japón en el Perú en los años noventa, época en la que —según relató— vivió de cerca la violencia política. “Soy también víctima de violencia política. En ese momento sufrí dos atentados en la embajada, uno en mi casa. Así que soy también parte de Perú”, comentó entre risas.

A partir de esa experiencia, el académico reconstruyó parte de la historia del vínculo bilateral entre Lima y Tokio, mencionando hechos poco conocidos, como la participación de una farmacéutica japonesa —Hoshi— que entre 1919 y 1937 adquirió 30.000 hectáreas en el valle del Monzón para la producción de hoja de coca con fines medicinales, o la cooperación militar entre ambos países durante el conflicto de Leticia (1932–1934).

PUEDES VER: Perú y Japón sellan histórico acuerdo para modernizar el Proyecto Majes Siguas

lr.pe

Sin embargo, el eje de su análisis se centró en la evolución de la política exterior japonesa tras la Segunda Guerra Mundial, y cómo esta ha transitado de una diplomacia “económica por la economía y para la economía” —en palabras del propio Murakami— hacia un escenario marcado por nuevas tensiones internas y externas.

El especialista explicó que la política exterior japonesa del siglo XX se desarrolló bajo el amparo de su alianza con Estados Unidos, en lo que definió como una diplomacia centrada en la expansión económica y la reconstrucción nacional.

“La alianza con Estados Unidos es indispensable; no hay otra opción”, afirmó, subrayando que Japón fue, más que un creador de órdenes internacionales, un “consumidor” del orden liberal existente.

No obstante, el académico advirtió que el país enfrenta hoy una transformación profunda en su panorama político interno. Según indicó, Japón atraviesa una etapa de fragmentación partidaria y populismo emergente, con similitudes a los procesos observados en otras regiones.

“Podría decir, en una palabra, que Japón vive un proceso de norteamericanización o europeización, o hasta latinoamericanización”, señaló, aludiendo al surgimiento de corrientes de derecha populista y xenofóbica.

Murakami observó que este fenómeno coincide con un contexto de cambio institucional, en el que incluso se prevé una posible disolución de la Cámara Baja y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias.

“No se sabe qué tipo de alianza se formará, pero podría significar también un cambio de gobierno y, con ello, de política”, explicó.

Al abordar las relaciones con América Latina, el profesor sostuvo que la presencia japonesa en la región ha disminuido en las últimas décadas, desplazada por el avance de China y Corea del Sur.

Sin embargo, destacó que la percepción de Japón en países como Perú se mantiene positiva y que existe margen para relanzar la cooperación bilateral, especialmente en áreas tecnológicas, de infraestructura y agricultura.

“Japón tiene tecnología, infraestructura, experiencia en agricultura para pequeña y mediana escala. Hay oportunidades de colaboración, pero debemos definir los pasos concretos y el tipo de orden regional que queremos construir”, enfatizó.

Murakami concluyó su exposición invitando a reflexionar sobre los desafíos compartidos por Japón y América Latina en un mundo multipolar.

“Cada país tiene su propio contexto y debe enfrentar sus propios desafíos. Pero si queremos colaborar como socios en las próximas décadas —o incluso siglos—, debemos pensar profundamente qué diseñar y cómo distribuir nuestras capacidades”, dijo.

Giro político en Japón golpea al yen

La reciente victoria de Sanae Takaichi en la dirección del Partido Liberal Democrático (PLD) desató una nueva ola de incertidumbre económica en Japón. En solo tres días, el yen se depreció más de 3% frente al dólar, tocando los ¥152,65 por dólar, su nivel más bajo desde febrero y cerca del umbral psicológico de ¥155, que históricamente ha motivado la intervención del Gobierno.

Según Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la UNMSM, el debilitamiento responde sobre todo a factores internos: Takaichi ha prometido reducir impuestos y aumentar el gasto público, medidas que, aunque populares, tienden a presionar la moneda a la baja.

A ello se suma la expectativa de que el Banco de Japón (BoJ) postergue su próxima subida de tasas de interés, inicialmente prevista para octubre.

En este contexto, los operadores volvieron a apostar por operaciones de carry trade —vender yenes para adquirir activos de mayor rendimiento—, amplificando la presión sobre la divisa.

Analistas de ATFX Latam consultados por este medio advierten que la probabilidad de un alza de tasas cayó de 60% a 25%, mientras el Ministerio de Finanzas emitió una advertencia sobre posibles movimientos “excesivos” en el mercado cambiario.

Aunque Japón conserva fundamentos sólidos —con inflación subyacente entre 2% y 2,4% y desempleo en mínimos de 2,2%—, el país enfrenta un dilema clásico: estimular el crecimiento o proteger la moneda. Por ahora, el BoJ parece inclinarse por lo primero.

Sin embargo, el debilitamiento del yen refleja un problema más profundo: el agotamiento del modelo japonés de estímulo permanente y la dificultad de sostener la confianza en una economía que busca redefinirse en medio de un nuevo ciclo político.

Notas relacionadas
Perú y Japón sellan histórico acuerdo para modernizar el Proyecto Majes Siguas

Perú y Japón sellan histórico acuerdo para modernizar el Proyecto Majes Siguas

LEER MÁS
Yen toca mínimos de ocho meses por incertidumbre sobre política fiscal

Yen toca mínimos de ocho meses por incertidumbre sobre política fiscal

LEER MÁS
Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega beneficio de hasta S/50.000 para que pagues tus deudas: estos son los requisitos

Banco de la Nación entrega beneficio de hasta S/50.000 para que pagues tus deudas: estos son los requisitos

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, lunes 13 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, lunes 13 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Extorsiones golpean préstamos a sectores clave como transporte y construcción en más de S/2.400 millones

Extorsiones golpean préstamos a sectores clave como transporte y construcción en más de S/2.400 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Economía

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025