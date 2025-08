Perú rompe récord en certificación sanitaria: más de un millón de toneladas de productos hidrobiológicos con sello de calidad en 2025

En el mundo de las exportaciones, no basta con tener buenos productos: hay que probar que son seguros. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio de la Producción (Produce) este primer semestre del 2025.

A través de su brazo técnico, Sanipes, emitió 16.261 certificados sanitarios para productos hidrobiológicos, lo que representa un salto de 27,83% frente al mismo periodo del año pasado. ¿Qué significa esto en lenguaje simple? Más confianza, más exportaciones, más empresas ganando.

Más empresas, más regiones, más productos

Este crecimiento ha beneficiado directamente a 463 empresas del sector pesquero, entre exportadoras, plantas productoras, comercializadoras e importadoras. Las certificaciones sanitarias llegaron a 13 regiones del país, desde el Callao hasta Ucayali, y abarcaron una enorme variedad de productos: pota, langostino, conchas de abanico, jurel, perico, trucha, pulpo… además de harina y aceite de pescado.

En total, se garantizó la inocuidad —es decir, que los productos no hagan daño— de más de 929.000 toneladas destinadas a exportación y otras 72.000 toneladas para importación, valorizadas en más de 2.226 millones de dólares FOB. Todo con sello sanitario.

¿Por qué esto importa?

Porque sin estos certificados, ni el langostino más fresco ni la pota más limpia cruzan frontera. Y porque los mercados internacionales no compran si no confían. Como lo explicó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, este avance "no solo mejora la competitividad de nuestras empresas, sino que también refuerza la confianza de los mercados internacionales en la calidad sanitaria de nuestros productos".

En otras palabras, más certificados = más ventas = más empleo y más dólares para el país.

¿Y qué viene ahora?

Produce y Sanipes no se duermen. Ya proyectan que, al cierre del 2025, se habrán emitido 32.978 certificados sanitarios. Solo en el segundo semestre se esperan 16.717 adicionales, consolidando así este servicio como un pilar estratégico para la promoción de exportaciones y la seguridad alimentaria interna.

Desde que Sanipes fue creado en 2014, se han emitido más de 312.000 certificados sanitarios. Esto no solo es burocracia: es garantía, es prestigio y es desarrollo.