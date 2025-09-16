HOYSuscripcion LR Focus

Economía

CAF suscribe préstamo A/B de US$500 millones con Cálidda para expandir la red de gas natural en Lima y Callao

Este financiamiento es la primera operación A/B realizada por Cálidda y la primera operación A/B de CAF en el país en los últimos 15 años.

El préstamo A/B financiará inversiones que buscan conectar a 900 mil personas adicionales al servicio de gas natural y expandir 569 kilómetros de redes de distribución en la región metropolitana de Lima y Callao en Perú.
El préstamo A/B financiará inversiones que buscan conectar a 900 mil personas adicionales al servicio de gas natural y expandir 569 kilómetros de redes de distribución en la región metropolitana de Lima y Callao en Perú.

El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) estructuró una operación de préstamo A/B por un total de US$500 millones, a favor de Cálidda, la empresa concesionaria del servicio de distribución de Gas Natural en Lima y Callao. Este préstamo tiene como objetivo principal apoyar la expansión del sistema de distribución de gas natural del área de concesión de Cálidda, contribuyendo con la masificación del acceso a este importante servicio público.

Los recursos del préstamo se destinarán principalmente a financiar el plan de inversiones de Cálidda a fin de impulsar la expansión de la infraestructura energética del país, con la meta de conectar a 900.000 nuevas personas con el servicio de gas natural hasta 2030 y desplegar 569 kilómetros adicionales de redes de distribución. Este préstamo permitirá a Cálidda reperfilar parte de sus acreencias actuales que originalmente sirvieron para el despliegue de la red de distribución de gas natural.

La transacción contó con el respaldo de tres destacadas instituciones financieras internacionales en su rol de Participantes B: Bank of America N.A. (BofA); Bank of China Limited, Panama Branch (BOC); y SMBC. De esta forma, CAF movilizó recursos del sector privado hacia la región por un monto total de US$ 245MM. Se destaca la participación de BofA en su primer Préstamo AB con CAF, mientras que BOC y SMBC, son socios recurrentes de CAF en este tipo de operaciones.

Esta operación reafirma el compromiso de CAF con la movilización de capital privado hacia la región, alineándose con las metodologías armonizadas por los Bancos Multilaterales. Además, fortalece su estrategia de transición energética inclusiva y sostenible, al mismo tiempo que refleja la confianza en Cálidda como la principal empresa de distribución de gas natural del Perú.

"Esta operación es un ejemplo destacado de cómo la unión de fuerzas entre instituciones financieras de primera línea puede impulsar proyectos estratégicos de infraestructura energética en América Latina", declaró Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Para Cálidda, este financiamiento constituye un hito fundamental en su estrategia de crecimiento y compromiso con la transición energética del país.

“Estamos agradecidos por la confianza que ha depositado CAF en la estructuración de esta transacción, que nos permitirá asegurar los fondos necesarios para continuar con el proceso de masificación del gas natural en Lima y Callao. El acceso a gas natural es sinónimo de progreso, ahorro y mejora del medio ambiente; beneficios que buscamos acelerar a través del financiamiento otorgado por CAF. Con estos recursos ampliaremos nuestra red de distribución y avanzaremos en la meta de conectar a 900 mil nuevas personas al servicio hacia 2030”, señaló Mario Caballero, Director Financiero de Cálidda.

La empresa destacó que este financiamiento también contribuye a fortalecer su estructura financiera, optimizando pasivos destinados originalmente al desarrollo de la red, lo que asegura mayor sostenibilidad a su plan de inversiones en el largo plazo.

“La confianza de CAF y de entidades financieras internacionales como BofA, BOC y SMBC reafirma el posicionamiento de Cálidda como la principal empresa de distribución de gas natural en el Perú y un actor clave en el proceso de transición energética del país”, agregó el ejecutivo.

