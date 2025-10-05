HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      
Economía

Claro inaugura en Lima su primer centro exclusivo de autoatención

El espacio ofrece trámites de reposición de chip, pago de recibos, consultas de planes y servicios inclusivos.

Clientes no tendrán que hacer colas ni sacar citas, sino que se autogestionarán.
Clientes no tendrán que hacer colas ni sacar citas, sino que se autogestionarán.

Claro Perú inauguró en el distrito de La Molina su primer Centro de Autoatención, un espacio que combina servicios digitales y presenciales para trámites comerciales y postventa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En este centro, los usuarios pueden realizar gestiones como reposición de chip, consulta de planes móviles y fijos, afiliación al recibo digital, revisión de contratos y pago de recibos. También se habilitaron módulos de videollamada para conectar al cliente con un asesor en tiempo real.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

lr.pe

Según la empresa, entre enero y julio de este año los módulos de autogestión instalados en diferentes Centros de Atención Claro a nivel nacional registraron más de 180 mil visitas y más de 800 mil atenciones.

El local incorpora servicios inclusivos como atención en quechua, un intérprete virtual en lengua de señas y módulos preferenciales para personas con discapacidad. Asimismo, cuenta con un sistema de acopio de residuos eléctricos y electrónicos para disposición de baterías, routers, móviles y otros equipos.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

lr.pe

“Para nosotros este primer Centro de Autoatención significa un gran hito ya que en este espacio de autogestión nuestros clientes no tendrán que hacer colas ni sacar citas, sino que se autogestionarán. Aquí podrán hacer todas las transacciones que requieran como pagar sus facturas, la reposición de chip, entre otras acciones”, manifestó Harold Lynett, director de Atención Presencial de Claro Perú.

El nuevo Centro Exclusivo de Autoatención está ubicado en la Av. La Molina 2448 y atenderá de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Notas relacionadas
Telecomunicaciones en Perú: sostenibilidad avanza con inversión en energías limpias, pero persisten brechas de acceso

Telecomunicaciones en Perú: sostenibilidad avanza con inversión en energías limpias, pero persisten brechas de acceso

LEER MÁS
Reclamos a operadoras caen, pero más de medio millón de usuarios sigue insatisfecho: Movistar concentra 6 de 10 quejas

Reclamos a operadoras caen, pero más de medio millón de usuarios sigue insatisfecho: Movistar concentra 6 de 10 quejas

LEER MÁS
Si no hago una recarga a mi celular prepago en Perú, ¿la operadora puede quitarme el número? Especialista y Osiptel aclaran

Si no hago una recarga a mi celular prepago en Perú, ¿la operadora puede quitarme el número? Especialista y Osiptel aclaran

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Economía

Gobierno de Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

Retiro de AFP y CTS para trabajadores en 2025 ya es oficial: pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025