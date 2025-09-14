HOYSuscripcion LR Focus

Arequipa en alerta de emergencia por incendio forestal en el Misti
Economía

66% de universitarios cree que el Perú no mejorará en 10 años y la mitad invertiría fuera

Casi el 94% de los jóvenes encuestados considera migrar tras graduarse, destacando Europa y Estados Unidos como los destinos preferidos.

El 88% demanda mayor colaboración entre Estado y sector privado. Foto: composición/Andina
Una generación universitaria que dice apoyar la economía de libre mercado, pero que al mismo tiempo duda del futuro del país. Esa es la paradoja que revela el más reciente estudio del Centro de Investigación en Opinión Pública (CIOP) de la Universidad de Piura (UDEP), titulado “Crisis política e institucionalidad democrática: la percepción de los universitarios del Perú (2025)”.

De acuerdo con la encuesta, aplicada a 520 estudiantes, el 66% considera que en los próximos diez años el Perú estará igual o peor que ahora. Apenas un 26% mantiene expectativas optimistas. Ese pesimismo también se traslada a las decisiones de inversión: el 49% asegura que colocaría su dinero en el extranjero si dispusiera de un millón de dólares, frente a un 38% que lo haría dentro del país.

El desencanto se acentúa con la mirada hacia el mercado laboral y la vida profesional. Nueve de cada diez jóvenes (94%) estarían dispuestos a migrar al culminar sus estudios, siendo Europa (55%) y Estados Unidos (10%) los principales destinos. Solo un 6% optaría por permanecer en el Perú aun teniendo la opción de salir.

Brechas y desigualdad de oportunidades

El estudio muestra que, aunque el 83% de los universitarios cree que es posible progresar con esfuerzo propio, también reconoce la existencia de profundas desigualdades. Dos de cada tres perciben que los hombres acceden a mejores empleos que las mujeres, el 51% señala barreras contra la población LGTB+ y el 69% identifica obstáculos para las personas con discapacidad.

En cuanto a sus aspiraciones laborales, el 67% proyecta conseguir un empleo formal en los primeros cinco años tras egresar y un 17% prefiere emprender. El sector privado sigue siendo el espacio más atractivo (63%), mientras que solo un 24% optaría por el sector público. La capital concentra las expectativas: el 57% de los encuestados quiere trabajar en Lima, con escaso interés en mudarse a provincias.

Confianza en el mercado, dudas sobre el Estado

A pesar del panorama sombrío, el modelo económico conserva respaldo: el 74% cree que debe mantenerse con ajustes, mientras que el 23% pide un cambio radical. Ocho de cada diez universitarios (88%) demandan una mayor colaboración entre el Estado y el sector privado, aunque un 78% admite que el Estado debería intervenir en la economía solo en circunstancias excepcionales.

Consultados sobre la lucha contra la pobreza, el 55% considera que el Estado no debe actuar como empresario, aunque un 45% sí lo avala.

“Los universitarios valoran la libertad que ofrece el modelo económico, pero no confían en que el país les brinde un futuro. Si no se reconstruye la confianza institucional y se garantiza un entorno de igualdad de oportunidades, el Perú corre el riesgo de intensificar la fuga de talento y comprometer su competitividad en la próxima década”, precisó, el doctor Fernando Huamán Flores, director del CIOP y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura.

El reto hacia el 2026

El informe concluye que el respaldo al mercado no alcanza para disipar la incertidumbre. La debilidad institucional y la falta de perspectivas económicas generan un terreno fértil para la desconfianza y el éxodo juvenil.

De cara a las elecciones generales de 2026, el gran desafío será reconstruir esa confianza y fortalecer la democracia como condiciones necesarias para retener capital humano y sostener el crecimiento del país.

