De acuerdo con la jefa de Sunat, este importe representa el 85% de los ingresos del Presupuesto Público del 2026. Foto: composición LR/Andina/Congreso

La jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Marilú Llerena, informó que la recaudación tributaría alcanzaría un monto superior a los S/182.000 millones al cierre del 2026, lo que supone un incremento cercano a los S/9.000 millones frente a la proyección de este año.

Ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, la funcionaria dijo que los resultados obtenidos hasta agosto evidencian un crecimiento sostenido de los ingresos fiscales en los periodos venideros. Y es que, en estos ocho primeros meses, se han recaudado más de S/117.000 millones, es decir, S/15.000 millones adicionales en comparación con similar periodo del 2024.

"Hacia el 2026, la Sunat va a recaudar el 85% de los ingresos del Presupuesto General de la República, lo cual es muy positivo porque nuestras fuentes de financiamiento son vía recaudación de impuestos o endeudamiento, lo cual significa que el otro año tenemos un reto muy importante. Esta recaudación está compuesta por ingresos tributarios y no tributarios", explicó Llerena.

En otro momento, resaltó que la entidad enfocará su estrategia para incrementar la recaudación en cuatro pilares fundamentales: facilitación y asistencia al contribuyente, control del incumplimiento tributario y aduanero, ampliación de la fiscalidad internacional y recuperación de la deuda.

Respecto al primer eje, se priorizará la educación antes que la sanción mediante campañas de formalización, mayor presencia territorial con nuevos puntos de atención, relacionamiento con gremios empresariales, entre otros aspectos. En cuanto al control del incumplimiento, Marilú Llerena detalló que se vienen aplicando sistemas de gestión de riesgos que priorizan control preventivos y concurrentes.

En el ámbito internacional, sostuvo que se impulsará el intercambio de información, la fiscalización de economías digitales, ventas de empresas y precios de transferencia. Para la recuperación de deuda, se están implementando herramientas como el uso de ciencia de datos para el perfilamiento, la publicación de listas de deudores y la cooperación fiscal en el extranjero, además de mejoras en la gestión del fraccionamiento para asegurar el pago efectivo de la deuda tributaria.

Ingresos tributarios subieron 19,3% en agosto

En agosto, los ingresos tributarios netos del gobierno central alcanzaron los S/14.845 millones, experimentando un crecimiento de 19,3% con respecto al mismo mes del 2025. Dicho desempeño se sustentó centralmente en el dinamismo que habría registrado la actividad económica durante julio, una mayor demanda interna y resultados empresariales favorables obtenidos en el ejercicio 2024.

De igual forma, se debe considerar el alza de las importaciones CIF (Costo, Seguro y Flete) durante el mes que fue de 3,7%, resaltando el incremento de 10,9% en la importación de bienes de consumo y de 22,2% en bienes de capital y materiales de construcción. A contraparte, decrecieron en 9,3% las importaciones de materias primas y productos intermedios en 9,3%.

El desempeño de la recaudación tributaria en nuestro país se vio reflejado también en los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta y la disminución de los saldos a favor del contribuyente en el marco de una actividad económica en alza y elevados precios de metales como el oro y el cobre.

Otro factor favorable que destaca la Sunat es la puesta en marcha de normas como aquella que aprobó un fraccionamiento especial para las deudas tributarias, el decreto Legislativo N° 1623 referido a la aplicación de IGV a los servicios digitales y otras leyes vinculadas al establecimiento del impuesto a los juegos a distancia y a la apuestas deportivas online.

En contraste, las normas que continuaron generando un impacto negativo sobre la recaudación de agosto fueron: la ley sobre libre disposición de fondos de las cuentas de detracciones de las empresas MYPES, la ampliación de la vigencia de la tasa reducida del 8% del IGV a restaurantes y hoteles, así como un dispositivo legal que cambió la aplicación de los intereses tanto de las devoluciones como la actualización de multas.

