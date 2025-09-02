BCRP publica índice de reajuste diario para setiembre 2025: guía simple para actualizar deudas
Durante septiembre de 2025, el índice muestra una leve disminución cada día, reflejando cambios económicos. El BCRP advierte que este número no es para calcular intereses ni para determinar pagos legales.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer el índice de reajuste diario para el mes de setiembre de 2025, un indicador clave para actualizar ciertos montos de deudas y convenios financieros. La información fue difundida mediante la Circular Nº 0015-2025-BCRP, de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
¿Qué es el índice de reajuste diario?
Para entenderlo fácil: este índice funciona como un termómetro que mide cuánto cambian los montos de deuda día a día. No es un interés, ni el valor que pagas en créditos, sino un número que se usa para actualizar convenios de deuda, por ejemplo, cuando hay acuerdos entre deudores y acreedores para pagar montos pendientes.
Índice diario de setiembre 2025
Durante el mes, el índice baja muy ligeramente cada día, lo que refleja pequeñas variaciones en la economía:
- 1 de setiembre: 11,68468
- 2 de setiembre: 11,68355
- 3 de setiembre: 11,68241
- 4 de setiembre: 11,68128
- 5 de setiembre: 11,68015
- 6 de setiembre: 11,67902
- 7 de setiembre: 11,67789
- 8 de setiembre: 11,67675
- 9 de setiembre: 11,67562
- 10 de setiembre: 11,67449
- 11 de setiembre: 11,67336
- 12 de setiembre: 11,67223
- 13 de setiembre: 11,67110
- 14 de setiembre: 11,66997
- 15 de setiembre: 11,66884
- 16 de setiembre: 11,66771
- 17 de setiembre: 11,66657
- 18 de setiembre: 11,66544
- 19 de setiembre: 11,66431
- 20 de setiembre: 11,66318
- 21 de setiembre: 11,66205
- 22 de setiembre: 11,66092
- 23 de setiembre: 11,65979
- 24 de setiembre: 11,65866
- 25 de setiembre: 11,65753
- 26 de setiembre: 11,65640
- 27 de setiembre: 11,65527
- 28 de setiembre: 11,65415
- 29 de setiembre: 11,65302
- 30 de setiembre: 11,65189
El BCRP aclaró que este índice no debe ser utilizado para calcular intereses de ninguna naturaleza, ni para determinar el valor al día de pagos de prestaciones establecidas por mandato legal o resolución judicial, según el artículo 1236 del Código Civil.
Adrián Armas Rivas, gerente general del BCRP, destacó que el índice diario permite armonizar la actualización de deudas y convenios financieros, contribuyendo a la transparencia y estabilidad del sistema financiero peruano.