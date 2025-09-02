BCRP publica índice de reajuste diario para setiembre 2025: guía simple para actualizar deudas

Este índice funciona como un termómetro que mide cuánto cambian los montos de deuda día a día. Foto: Andina

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer el índice de reajuste diario para el mes de setiembre de 2025, un indicador clave para actualizar ciertos montos de deudas y convenios financieros. La información fue difundida mediante la Circular Nº 0015-2025-BCRP, de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿Qué es el índice de reajuste diario?

Para entenderlo fácil: este índice funciona como un termómetro que mide cuánto cambian los montos de deuda día a día. No es un interés, ni el valor que pagas en créditos, sino un número que se usa para actualizar convenios de deuda, por ejemplo, cuando hay acuerdos entre deudores y acreedores para pagar montos pendientes.

Índice diario de setiembre 2025

Durante el mes, el índice baja muy ligeramente cada día, lo que refleja pequeñas variaciones en la economía:

1 de setiembre: 11,68468

2 de setiembre: 11,68355

3 de setiembre: 11,68241

4 de setiembre: 11,68128

5 de setiembre: 11,68015

6 de setiembre: 11,67902

7 de setiembre: 11,67789

8 de setiembre: 11,67675

9 de setiembre: 11,67562

10 de setiembre: 11,67449

11 de setiembre: 11,67336

12 de setiembre: 11,67223

13 de setiembre: 11,67110

14 de setiembre: 11,66997

15 de setiembre: 11,66884

16 de setiembre: 11,66771

17 de setiembre: 11,66657

18 de setiembre: 11,66544

19 de setiembre: 11,66431

20 de setiembre: 11,66318

21 de setiembre: 11,66205

22 de setiembre: 11,66092

23 de setiembre: 11,65979

24 de setiembre: 11,65866

25 de setiembre: 11,65753

26 de setiembre: 11,65640

27 de setiembre: 11,65527

28 de setiembre: 11,65415

29 de setiembre: 11,65302

30 de setiembre: 11,65189

El BCRP aclaró que este índice no debe ser utilizado para calcular intereses de ninguna naturaleza, ni para determinar el valor al día de pagos de prestaciones establecidas por mandato legal o resolución judicial, según el artículo 1236 del Código Civil.

Adrián Armas Rivas, gerente general del BCRP, destacó que el índice diario permite armonizar la actualización de deudas y convenios financieros, contribuyendo a la transparencia y estabilidad del sistema financiero peruano.