El oro supera a los bonos del Tesoro en reservas internacionales: ¿y en Perú?

Países como China, Rusia, Japón y Polonia han incrementado de forma consistente sus tenencias de oro. Foto: Freepik/ComexPerú

Por primera vez desde 1996, los bancos centrales extranjeros mantienen más oro que bonos del Tesoro de Estados Unidos dentro de sus reservas internacionales. El gráfico difundido por Octavio Costa, analista de Crescat Capital, evidencia un cruce histórico: tras casi tres décadas de predominio de la deuda estadounidense, el metal precioso vuelve a liderar como activo de resguardo.

Durante las últimas décadas, los bonos del Tesoro habían sido el pilar del sistema financiero internacional. Sin embargo, la tendencia se ha revertido. Países como China, Rusia, Japón y Polonia han incrementado de forma consistente sus tenencias de oro, buscando diversificación y menor dependencia del dólar.

El economista Carlos Rivas, cofundador de Ruta Inversión, interpreta este viraje como un rebalanceo estructural:

“La primera razón es el endeudamiento creciente de Estados Unidos, que con déficits fiscales persistentes hace menos atractiva la tenencia de sus bonos. Además, el uso del dólar como herramienta de sanción, como ocurrió con Rusia tras la invasión a Ucrania, ha encendido las alarmas en varios países. Hoy los bancos centrales buscan activos sin riesgo de contraparte, como el oro, y en el futuro podrían diversificarse también hacia activos como el Bitcoin.”

Según Rivas, la arquitectura financiera internacional está transitando hacia un escenario en el que los activos reales recuperan protagonismo. El oro, que había quedado relegado frente a los Treasuries desde mediados de los años 90, vuelve a ser la principal reserva en tiempos de incertidumbre geopolítica y fiscal.

Proyecto de ley para custodiar oro en el BCRP

Este cambio global coincide con un debate en el Perú. El pasado 22 de agosto, el congresista Jorge Morante (Somos Perú) presentó el proyecto de ley N.° 12172/2025-CR, que propone autorizar al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a recibir en custodia el oro extraído legalmente por empresas mineras y propietarios que lo soliciten voluntariamente.

La iniciativa establece un plazo mínimo de resguardo de 10 años, prorrogable automáticamente, durante el cual no se cobrará por el servicio de custodia y el propietario podrá acceder a la devolución del IGV aplicable a la exportación de oro. El objetivo, según la exposición de motivos, es fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y al mismo tiempo incentivar la formalización de la minería.

De aprobarse, el BCRP emitiría un título valor minero a nombre del propietario del oro entregado en custodia, un instrumento negociable que no alteraría la condición del metal como reserva internacional. La Sunat y el propio Banco Central tendrían a su cargo la supervisión y fiscalización.

No obstante, la propuesta ha generado posturas encontradas.

Para William Zabarburú , del Instituto de Políticas Climáticas, el proyecto “no añade nada nuevo”, ya que el BCRP ya realiza custodia de oro en un porcentaje marginal, sin impacto real en las reservas. Además, advirtió que sin trazabilidad, la promesa de reducir la informalidad minera es solo un deseo.



, del Instituto de Políticas Climáticas, el proyecto “no añade nada nuevo”, ya que el BCRP ya realiza custodia de oro en un porcentaje marginal, sin impacto real en las reservas. Además, advirtió que sin trazabilidad, la promesa de reducir la informalidad minera es solo un deseo. El abogado ambientalista César Ipenza va más allá y cuestiona el intento del Congreso de alterar las funciones del BCRP: “Se sigue insistiendo en que el ente emisor asuma tareas que no le corresponden. Este proyecto debería archivarse porque ni siquiera garantiza que el oro a custodiar sea de origen legal.”

¿Un giro inevitable?

El debate peruano refleja en menor escala la transformación que vive la economía mundial. En un contexto de altos déficits fiscales en EE.UU., tensiones geopolíticas y menor confianza en la deuda soberana estadounidense, los bancos centrales están reconfigurando la composición de sus reservas.

El oro aparece nuevamente como el activo de resguardo por excelencia, tanto en Washington como en Lima. La diferencia es que, mientras a nivel global el giro ya es un hecho —el oro volvió a superar a los Treasuries después de casi 30 años—, en Perú todavía se discute el camino para convertir este mineral en un soporte institucional y formal de la estabilidad económica.

Lo que parece claro es que la era del dominio absoluto del dólar como activo de reserva comienza a mostrar fisuras, y el oro, como en los años 70, vuelve a reclamar un rol central.