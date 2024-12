El megaproyecto de agua y saneamiento que beneficiará varios distritos de Lima: tendrá una inversión de S/1.200 millones

El megaproyecto de agua potable y saneamiento no sería finalizado en el 2025. Foto: composición LR/Andina

La Nueva Rinconada, el megaproyecto de infraestructura en agua y saneamiento, se ha presentado como el más grande en la historia del Perú por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta iniciativa, que tendrá una inversión de S/1.200 millones, beneficiará a las personas que residen en varios distritos de Lima.

Los distritos más beneficiados con la megaobra de agua y saneamiento son del sur de Lima. Foto: Andina

¿De qué se trata el megaproyecto que beneficiará a varios distritos de Lima?

El megaproyecto Nueva Rinconada está diseñado para abordar una de las necesidades de Lima: el acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento adecuados. La iniciativa incluye la instalación de nuevas redes de agua potable y alcantarillado, la modernización de 35 017 conexiones existentes de agua y 34 091 de alcantarillado, y la construcción de 20 nuevos tanques de almacenamiento. Además, se mejorarán 9 tanques ya existentes para asegurar un suministro constante y eficiente en zonas altas de los distritos beneficiados.

Los lugares más favorecidos con este proyecto serán:

San Juan de Miraflores

Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

Esta iniciativa no solo mejorará la infraestructura básica de agua y saneamiento, sino que también tendrá un impacto en la salud pública y en el bienestar de la población. El acceso de agua potable reducirá la incidencia de enfermedades trasmitidas por el agua, mientras que un sistema de alcantarillado eficiente evitará la contaminación y mejorará las condiciones de higiene.

Se instalan nuevas redes de agua potable y alcantarillado. Foto: Andina

El megaproyecto Nueva Rinconada no se terminará en el plazo previsto

La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que la obra Nueva Rinconada se terminará en el 2025. Sin embargo, se registra una falta de cumplimiento en los plazos acordados, de acuerdo al dominical 'Punto Final'.

La mandataria Boluarte Zegarra señaló que la obra tiene un avance del 58%, a pesar de que debería estar en un 68.21%, de acuerdo a las fechas establecidas para su ejecución.

Megaproyecto estaría retrasado pero aún sigue en creación. Foto: Andina

Ante ello, los residentes de los distritos beneficiados y empresarios han pedido la intervención del Gobierno para que se desarrolle el proyecto sin inconvenientes. En ese sentido, una vecina de Villa María del Triunfo expresó su indignación ante el retraso del proyecto y consideró que vive en "la inhumanidad".

"Ahora estamos en peligro de que el proyecto se caiga, después de tanto trabajo que nos ha costado, más de 15 años, y eso me indigna, me da rabia. Vivimos en la inhumanidad. Se trata de agua. Gobierno tras Gobierno no han engañado, esto le cuesta al pueblo", declaró la vecina Clementina Saravia.

¿Cuáles son los demás megaproyectos que se realizarán en Lima y provincias?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú impulsa una serie de megaproyectos destinados a mejorar la infraestructura de transporte en el país. Aquí algunos de los principales proyectos en desarrollo:

Líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima y Callao: Estos proyectos buscan expandir la red de metro de Lima y Callao para facilitar el transporte urbano, reducir el tráfico y mejorar la conectividad entre diferentes zonas de la ciudad.

Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: Esta ampliación pretende convertir a Jorge Chávez en uno de los principales hubs de transporte aéreo en América del Sur, mejorando su capacidad y servicios para atender un mayor volumen de pasajeros y carga.

Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero: Ubicado en Cusco, este aeropuerto permitirá un mejor acceso a una de las zonas turísticas más importantes del país, mejorando la conectividad y promoviendo el turismo.

Ferrocarril Lima - Ica: Este proyecto ferroviario facilitará el transporte de pasajeros y mercancías entre Lima e Ica, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando la eficiencia del transporte terrestre.

Tren Grau: Un ambicioso proyecto ferroviario que conectará Tacna y Tumbes, con el objetivo de transportar más de 30 millones de pasajeros al año, impulsando la movilidad y el desarrollo regional a lo largo de la costa peruana.

Estos megaproyectos representan una inversión en la infraestructura del país, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el crecimiento económico.