Economía

Retiro AFP: respaldo de Dina Boluarte es falaz y cae en saco roto por trabas del fujimorismo

Oportunismo. La mandataria busca capitalizar el clamor ciudadano a favor del octavo retiro de las AFP, pero su anuncio es solo un gesto político debido a que la Comisión de Economía, en manos del fujimorismo, mantiene bloqueado el debate.

La presidenta Dina Boluarte anunció que el Gobierno se muestra a favor del nuevo retiro AFP.
La presidenta Dina Boluarte anunció que el Gobierno se muestra a favor del nuevo retiro AFP.

Con apenas 2,5% de aprobación, la presidenta Dina Boluarte anunció su respaldo al octavo retiro AFP en un gesto que economistas consultados por este diario califican de oportunista y falaz. La mandataria se alineó al clamor de los afiliados que marcharon ayer contra la reforma de pensiones y la prohibición de nuevas liberaciones de ahorros, pese a que la decisión no depende del Poder Ejecutivo y está entrampada en la Comisión de Economía del Congreso.

"Queremos anunciar que, tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas y atendiendo la preocupación de millones de peruanos, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida", expresó la mandataria.

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Añadió que los aportes de los trabajadores pertenecen directamente a sus familias. "El dinero que se descuenta y va a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja. Y si es el dinero de la familia, la familia tiene que saber en qué momento lo requiere", vociferó en un acto público.

Una movida sin efectos reales

El pronunciamiento de Boluarte Zegarra ocurre un día después de una fuerte presión social, con manifestaciones en Lima y regiones de afiliados que exigen una nueva reforma previsional y que sus ahorros estén garantizados. Sin embargo, la decisión sobre los retiros AFP recae exclusivamente en el Congreso, donde la Comisión de Economía —presidida por el fujimorista Víctor Flores— no ha incluido el tema en tres sesiones consecutivas de la actual legislatura.

PUEDES VER: Menos recaudación para el Perú: Zonas Económicas iniciarán sin pagar impuesto a la renta durante cinco años

Para el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, el respaldo de Boluarte "es falaz" porque no depende de ella. "Puede anunciar lo que quiera, pero si el Congreso no aprueba la norma, el respaldo queda en el aire", mencionó a este diario.

El economista añadió que la medida responde más a la búsqueda de popularidad que a un interés por resolver la crisis previsional. "Es esencialmente oportunista y populista, porque deteriora aún más un sistema de pensiones que ya funciona mal", advirtió.

Contradicciones en el Ejecutivo

El giro de Palacio devela una contradicción en el fuero interno. Unas dos semanas antes, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, se presentó a la Comisión de Economía para advertir que un nuevo retiro AFP "pondría en riesgo la pensión mínima de S/600" de los futuros jubilados.

Para Armando Mendoza, investigador y economista, lo ocurrido demuestra la fragilidad del MEF frente a las presiones políticas. "No es la primera vez que ocurre. El ministerio queda debilitado y se retrocede. Este no es un caso aislado", sostuvo a esta redacción.

Mendoza agregó que la presidenta busca capitalizar un reclamo ciudadano en plena crisis de legitimidad. "El gobierno simplemente está yendo para donde sople el viento. La presión que viene de la calle es muy fuerte y, en un año electoral, eso tiene enorme implicancia. Con un nivel tan bajo de aprobación, intenta alinearse con el clamor ciudadano para evitar más conflictos", apuntó.

El especialista también recordó que la crisis del sistema previsional explica por qué las marchas han ganado fuerza, especialmente entre los más jóvenes.

"El modelo de las AFP está quebrado. No ha garantizado una pensión adecuada. Los aportantes sienten que no son dueños de sus recursos, se les cobran tarifas por administrar su dinero y, al final, las pensiones son muy bajas. La gran promesa de hace casi 40 años fue que sería tu plata, que nadie la tocaría", advirtió.

PUEDES VER: Desacreditada presidenta Dina Boluarte respaldará retiro AFP: "Las familias deben decidir cuándo usar su dinero"

Retiro AFP: Traba fujimorista

Mientras tanto, la Comisión de Economía sigue postergando el tema. En su última sesión, el presidente Víctor Flores (Fuerza Popular) afirmó que antes de decidir sobre los retiros se deben evaluar los alcances del nuevo reglamento de reforma previsional, para lo cual convocará a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), instituciones que ya se han pronunciado en contra de nuevos retiros.

La dilación generó tensiones. El congresista Darwin Espinoza cuestionó directamente al titular del grupo de trabajo. "No nos pasee, presidente, se lo digo con todo respeto", reclamó, exigiendo que se someta a votación un dictamen, ya sea de aprobación o de archivo, para no mantener en incertidumbre a los afiliados.

Lejos de acelerar la discusión, la comisión anunció la conformación de un consejo consultivo con economistas que ya se han pronunciado en reiteradas oportunidades contra nuevos retiros AFP, entre ellos Ismael Benavides, Carlos Adrianzén, Elmer Cuba, Diego Macera y, desde el sector empresarial, Jaime Dupuy (Comex Perú), lo que ha sido visto como una maniobra dilatoria más.

Movida en el Parlamento

Por su parte, el parlamentario Guido Bellido anunció que firmó una moción multipartidaria para priorizar el debate sobre el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) en la Comisión de Economía, así como que "se declare en sesión permanente aprobar el predictamen que se presente", reza el oficio.

Según dijo, este documento es respaldado por todos los autores de las iniciativas de retiro, quienes planean asistir en bloque a la próxima sesión que se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre.

