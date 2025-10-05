Claro inaugura en Lima su primer centro exclusivo de autoatención

Clientes no tendrán que hacer colas ni sacar citas, sino que se autogestionarán.

Claro Perú inauguró en el distrito de La Molina su primer Centro de Autoatención, un espacio que combina servicios digitales y presenciales para trámites comerciales y postventa.

En este centro, los usuarios pueden realizar gestiones como reposición de chip, consulta de planes móviles y fijos, afiliación al recibo digital, revisión de contratos y pago de recibos. También se habilitaron módulos de videollamada para conectar al cliente con un asesor en tiempo real.

Según la empresa, entre enero y julio de este año los módulos de autogestión instalados en diferentes Centros de Atención Claro a nivel nacional registraron más de 180 mil visitas y más de 800 mil atenciones.

El local incorpora servicios inclusivos como atención en quechua, un intérprete virtual en lengua de señas y módulos preferenciales para personas con discapacidad. Asimismo, cuenta con un sistema de acopio de residuos eléctricos y electrónicos para disposición de baterías, routers, móviles y otros equipos.

“Para nosotros este primer Centro de Autoatención significa un gran hito ya que en este espacio de autogestión nuestros clientes no tendrán que hacer colas ni sacar citas, sino que se autogestionarán. Aquí podrán hacer todas las transacciones que requieran como pagar sus facturas, la reposición de chip, entre otras acciones”, manifestó Harold Lynett, director de Atención Presencial de Claro Perú.

El nuevo Centro Exclusivo de Autoatención está ubicado en la Av. La Molina 2448 y atenderá de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.