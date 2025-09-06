Para Sigrid Bazán, el reglamento de la reforma de pensiones consolida un modelo que solo asegura las ganancias de las AFP. Foto: Congreso

La reciente publicación del reglamento de la reforma de pensiones ha generado una serie de inquietudes y cuestionamientos. Algunos de ellos provienen de los propios congresistas, quienes dieron luz verde a esta norma en septiembre del año pasado. Por ejemplo, la legisladora Sigrid Bazán, calificó de "estafa" esta ley gestada por Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori.

"El gobierno publicó el reglamento de la falsa reforma de pensiones impulsada por el fujimorismo. Es una norma abiertamente pro AFP que solo asegura las ganancias para las administradoras y condena a millones de peruanos a pensiones bajas e insuficientes", escribió en sus redes sociales la parlamentaria del Bloque Democrático Popular.

De igual forma, compartió su disconformidad respecto a cuatro puntos de la norma. El primero de ellos está relacionado con una disposición que afectará a los menores de 40 años que buscan retirar sus fondos de AFP. Y es que este grupo poblacional ya no podrá acceder al 95,5% de su dinero ahorrado en las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) al momento de jubilarse.

En segundo orden, se incorpora una comisión por productividad que dependerá del desempeño de las inversiones. Es decir, las AFP seguirán cobrando una comisión fija así pierda o gane el afiliado. Además, los trabajadores independientes aportarán obligatoriamente el 2% de sus ingresos en 2028 y 5% a partir del 2034. Dicha reforma ya se intentó hacer en el 2012 sin mayor éxito.

Finalmente, se incluye una pensión por consumo que se financia con un 1% de las compras registradas en boletas electrónicas (hasta 8 UIT al año). De acuerdo con Sigrid Bazán, esta medida solo aportaría a los afiliados como máximo S/35,6 al mes, mientras que las AFP van a cobrar su comisión.

Retiro AFP: cuestionan reglamento de reforma de pensiones

Otro congresista que se sumó al rechazo al reglamento de la reforma de pensiones fue José Luna, de Podemos. En su opinión, esta norma solo favorece las ganancias de las AFP y condena a millones de afiliados a una jubilación miserable. No obstante, aseguró que la lucha por el retiro de las 4 UIT no se detendrá.

“Primero, dejamos en claro que la lucha por el retiro de las 4 UIT continúa y no descansaremos hasta lograrlo. Este reglamento no frena esta decisión. Esta falsa reforma no busca proteger al afiliado, sino blindar las ganancias de las AFP, aunque para ello condene a millones de afiliados a una jubilación miserable. Se garantiza rentabilidad a las AFP, pero se condena al trabajador a una pensión miserable. También revertiremos esto”, anotó.

En la misma línea, denunció que la reforma de pensiones elimina el derecho de los afiliados a disponer del 95,5% de sus fondos al jubilarse y eleva la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada a 55 años. Ante ello, recordó que cuenta con dos proyectos de ley para restituir el retiro de casi la totalidad del dinero ahorrado en las CIC y volver a los 50 años en el régimen REJA.

Si bien Luna insiste con que su proyecto de ley para autorizar una liberación de hasta 4 UIT de las AFP debe ser priorizado en la Comisión de Economía, esto no es seguro bajo la conducción de Fuerza Popular, gestora de la reforma previsional y defensora de la pensión por consumo. Por lo pronto, la próxima sesión de este grupo de trabajo se realizará este miércoles 10 de septiembre.