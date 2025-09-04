Retiro AFP: "No es prudente ahora", advierte el presidente del Congreso José Jerí

El presidente del Congreso de la República, José Jerí (Somos Perú), expresó su rechazo a un eventual octavo retiro de los fondos de pensiones, cuya veintena de proyectos de ley sobre la materia descansa sin debate oficial en la Comisión de Economía.

"He dejado en claro que en este momento no es prudente hablar de un retiro (AFP) como lo hemos hecho en otras ocasiones. Tenemos una reforma que estaría en implementación reglamentaria. Hay que ver cómo se da en el camino", indicó a la prensa.

Jerí Oré indicó que de aplicarse una octava liberación de ahorros previsionales se privará a los peruanos de percibir una pensión de S/600 para su vejez.

"Yo creo que el objetivo es que tenemos que ser responsables con medidas de ese tipo y en este momento considero que no es oportuno", enfatizó el titular del Congreso.

Por otro lado, se mostró a favor de alguna propuesta distinta que se pueda plantear y esperar la implementación del reglamento de la reforma de pensiones en el perú, que el Poder Ejecutivo debe publicar en los próximos días.

“Hay que esperar como se da ese camino y si hay que corregir hay que hacerlo. No es prudente, a título personal, hablar de ello”, puntualizó.

Recordemos que la reforma de pensiones aprobada por el Congreso el año pasado prohíbe en uno de sus apartados nuevos retiros de fondos de pensiones. Incluso también restringe la decisión de retirar el 95,5% de los fondos al momento de la jubilación.

En su presentación a la Comisión de Economía, llevada a cabo la mañana del miércoles 3 de setiembre, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes, rechazó la idea de aprobar una nueva liberación de fondos.

"Creemos que no debería aprobarse un retiro adicional justamente porque no van a poder acceder a una pensión mínima (S/600)", indicó.

Según Pérez-Reyes, el octavo retiro AFP implicaría la salida de S/26.320 millones adicionales del sistema previsional elevando el monto total a S/141.000 millones desde que se autorizó en pandemia.

Retiro AFP: presentan propuesta de predictamen

El congresista Guido Bellido entregó al presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores (Fuerza Popular), una propuesta de predictamen para acelerar la aprobación del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400).

La propuesta del predictamen, a la que accedió este diario, acompañada de un oficio al presidente de la Comisión de Economía señala que "el análisis reconoce las preocupaciones técnicas planteadas por las entidades competentes, pero resalta que el Congreso tiene el deber de priorizar el interés público y garantizar que los hogares peruanos puedan contar con liquidez (dinero) inmediato para enfrentar deudas, alimentación y servicios esenciales".

Como argumento se precisa que "la inyección de liquidez transitoria vía retiro (AFP) excepcional cumple con una función estabilizadora inmediata: permite reducir morosidad crítica, evitar la pérdida de activos clave del hogar (por ejemplo: la primera vivienda) y sostener el consumo esencial, mitigando costos sociales que recaerían parcialmente sobre el Estado", suscribe la propuesta.