HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

BCRP publica índice de reajuste diario para setiembre 2025: guía simple para actualizar deudas

Durante septiembre de 2025, el índice muestra una leve disminución cada día, reflejando cambios económicos. El BCRP advierte que este número no es para calcular intereses ni para determinar pagos legales.

Este índice funciona como un termómetro que mide cuánto cambian los montos de deuda día a día. Foto: Andina
Este índice funciona como un termómetro que mide cuánto cambian los montos de deuda día a día. Foto: Andina

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer el índice de reajuste diario para el mes de setiembre de 2025, un indicador clave para actualizar ciertos montos de deudas y convenios financieros. La información fue difundida mediante la Circular Nº 0015-2025-BCRP, de acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero y la normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

¿Qué es el índice de reajuste diario?

Para entenderlo fácil: este índice funciona como un termómetro que mide cuánto cambian los montos de deuda día a día. No es un interés, ni el valor que pagas en créditos, sino un número que se usa para actualizar convenios de deuda, por ejemplo, cuando hay acuerdos entre deudores y acreedores para pagar montos pendientes.

Índice diario de setiembre 2025

Durante el mes, el índice baja muy ligeramente cada día, lo que refleja pequeñas variaciones en la economía:

  • 1 de setiembre: 11,68468
  • 2 de setiembre: 11,68355
  • 3 de setiembre: 11,68241
  • 4 de setiembre: 11,68128
  • 5 de setiembre: 11,68015
  • 6 de setiembre: 11,67902
  • 7 de setiembre: 11,67789
  • 8 de setiembre: 11,67675
  • 9 de setiembre: 11,67562
  • 10 de setiembre: 11,67449
  • 11 de setiembre: 11,67336
  • 12 de setiembre: 11,67223
  • 13 de setiembre: 11,67110
  • 14 de setiembre: 11,66997
  • 15 de setiembre: 11,66884
  • 16 de setiembre: 11,66771
  • 17 de setiembre: 11,66657
  • 18 de setiembre: 11,66544
  • 19 de setiembre: 11,66431
  • 20 de setiembre: 11,66318
  • 21 de setiembre: 11,66205
  • 22 de setiembre: 11,66092
  • 23 de setiembre: 11,65979
  • 24 de setiembre: 11,65866
  • 25 de setiembre: 11,65753
  • 26 de setiembre: 11,65640
  • 27 de setiembre: 11,65527
  • 28 de setiembre: 11,65415
  • 29 de setiembre: 11,65302
  • 30 de setiembre: 11,65189

El BCRP aclaró que este índice no debe ser utilizado para calcular intereses de ninguna naturaleza, ni para determinar el valor al día de pagos de prestaciones establecidas por mandato legal o resolución judicial, según el artículo 1236 del Código Civil.

Adrián Armas Rivas, gerente general del BCRP, destacó que el índice diario permite armonizar la actualización de deudas y convenios financieros, contribuyendo a la transparencia y estabilidad del sistema financiero peruano.

Notas relacionadas
Oro y plata marcan récord histórico mientras Perú registra la inflación más baja desde 2018

Oro y plata marcan récord histórico mientras Perú registra la inflación más baja desde 2018

LEER MÁS
Julio Velarde viajará a Suiza para reunión internacional de gobernadores: ¿cuándo y por qué?

Julio Velarde viajará a Suiza para reunión internacional de gobernadores: ¿cuándo y por qué?

LEER MÁS
El oro supera a los bonos del Tesoro en reservas internacionales: ¿y en Perú?

El oro supera a los bonos del Tesoro en reservas internacionales: ¿y en Perú?

LEER MÁS
Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

LEER MÁS
Nestlé destituye a su CEO Laurent Freixe por relación romántica con subordinada: ¿sería legal en Perú y cuánto se pagaría?

Nestlé destituye a su CEO Laurent Freixe por relación romántica con subordinada: ¿sería legal en Perú y cuánto se pagaría?

LEER MÁS
INEI: Inflación en Lima retrocede a 1,11% en agosto y alcanza su registro más bajo del año

INEI: Inflación en Lima retrocede a 1,11% en agosto y alcanza su registro más bajo del año

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

LEER MÁS
¿Qué bienes y artículos puedo traer del extranjero a Perú sin pagar impuestos en 2025? Sunat ofrece lista oficial de productos exonerados

¿Qué bienes y artículos puedo traer del extranjero a Perú sin pagar impuestos en 2025? Sunat ofrece lista oficial de productos exonerados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Presupuesto 2026: gobierno incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

Congreso debe aprobar por insistencia corrección a ley del ISC en apuestas online: riesgo de pérdida de S/100 millones

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota