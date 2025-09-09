HOYSuscripcion LR Focus

Maquillaje de procedencia asiática crece a doble dígito en valor en hogares peruanos

Según la compañía especializada en consumo de hogares, Worldpanel by Numerator, el maquillaje asiático viene conquistando especialmente a las amas de casa jóvenes menores a 34 años.

En los sectores C, D y E hay mayor penetración de maquillaje de origen asiático.
En los sectores C, D y E hay mayor penetración de maquillaje de origen asiático.

Worldpanel by Numerator, la compañía especializada en panel de hogares, reveló la tendencia creciente de consumo de maquillaje de procedencia asiática en los hogares peruanos durante el último año hasta abril de 2025. Dentro de la categoría maquillaje estas marcas ascienden al 9,5% en volumen y un 6,2% del valor total, así como un alcance anual del 14% a total hogares de maquillaje asiático.

"Solo en el primer trimestre del presente año más de 104.000 nuevos hogares nuevos adquirieron productos de alguna marca asiática, sumándose a esta tendencia de consumo adoptada en mayor medida por amas de casa jóvenes hasta 34 años de edad alcanzando el 7,1% de los hogares peruanos a nivel nacional", comenta Juan Julca, New Client Acquisition Manager, Worldpanel by Numerator Perú.

Si analizamos por niveles socioeconómicos, se observa que, en los sectores C, D y E hay mayor cobertura de maquillaje de origen asiático; sin embargo, el gasto es superior en el A/B, casi duplicando el promedio de la categoría.

Si observamos el comportamiento de la compra de maquillaje de procedencia asiática dentro de los diversos canales de venta en el año móvil a abril del 2025, tenemos como principal canal a las perfumerías y bazares, con 29% del volumen total de maquillaje asiático; seguido de mercados, con 22%; y bodegas, con 7,4%. Sin embargo, según comparte el especialista, hay una oportunidad en la adopción de mayor uso de dichas marcas, ya que los hogares realizan solo una visita a los canales por trimestre.

 "Al existir un bajo uso de estas marcas, se concluye que estas compras son 'por impulso', ya que el 73% del volumen de compra de maquillaje asiático se realizan en misiones de compra de Consumo Inmediato (llevan un 1 producto por visita al canal) y Proximidad (llevan entre 2 a 3 productos por visita). Cuando los compradores planifican (consumo de reposición y despensa); es decir, ya empiezan a construir un hábito con sus marcas, destinan más de un 31% del presupuesto para gastar en este tipo de maquillaje", apunta Julca.

Los datos revelados por Worldpanel by Numerator fueron recabados con un panel de 5.000 hogares durante el periodo comprendido entre marzo 2024 y abril del 2025, con cobertura de 85% de población urbana nacional y un 95% de confiabilidad en los resultados.

