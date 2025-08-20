HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Cálidda otorgó créditos por S/6,2 millones a través de su canal digital para la compra de productos del hogar

En sus primeros meses de operación, Cálidda ha otorgado, a través de CrediChat, más de 3.400 créditos por un valor de S/6,2 millones

En un contexto donde el acceso al financiamiento sigue siendo limitado para amplios sectores de la población, CrediCálidda ha lanzado CrediChat, un canal digital que permite financiar productos del hogar (como celulares, electrodomésticos, computadoras, materiales de construcción y motos eléctricas) directamente desde WhatsApp, sin restricciones horarias ni gestiones presenciales.

En sus primeros meses de operación, CrediChat ha otorgado más de 3.400 créditos por un valor de S/6,2 millones. Esta herramienta representa la evolución más reciente de CrediCálidda, un programa de financiamiento no bancario que, desde 2019, ha colocado 366.875 créditos por US$181 millones, beneficiando a 185.000 familias peruanas.

“Somos el primer canal del mercado peruano que permite otorgar un crédito y concretar una venta completamente digital por WhatsApp. El proceso es autogestionado y elimina las barreras tradicionales del crédito”, señaló Eduardo Senior, subgerente de financiamiento no bancario de Cálidda.

¿Cómo funciona CrediChat?

La plataforma está disponible las 24 horas y utiliza validación biométrica facial para garantizar la seguridad de las transacciones. Los usuarios pueden explorar entre miles de productos, obtener aprobación en minutos y recibir su compra con despacho gratuito a domicilio, todo dentro de WhatsApp.

Para alcanzar este objetivo, Cálidda trabaja de la mano con distintos Sellers queofrecen sus productos a través de herramientas tecnológicas especializadas que CrediCálidda ha puesto a su disposición.

La llegada de CrediChat marca un hito en la digitalización del sector financiero, al aprovechar un canal cotidiano y accesible para ampliar el acceso al crédito formal. Con esta herramienta, CrediCálidda fortalece su compromiso con la inclusión financiera, brindando soluciones prácticas y seguras para miles de familias que buscan acceder a productos esenciales para su hogar.

Para acceder a CrediChat, los interesados solo deben escribir al número de WhatsApp 933 718 070, donde podrán auto atenderse en todo el proceso.

